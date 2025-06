video suggerito

L'oroscopo di lunedì 16 giugno 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Quanta voglia di socievolezza nell'oroscopo di lunedì 16 giugno: direi che dovremmo fare tutti part time e poi goderci la vita!

Ariete

Amore: dolce come un’audioguida che ti racconta tutte le emozioni.

Lavoro: lineare come un tour con programma dettagliato.

Fortuna: ti trova anche se sei senza rete Wi-Fi.

Il consiglio del giorno: lascia che siano gli altri a risolvere i rompicapi oggi, tu segui la traccia.

Voto: 7 +, tutto scorre… meglio di un volo low-cost senza scali.

Toro

Amore: ruvido come una password sbagliata 3 volte.

Lavoro: operativo, ma con antivirus attivo.

Fortuna: un po’ restia, come l’update che salta sempre.

Il consiglio del giorno: usa il soft power, anche se hai i backup mentali pronti.

Voto: 5 e mezzo, firewall attivato, ma il cuore ha bisogno di uno sblocco manuale.

Gemelli

Amore: scintillante come un party sulla terrazza di un grattacielo.

Lavoro: brillante come un pitch con gli effetti speciali.

Fortuna: vi segue ovunque, anche con le scarpe da ballo.

Il consiglio del giorno: cambiate look, idea e programma almeno tre volte.

Voto: 9, siete più glam di un red carpet al Festival di Cannes.

Cancro

Amore: struggente come un duetto sotto le stelle.

Lavoro: ispirato come una lettera d’amore scritta a mano.

Fortuna: arriva con una rosa tra i denti.

Il consiglio del giorno: concediti il lusso di sognare ad occhi aperti.

Voto: 8, sei poesia da palcoscenico, con gli applausi in sottofondo.

Leone

Amore: impetuoso come un applauso fuori tempo.

Lavoro: incisivo come un discorso da Oscar.

Fortuna: arriva e se ne va, come un flash.

Il consiglio del giorno: ascolta anche chi non applaude: potresti scoprire un punto di vista utile.

Voto: 5, ogni tanto lascia spazio anche agli altri.

Vergine

Amore: vivace come un monologo ben scritto.

Lavoro: intuitivo come una battuta improvvisata.

Fortuna: ti applaude anche dietro le quinte.

Il consiglio del giorno: continua a raccontarti così: il pubblico ti adora.

Voto: 8 e mezzo, stand-up comedy dell’anima, con finale a effetto.

Bilancia

Amore: come uno specchio che riflette solo bellezza.

Lavoro: proattivo come un’app con intelligenza emotiva.

Fortuna: ti fa brillare anche nei giorni di nuvola.

Il consiglio del giorno: ricordati di starti vicino, come faresti con il tuo miglior amico.

Voto: 8, amarsi è il primo passo per conquistare tutto il resto.

Scorpione

Amore: nervoso come un messaggio lasciato in sospeso.

Lavoro: complesso come una fusione aziendale.

Fortuna: distratta come un navigatore con batteria scarica.

Il consiglio del giorno: fai un passo indietro, ma solo per prendere la rincorsa.

Voto: 5 e mezzo, non tutto scivola liscio, ma sai reggere anche il fuoristrada.

Sagittario

Amore: intenso come un abbraccio dopo una lunga assenza.

Lavoro: spontaneo come un brainstorming con i post-it sparsi ovunque.

Fortuna: ti coccola con piccoli miracoli quotidiani.

Il consiglio del giorno: abbraccia tutto, anche quello che non capisci subito.

Voto: 7 e mezzo, cuore aperto e sorriso pronto. Oggi sei un invito alla vita.

Capricorno

Amore: profondo come una poesia letta sottovoce.

Lavoro: sospeso tra l’efficienza e il sogno.

Fortuna: sussurra anziché urlare.

Il consiglio del giorno: non cercare il perché, goditi il per come.

Voto: 8, la logica può attendere, oggi vince l’incanto.

Acquario

Amore: anticonvenzionale come una proposta fatta in ciabatte.

Lavoro: deciso come un “no” ben argomentato.

Fortuna: ti segue quando non ti uniformi.

Il consiglio del giorno: difendi le tue stranezze, sono la tua forza.

Voto: 8, fuori dal coro, ma con il volume al massimo.

Pesci

Amore: dolce come una canzone scritta al tramonto.

Lavoro: ispirato come una coreografia sotto la pioggia.

Fortuna: vi coccola come un ventaglio in una giornata d’afa.

Il consiglio del giorno: proteggete i vostri sogni come si fa con un vinile raro.

Voto: 8 +, arte pura, sentimento liquido, bellezza incontaminata.