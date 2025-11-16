L’oroscopo di lunedì 17 novembre 2025: Bilancia e Sagittario cercano armonia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

I sentimenti sono sballottati come l’intero arcipelago delle Filippine travolto dal tifone Fung-Wong. La Luna in opposizione stravolge la perfezione emotiva che pensavi di aver raggiunto grazie a Mercurio e Marte a favore. È come se qualcuno avesse agitato il tuo bicchiere proprio quando ti eri finalmente seduto tranquillo al tavolino. Mi raccomando: tieni i nervi ben saldi e la lingua cucita, niente reazioni improvvise o sceneggiate da reality, perché già da domani potresti ritrovarti a cambiare idea su tutto.

Toro

Hai storto il naso come solo tu sai fare quando hai letto dell’esperimento sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove l’urina degli astronauti è stata trasformata in cibo proteico. Con Venere in opposizione, il gusto per te diventa un senso sacro, quasi religioso, per ritrovare te stesso. Il problema è che tutto ciò che ti circonda ha sapori strani, insipidi o addirittura disturbanti. Non hai nessuna voglia di ampliare gli orizzonti su quello che non ti piace: vuoi solo certezze buone, piatti veri e affetti consolidati.

Gemelli

Per voi sognare è una valvola di sfogo potentissima. Mercurio in opposizione e la routine programmata vi tolgono qualche soddisfazione, quindi vi rifugiate nelle proiezioni più rosee. Dovreste fare proprio come Gasperini, che con i risultati del momento lascia che i tifosi della Roma si preparino già mentalmente ai festeggiamenti per lo scudetto. Voi, intramontabili romantici, volete vedere il lieto fine ancora prima che inizi il film, e per questo vi aggrappate alla fantasia più che alla realtà.

Cancro

Sarà la Luna storta a renderti parecchio polemico e ultra sensibile ai temi del futuro. Vorresti lanciare una campagna globale per sensibilizzare sull’uso dei data center e dell’intelligenza artificiale, che tra poco più di cinque anni rischiano di avere un impatto di inquinamento enorme. Con Venere a favore il benessere, tuo e del pianeta, diventa il tarlo preferito. Vuoi essere certo di vivere in un futuro migliore, in cui tecnologia e cura del mondo non siano in conflitto.

Leone

Questa è una giornata in cui ti senti importante, celebrato e finalmente riconosciuto. Mercurio, Marte e la Luna ti sostengono come una fanbase compatta, e tu ti senti esattamente come Carlo Verdone che per i suoi settantacinque anni viene nominato “sindaco per un giorno” della splendida Roma. Goditi questo momento di applausi, strette di mano e occhi puntati su di te: tutti ti amano, ti valorizzano e ti vedono per quello che vali davvero.

Vergine

Fisicamente e mentalmente sei un po’ traballante, come se le fondamenta delle tue certezze si fossero improvvisamente crepate. Sei poco strutturata proprio come Viale Brianza a Milano, dove si è aperta una voragine inaspettata. Con Mercurio e Marte in quadratura hai bisogno di rivedere tutto il tuo impianto mentale, rimettere in discussione alcuni pilastri che credevi eterni. I dubbi non sono nemici, ma strumenti per costruire un “next level” molto più stabile.

Bilancia

Romantica, sognante, con il naso puntato verso il cielo. Le stelle esaltano tutte le tue migliori qualità e ti regalano sorprese scintillanti. La Luna nel tuo segno ti rende speciale, quasi eterea: riesci a stupire e a meravigliare proprio come lo spettacolo dell’aurora boreale che, secondo gli studi, il prossimo anno sarà ancora più spettacolare in Finlandia. Tu sei così: difficile da descrivere, facile da amare.

Scorpione

Quando si hanno sia Venere che Giove a favore, come nel tuo caso, è davvero il momento di giocare al massimo le proprie carte. Tu lo sai fare con stile e determinazione, proprio come Sinner a Torino che sbaraglia gli avversari grazie a tecnica, costanza e allenamento feroce. Questo è il periodo in cui puoi tirare fuori i risultati più importanti dell’anno, quelli che ti fanno dire: “Ok, ne è valsa la pena”.

Sagittario

Sei il promotore di grandi gesti che scaldano il cuore dell’intera comunità. Con Marte e Mercurio nel tuo segno, e la sensibilità della Luna a favore, potresti essere stato proprio tu a proporre in Italia il “Kindness Act”, una legge che promuove la gentilezza come bussola sociale. Tu sai guidarci non solo nel mondo, ma anche verso un’evoluzione fatta di buon senso, rispetto e piccoli gesti rivoluzionari.

Capricorno

Hai sempre la risposta pronta, forse pure troppo. La Luna storta ti rende puntiglioso e un filo severo, pronto a rimproverare tutti, anche i cittadini toscani che, secondo uno studio, risultano tra i più smemorati delle chiavi e chiamano spesso i vigili del fuoco per farsi aprire la porta di casa. La tenerezza, però, non è sparita: tornerà a breve a solleticare il tuo cuoricino e ammorbidire la tua lingua.

Acquario

Hai una voglia enorme di fare, costruire, smontare e rimontare il mondo a modo tuo. E il posto ideale sarebbe proprio l’Italy Brick Expo, il più grande evento di Lego in Europa. Con Mercurio, Marte e la Luna a favore puoi sbizzarrirti e sfidare le tue capacità creative come un bambino geniale in un mare di mattoncini. L’intuito sposa perfettamente la razionalità e il risultato è un capolavoro modulare.

Pesci

Vi è sembrato di essere finiti sul set di un film di fantascienza o di ‘Star War’ quando avete visto decollare per la prima volta il jet supersonico e silenzioso X-59. Con Mercurio in quadratura per voi è facilissimo sognare, volare con la mente e superare i confini della realtà. La concretezza, in questo momento, vi sembra solo un abbaglio che spegne la vostra voglia di andare “verso l’infinito e oltre”.