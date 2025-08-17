L’oroscopo di lunedì 18 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

L’oroscopo di lunedì 18 agosto 2025 è, per fortuna, leggero e giocoso grazie alla Luna in Gemelli che sostiene il Sole in Leone.

Ariete

Amore: Venere dissonante e Marte opposto chiedono tatto: desideri attenzioni, evita gelosie sceniche e preferisci gesti semplici che rassicurano.

Lavoro: La Luna briosa dai Gemelli distrae: un task per volta e una check-list ti tengono centrato e salvano l’autostima.

Fortuna: Andamento altalenante; piccoli colpi riusciti se eviti sfide d’ego. Scegli la via breve, non la più rumorosa.

Il consiglio del giorno: Compra pinze e termometro per la griglia; delega contorni e bevande così cucini bene e ti godi due brindisi.

Voto: 6

Toro

Amore: Charme naturale in primo piano: sorrisi lenti, mani intrecciate, zero fretta. L’intesa cresce al ritmo della tua pazienza.

Lavoro: Leadership morbida; detti i tempi senza alzare la voce. Un sì gentile risolve più di un braccio di ferro.

Fortuna: Giornata favorevole; occasioni arrivano tramite conoscenti fidati. Resta accogliente e pronto a dire sì.

Il consiglio del giorno: Prepara un pranzo semplice con prodotti locali; aggiungi playlist soul e gelato artigianale per chiudere felici.

Voto: 8

Gemelli

Amore: Luna nel segno e Mercurio a favore portano chiacchiere seducenti; Marte dà coraggio. Dichiara con leggerezza e organizza un after dolce.

Lavoro: Testa rapida, mani veloci: scrivi, proponi, inoltra. Con Mercurio e Marte amici chiudi in anticipo e alzi l’asticella.

Fortuna: Segno del giorno: coincidenze felici, upgrade, dritte utili. Segui il flusso e rispondi subito ai messaggi.

Il consiglio del giorno: Candidati a qualcosa che ti stimola; aggiorna CV e profilo con un video di 30 secondi in stile pitch.

Voto: 9

Cancro

Amore: Tenerezza e ritmi slow guidano; chiedi carezze chiare e proteggi i tuoi tempi emotivi con gentile fermezza.

Lavoro: Micro-task e pause morbide; limita le richieste al minimo e consegna una sola cosa fatta bene.

Fortuna: Vibrazione soft; le scelte semplici portano più gioia del complicato. Segui il comfort.

Il consiglio del giorno: Prenota seggiovia e tavolo al rifugio; porta plaid, crema solare e un libro che scalda il cuore.

Voto: 7

Leone

Amore: Sole in Leone ti illumina; con Luna birichina scegli ironia tenera e lascia il palco anche all’altro. La seduzione resta alta.

Lavoro: Taglia i battibecchi; presenta un’idea chiara in tre punti e proponi un test rapido. Carisma sì, rissa no.

Fortuna: Altalena: l’occasione arriva se eviti orgoglio e fretta. L’umorismo ti salva sempre.

Il consiglio del giorno: Registra un vocale di scuse brillante e porta sorbetti al limone per sciogliere i nodi.

Voto: 7

Vergine

Amore: Luna storta amplifica sensibilità; chiedi rassicurazioni esplicite e riduci le aspettative. Un abbraccio lungo rimette a fuoco.

Lavoro: Evita overthinking; dividi i compiti in blocchi brevi e riprendi controllo. Lascia in bozza ciò che non serve oggi.

Fortuna: Oscilla con l’umore; scegli strade semplici e risparmia energie. Meglio il sicuro.

Il consiglio del giorno: Aggiorna le impostazioni dell’app che usi di più e disattiva notifiche non utili; crea spazio mentale.

Voto: 6

Bilancia

Amore: Marte nel segno accende desiderio, Venere contraria chiede tatto. Concorda confini chiari e gioca leggero.

Lavoro: Con Luna a favore parli bene; usa l’energia di Marte per chiudere un arretrato. Evita stilettate eleganti ai colleghi.

Fortuna: Buona se muovi il corpo; dopo un allenamento arriva la chiamata giusta. Ascolta il ritmo.

Il consiglio del giorno: Sessione full body di 30 minuti e doccia fredda; smoothie proteico al termine.

Voto: 7

Scorpione

Amore: Venere trionfale ti rende sensuale e sicuro; cura i dettagli e ascolta davvero. La notte brilla senza forzare.

Lavoro: Mercurio pungente va incanalato: una mail sintetica e ferma vale più di tre frecciate. Precisione prima.

Fortuna: Magnetismo alto: inviti e alleanze utili. Seleziona con istinto e proteggi privacy.

Il consiglio del giorno: Scegli un profumo ambrato o speziato e aggiorna il tuo biglietto da visita digitale.

Voto: 8

Sagittario

Amore: Mercurio a favore ti rende brillante; con Luna opposta evita show. Una passeggiata a due vale più di un palco.

Lavoro: Presenta idee in modo agile; lascia spazio agli altri per non sembrare invadente. La sintesi ti premia.

Fortuna: Mista: colpo buono se dosi entusiasmo. Accogli un consiglio amico.

Il consiglio del giorno: Prenota visita a un museo poco affollato e scrivi tre righe di diario a fine giro.

Voto: 7

Capricorno

Amore: Parla chiaro su ciò che ti serve e ascolta con calma; meglio passi piccoli e sinceri che promesse enormi.

Lavoro: Richieste formali in arrivo: prepara documenti e certificazioni; un elenco requisiti ti evita intoppi.

Fortuna: Misurata; ciò che è tracciabile procede liscio. Evita scorciatoie.

Il consiglio del giorno: Scannerizza carte importanti e archivia in cloud; etichetta le cartelle con data e tema.

Voto: 6

Acquario

Amore: Mercurio contrario confonde messaggi; scegli incontri brevi e sguardi sinceri. Meno parole, più presenza.

Lavoro: Rileggi due volte prima di inviare; chiedi una revisione a un collega fidato. Un errore evitato vale oro.

Fortuna: Bassa oggi; risparmia energie e rinvia decisioni non urgenti. Prudenza.

Il consiglio del giorno: Redigi una bozza di accordo tipo e salvala; informati su clausole chiave prima di firmare.

Voto: 5

Pesci

Amore: Luna storta rende tutto più ruvido; sincerità sì, durezza no. Scegli parole morbide e pause di respiro.

Lavoro: Evita riunioni lunghe; concentra l’attenzione su due priorità e chiudi senza divagare. Focus.

Fortuna: In calo; proteggi umore e portafoglio. Piccoli passi sicuri battono grandi slanci.

Il consiglio del giorno: Metti cuffie con musica calmante e fai una camminata di 20 minuti; al ritorno tisana rilassante.

Voto: 5