L'oroscopo di giovedì 5 giugno 2025: le previsioni segno per segno di Ginny C'é ancora tanta armonia nel cielo di giovedì 5 giugno 2025 per l'oroscopo del giorno, grazie alla Luna in Bilancia.

Ariete

Amore: le carezze ti sembrano mosse di judo, ma sotto sotto desideri tenerezza.

Lavoro: hai l’energia del capo, ma la dolcezza di un cactus.

Fortuna: si nasconde dietro l’angolo, se smetti di essere così rigido.

Il consiglio del giorno: prova a non dare ordini, ma a suggerire con charme.

Voto: 5, generale in pensione con voglia di coccole.

Toro

Amore: desideri romanticismo, ma senza dover sollevare neanche un dito.

Lavoro: progetti grandiosi, con tempi geologici.

Fortuna: in arrivo, come una gondola dorata all’imbrunire.

Il consiglio del giorno: sogna in grande, ma ricorda che anche i piani migliori iniziano con un passo.

Voto: 7, stratega silenzioso con cuore di velluto.

Gemelli

Amore: flirtate con più stile di un barman su una terrazza di Manhattan.

Lavoro: geniali e imprevedibili, come un colpo di scena in un film di Nolan.

Fortuna: sta dalla vostra parte, con tanto di applausi.

Il consiglio del giorno: sfidate i Golia di turno, ma con una fionda di parole argute.

Voto: 9, strategici e brillanti come un rompicapo risolto in un lampo.

Cancro

Amore: sensibile come un fiore di ciliegio sotto la grandine.

Lavoro: ti basta uno sguardo storto per chiuderti a riccio.

Fortuna: oggi è dietro le nuvole, come il sole dopo la tempesta.

Il consiglio del giorno: non temere il contatto: anche una carezza può guarire.

Voto: 5, emozionato come alla prima cotta, ma troppo spaventato per dichiararti.

Leone

Amore: brillante come un diamante sotto i riflettori.

Lavoro: inarrestabile, come una start-up diventata impero.

Fortuna: ti segue come un’ombra dorata.

Il consiglio del giorno: non dimenticare il backstage: anche quello ha bisogno di cure.

Voto: 8+, re del business con cuore da influencer.

Vergine

Amore: in pausa cautelativa, come un cuore chiuso per restauro.

Lavoro: controlli anche la punteggiatura nelle email.

Fortuna: non rischia, ma nemmeno esplode.

Il consiglio del giorno: fidati, ma verifica. Poi verifica ancora.

Voto: 6 e mezzo, precisa come un orologio atomico, ma il cuore ha bisogno di spontaneità.

Bilancia

Amore: raffinato ma in fermento, come uno champagne d’annata.

Lavoro: stai capendo dove concentrare davvero le energie.

Fortuna: discreta, ma con lampi di grazia.

Il consiglio del giorno: in totale rilancio come un giocatore al casinò.

Voto: 7 e mezzo, come una diva che scende dal palco con l’applauso nel cuore.

Scorpione

Amore: morbido e goloso, ma non travolgente.

Lavoro: te la prendi comoda, con eleganza.

Fortuna: un cucchiaino di dolcezza in più non guasta.

Il consiglio del giorno: concediti un piacere senza sentirti in colpa.

Voto: 6 e mezzo, moderatamente godurioso, con tanto di tovagliolino in lino.

Sagittario

Amore: impulsivo come un bacio rubato in discoteca.

Lavoro: distratto, dispersivo, ma creativo.

Fortuna: hai l’impressione che sia sempre sabato sera.

Il consiglio del giorno: metti in agenda anche il buonsenso.

Voto: 6 e mezzo, party animal un po’ troppo su di giri.

Capricorno

Amore: doloroso, ma esteticamente impeccabile.

Lavoro: in pausa-lusso, con telefonata motivazionale.

Fortuna: sale a bordo se vede che sei vestito bene.

Il consiglio del giorno: lasciati coccolare senza sentirti in colpa.

Voto: 5+, soffri con eleganza, come un attore francese anni Sessanta.

Acquario

Amore: intelligente, empatico, un po’ bizzarro.

Lavoro: ispirato come una startup a tema futuro.

Fortuna: in crescendo, come un DJ set soft jazz.

Il consiglio del giorno: sfrutta le tue idee prima che lo faccia qualcun altro.

Voto: 8, geniale con il pigiama e la mente in modalità razzo.

Pesci

Amore: distratti da questioni genetiche, ma teneri.

Lavoro: in pausa contemplativa tra un articolo e l’altro.

Fortuna: vi osserva con occhi azzurri, ma confusi.

Il consiglio del giorno: uscite dal labirinto mentale e tornate alla realtà.

Voto: 6, affascinati dall’impossibile, ma oggi servono i piedi per terra.