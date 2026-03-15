L’oroscopo di lunedì 16 marzo 2026: Acquario e Gemelli ci insegnano cosa sia l’opportunità

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Ariete

Bello, elegante e pieno di quel fascino indiscutibile che tutti sono pronti ad osannare. Venere e Luna regalano proprio quella grazia che solo in pochi riescono a mantenere e far perdurare nel tempo. Tu sei proprio uno di quei fortunati. Sei al pari della bellissima Kate Middleton che si presenta ad un appuntamento ufficiale in India con un abito bianco e una collana di rose rosse vere. Tu lo stile lo scrivi giorno per giorno.

Toro

Oggi è assolutamente il momento di trovare dei momenti di relax. La tua mente viaggia a grande velocità ma potrebbe diventare un filino caotica per colpa della luna storta. La soluzione giusta per te è recarti nel Nord Europa per fare l’ISS floating ovvero galleggiare nelle gelide acque dell’oceano con speciali mute per potersi rilassare. Questo può essere una soluzione ma ti assicuro che ci sono altre più fattibili e pratiche che potrai praticare semplicemente a casa tua.

Gemelli

Puntare sull’estetica e sul sentirsi bene è sempre un’ottima soluzione. Eh sì, in questo momento non sapete proprio bene da che parte girarvi con Mercurio in quadratura e questa è sicuramente un’importante guida che vi permette di risolvere e semplificare tutte le problematiche, ovvero: seguite Venere e la luna a favore. Vi porteranno a fare scelte come quella di Chanel Totti che nello zaino di Pechino Express porta tra i suoi prodotti beauty soprattutto il gel per le sopracciglia. Sentirsi a proprio agio nei piccoli gesti e nelle coccole è assolutamente fondamentale.

Cancro

Sei piuttosto irrigidito per colpa di Venere in quadratura. Non ti piaciono le sorprese, vuoi che tutto sia perfettamente calcolato. La tua mente è sicuramente un vero computer pronto a schedulare qualsiasi situazione e anche qualsiasi sentimento. L’effetto però è che tu possa sembrare davvero un po’ troppo distaccato dal mondo. Un po’ come la giovane ragazza che si sorprende perché nel pubblico per vedere Angelina Mango c’è anche Maria De Filippi. Ti assicuro che la vita è fatta di cose molto più semplici di quelle che pensi.

Leone

In amore, prima di lasciarti andare a decisioni importanti devi essere sicuro al cento per cento. Valuti tutte le situazioni per trovare quella che è la giusta dimensione per te che non vuoi essere assolutamente stravolto dagli astri. La Luna in quadratura ti pone dei limiti e dei dubbi su quelle che sono le modalità con cui vuoi che venga gestita la tua relazione. Esattamente come Carolyn Bessette tornata a essere icona del sentimento e della moda, nella serie che racconta la grande storia d’amore con Kennedi Junior, mentre mette in dubbio il tipo di rapporto che desidera per sentirsi valorizzata.

Vergine

Non lasciarti abbattere o scoraggiare da Marte e da Mercurio in opposizione. Nella tua vita ci sono strade più semplici di quelle che sei solita intraprendere. Se esiste in cina la carriera di ‘coccolatore’ ufficiale di cuccioli di panda, tu puoi spaziare con maggiore fantasia e imprevedibilità. Non tutto deve essere scritto e perfettamente pianificato. Lascia spazio ad un lato più semplice e istintivo.

Bilancia

Oggi la Luna ti mette proprio su un piedistallo e tu lasciala fare. Vieni citata dai tuoi ammiratori esattamente come Rita Pavone durante il concerto a Milano del cantautore britannico Morrissey che ha dichiarato che la celebre cantante del ‘Ballo del Mattone’ è la sua musa ispiratrice. Lascia fare gli altri e tu accogli questo momento di trionfo nel modo più naturale possibile.

Scorpione

Per una volta, se non ti senti al top non devi pensare subito a una catastrofe. Lo so che quando hai sentito parlare dell’avvistamento di due rari pesci remo sulle coste del Messico, creature abissali soprannominate “pesci della fine del mondo”, hai pensato subito a un presagio catastrofico. In realtà oggi si tratta soltanto di una giornata un po’ sottotono con la Luna storta. Non fare un dramma se non ti senti perfettamente in forma.

Sagittario

L’amore è in pieno trionfo e gioiscono soprattutto le unioni sentimentali che in questo momento si trovano in perfetta sintonia sugli obiettivi e la percezione del mondo. Non hai bisogno di mostrare a tutti quanto sei felice, ti basta un piccolo segnale simbolico. Proprio come Zendaya che alla settimana della moda di Parigi si è fatta vedere con la fede al dito confermando le voci del matrimonio con Tom Holland. Sei tutto simboli e dichiarazioni.

Capricorno

Essere alla ricerca di ciò che ti permette di stare bene insieme agli altri è diventato il tuo nuovo obiettivo. Sei pronto a trovare soluzioni pragmatiche che ti permettano di migliorare la quotidianità. Sembra quasi uscita dalla tua mente la proposta di legge francese di iniziare le lezioni scolastiche dopo le otto e trenta perché prima gli studenti non sarebbero abbastanza lucidi. Tu parti proprio così: riformulare la routine un pezzettino per volta.

Acquario

Re di stile, precursore di tendenze e capace di rinnovare quelle già esistenti. Con Venere a favore e la Luna nel tuo segno sembra proprio che ci sia il tuo zampino dietro alle ultime tendenze viste nelle settimane della moda delle grandi metropoli. In particolare potresti essere stato proprio tu a riportare in auge il foulard, legato al collo, alla testa o alla borsa, diventato il vero protagonista delle sfilate di Parigi.

Pesci

Uscire al di fuori di quello che è il pensiero comune è proprio la vostra specialità. Mercurio nel vostro segno vi permette di trovare intuizioni brillanti e di comprendere i bisogni degli altri con grande sensibilità. Non vi sorprendono neppure le nuove mode come i morning club, quegli incontri all’alba per condividere attività e idee. Voi riuscite sempre a intercettare i nuovi trend prima degli altri.