L’oroscopo di giovedì 5 marzo 2026: Bilancia e Acquario in sintonia

Ariete

Ti senti piuttosto scomodo oggi con la Luna davvero stortissima. Sei un filino troppo concentrato sulla routine, sulle performance e sui risultati da ottenere e questo rischia di farti perdere il contatto con il lato più emotivo e spontaneo. Non devi assolutamente lasciarti prendere dall’eccesso di perfezione. Prendi esempio da Laura Pausini che durante il Festival di Sanremo ha chiuso una serata in pantofole, con eleganza e ironia. A volte la vera classe è proprio quella di sapersi concedere una pausa senza sensi di colpa.

Toro

Hai il dono raro di sentirti a tuo agio praticamente ovunque. I pianeti veloci nel segno dei Pesci ti regalano grazia, eleganza e una capacità di relazione che sembra cucita su misura per te. Sai come muoverti, cosa dire e quando dirlo. Il tuo stile ricorda quello di Kendall Jenner seduta in prima fila alla sfilata di Emporio Armani accanto a Elodie e Tananai che si presenta con una naturalezza e educazione unica. Il savoir-faire oggi è la tua arma segreta.

Gemelli

Avete decisamente bisogno di leggerezza per scrollare il peso dei pianeti veloci nel segno dei Pesci: Mercurio, Venere e Marte sembrano voler complicare un po’ tutto. La Luna oggi vorrebbe suggerirvi un pizzico di stile e di ironia, anche se con Venere in quadratura non è facilissimo azzeccare un outfit eleganete. Le vostre scelte potrebbero avere un effetto volutamente scanzonato, proprio come Elettra Lamborghini che a Sanremo canta “Aserejé” con le Las Ketchup indossando un total look a pois. Un pizzico di follia oggi è esattamente la medicina giusta.

Cancro

Potresti percepire un certo peso di responsabilità oggi. La Luna sembra voler pretendere il massimo da te, anche quando nessuno lo richiede davvero. Con tutti i pianeti veloci a favore sei in una posizione di grande rilievo e questo ti spinge a voler dimostrare quanto vali. Affronta tutto con la stessa determinazione di Stefano De Martino, indicato come il futuro conduttore di Sanremo: entusiasmo sì, ma anche un pizzico di sana tensione che aiuta a fare bene.

Leone

Ti lasci finalmente andare ai sentimenti. La Luna a favore prende il sopravvento e ti permette di esprimere emozioni che da tempo avevi trattenuto. Non riesci più a contenere quello che senti e forse non devi nemmeno provarci. L’amore può manifestarsi in mille forme diverse, anche nelle più sorprendenti. Proprio come il bacio tra Levante e Gaia sul palco di Sanremo, gesto spontaneo che ha raccontato libertà, stima e affetto.

Vergine

Questo è un periodo in cui devi prendere decisioni importanti e soprattutto imparare a lasciare andare schemi che per anni ti hanno dato sicurezza. Con Mercurio, Venere e Marte in opposizione è come se la vita ti chiedesse di fare pulizia e semplificare. In fondo è quello che ha fatto Alfonso Signorini decidendo di lasciare la direzione del settimanale “Chi”: chiudere un capitolo per aprirne uno nuovo. A volte la vera forza è proprio quella di alleggerire il carico.

Bilancia

Sei in assoluto l’icona di stile dello zodiaco e oggi lo dimostri senza nemmeno provarci troppo grazie alla Luna nel tuo segno che illumina ogni tuo gesto. Potresti tranquillamente essere la protagonista delle settimane della moda di questo periodo, soprattutto quella di Parigi che si sta svolgendo proprio in questi giorni. Non hai bisogno di un outfit Dior o Yves Saint Laurent per brillare: la tua luce naturale è sufficiente a far girare la testa a chiunque ti incontri.

Scorpione

Ti lasci andare totalmente al lato sexy e spontaneo, quello più autentico e disinvolto che non solo fa scattare cuori e cuoricini ma riesce anche a strappare sorrisi. Oggi ti senti leggero e ironico, un po’ come Fabio De Luigi quando racconta con naturalezza di aver girato una scena di nudo davanti alle telecamere di Che tempo che fa. Con tutti i pianeti veloci a favore, Venere, Mercurio e soprattutto Marte, esce fuori una versione di te meno misteriosa e più semplice, che ti rende incredibilmente affascinante.

Sagittario

Lo so che hai resistito fino a questo punto, ma probabilmente sei sul punto di lasciare andare qualcosa che non serve più o che è diventato troppo complicato da gestire. La Luna a favore ti regala uno sguardo più concreto e realistico sulle situazioni. Prendi esempio da Federica Brignone che, dopo una stagione sciistica straordinaria, ha deciso di fermarsi per prendersi cura di se stessa. Anche tu devi ricordarti che al centro delle tue scelte devi esserci prima di tutto tu.

Capricorno

Piccoli fastidi, qualche pensiero di troppo o un sonno leggero potrebbero accompagnarti in questa giornata con la Luna davvero storta che ti vuole impeccabile in ogni dettaglio. Tu però hai dalla tua parte tutti i trucchi di bellezza dell’universo grazie a Venere a favore. Non serve ricorrere a rimedi improbabili come la famosa crema alle emorroidi che qualcuno sostiene funzioni contro le borse sotto gli occhi, citata anche da Michele Bravi. Ti basta un gesto semplice: lavarti il viso, sistemarti e rimetterti subito in carreggiata.

Acquario

C’è un bell’equilibrio tra razionalità e buon cuore in questa giornata grazie a una splendida Luna a favore che ti riporta ai tuoi veri valori. Non importa quante critiche possano arrivare dall’esterno: tu sai di essere coerente con te stesso. È lo stesso atteggiamento di Vincenzo Schettini quando risponde con il sorriso alle critiche sulla sua metodologia educativa della “Fisica che ci piace”. Il tuo segreto è proprio questo: restare fedele alle tue convinzioni.

Pesci

Il vostro lato spirituale ed emotivo è ben nutrito in questo periodo da Venere, Mercurio e Marte nel vostro segno. Cercate costantemente equilibrio e armonia, e siete pronti a sperimentare nuove strade per raggiungerli. Potreste persino essere incuriositi dal Buddahroid, il robot monaco che offre consigli di Dharma supportati dall’intelligenza artificiale. Per voi ogni strumento può diventare una porta verso la crescita interiore.