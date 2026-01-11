L’oroscopo di lunedì 12 gennaio 2026: Cancro e Pesci traboccano di emozioni forti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Hai l'impressione che nel tuo cuoricino non riesca proprio a ritornare il calore, anche se quantomeno ti è passata la Luna storta del fine settimana. Quindi, insomma, caro Ariete, ti senti anche tu in linea con il freddo record che viene registrato in Lombardia in questi giorni e anche il tuo termometro emotivo personale potrebbe scendere a -22 °C, come quello di Livigno. Inutile dire che per riscaldarti non bastano certo un paio di cuoricini su WhatsApp. Qui la situazione si fa seria!

Toro

Con tutti i pianeti sempre a tuo favore, ma oggi, nello specifico, con la Luna stortissima, avresti davvero bisogno di qualcuno che si prenda cura di te con dolcezza e delicatezza e tu, dal canto tuo, puoi mettere in campo un'empatia e una reale comprensione degli altri che raramente ti abbiamo visto. È il caso di sfruttarla! Ti sembra per esempio un'idea geniale quella di un'azienda giapponese che ha assunto 11 gatti da ufficio per ridurre lo stress dei dipendenti e pare proprio che funzioni.

Gemelli

Oggi sarà fortissima e inarrestabile la tua voglia di mostrare il tuo lato migliore, soprattutto alle persone che non possono darti nulla in cambio. Ti togli da qualsiasi desiderio di performance o di business e resti nella tua pace interiore di fare del bene soltanto per pettinare il karma. Adori, per esempio, l'iniziativa di Michael Jordan che ha inaugurato la sua quarta clinica medica in America destinata a persone senza assicurazione sanitaria.

Cancro

Sarà che hai tante energie lì accumulate, come bollette da pagare, che proprio senti in alcuni momenti che stai per esplodere e in altri momenti che l'unica soluzione sia andare in letargo. Oggi, con la Luna a tuo favore, propenderei piuttosto per la prima delle due ipotesi. Che poi è un bene: quando nel tuo cuore ci sono dei subbugli sentimentali, la cosa migliore è esprimerli. Ad alta voce e facendoti sentire per bene dai destinatari! Prendi spunto dalle donne in pensione cinesi che imparano a suonare la batteria per mantenersi in salute e felici.

Leone

Con la Luna storta oggi hai un po' paura che tutte le tue energie si sgonfino come una medusa al sole, quindi almeno per le prossime 24 ore ti consiglio di non strafare, soprattutto con le promesse, le descrizioni, le proposte di progetti. Insomma, cerca di ridimensionarti e soprattutto di non sopravvalutare le tue energie. È vero che questo è il tuo anno, ma parti con cautela. Altrimenti potresti rischiare di dare false promesse, come ha fatto Poltrone e Sofà, che però è stata multata per pubblicità ingannevole.

Vergine

Tutta questa emotività sconfinata e questa passione che non riesci e non vuoi trattenere stanno davvero prendendo il sopravvento e tu ti senti pronta a mettere in gioco una Vergine completamente diversa rispetto a quella che siamo abituati a vedere. Quest'anno nuovo è davvero iniziato sotto i più buoni auspici, soprattutto per la tua parte erotica. Adori stupirci e lasciarci a bocca aperta con le tue scelte dirompenti e non convenzionali, come le fotografie che girano in questi giorni di Foggia imbiancata di neve.

Bilancia

Anche oggi, cara Bilancia, nonostante sia lunedì e quindi si ritorni ufficialmente alla vita più produttiva, ti consiglio di esprimerti il meno possibile. Tieni duro ancora qualche giorno, almeno finché i pianeti non passeranno piano piano nel segno dell'Acquario. Il rischio gaffe, fraintendimenti o proprie battute che credevi essere simpatiche, invece, non lo sono, è davvero altissimo. Guarda un po' cosa sta succedendo a Trump, che ha preso in giro anche il presidente francese Macron imitando il suo accento.

Scorpione

Sei davvero pronto a scatenarti oggi, Scorpione, e non hai alcuna intenzione di trattenerti, soprattutto perché, a fronte di una grande struttura di progetti e obiettivi lavorativi, quelli proprio con i risultati concreti, non vuoi dimenticarti di sganciare la passione e il desiderio. Insomma, credi proprio di meritarti qualche piccolo vizio, da solo o in coppia. Sei pronto a lasciarti andare come quando senti che Max Pezzali sarà ospite fisso a Sanremo dal palco della nave e tu già inizi a cantare a squarciagola tutte le sue canzoni.

Sagittario

La Luna nel segno dello Scorpione oggi amplifica la tua capacità di guardare alle cose da un punto di vista diverso, magari anche più profondo e sensibile. Sarà davvero bello farsi consolare da te e, per te, riuscire a empatizzare con le emozioni di chi ti sta intorno. Senza necessariamente pensare di risolvere la situazione, ma soltanto ascoltando, privo di ogni giudizio! Il tuo intuito potrà davvero portare pensieri innovativi come quello che ha messo in atto la Lego presentando dei mattoncini che reagiscono ai movimenti e all'ambiente circostante e addirittura interagiscono tra di loro. L'innovazione nella tradizione!

Capricorno

Sei così sicuro del tuo grande fascino e soprattutto del fatto di essere completamente irresistibile che i tuoi modelli di riferimento possono anche essere vintage, perché sarai tu a dare loro un nuovo allure. Sei un po' come quel sex symbol internazionale senza tempo di Madonna che pubblica una cover di "La bambola" di Patty Pravo e non ha certo paura di sembrare una boomer.

Acquario

Oggi hai la Luna storta che, insieme ai pianeti nel segno del Capricorno, amplifica proprio la tua tristezza e hai la sensazione di essere come davanti a un lago cosparso di nebbia. La vitalità, insomma, è da tutt'altra parte, ma in compenso la tua capacità di stare con te stesso è ai massimi storici e io, fossi in te, non la sottovaluterei proprio per niente. D'altronde sei un segno zodiacale che sa benissimo che cosa sia la spiritualità. Ti consiglio il Japanese walking, ovvero la camminata a intervalli tra passo veloce e camminata lenta. È utile al cuore in tutti i sensi.

Pesci

Oggi ti godi tutto l'amore che riesci a trascinarti dietro, come se fossi il più famoso PR della Costiera! D'altro canto, resistere ai tuoi occhi dolci è davvero difficile, soprattutto quando, come oggi, hai intenzione di dare sfogo a tutta la tua fantasia e tenerezza. Sarà merito della Luna favorissima? Sei felice di condividere tutto quello che hai nel cuore, come Felicia Kingsley, che è ancora nel 2025 l'autrice più letta in Italia.