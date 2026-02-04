L’oroscopo di giovedì 5 febbraio 2026 per tutti i segni: Acquario e Bilancia hanno il cuore aperto

Nell’oroscopo di giovedì 5 febbraio 2026 c’è grande fermento per i segni d’aria (Gemelli, Acquario e Bilancia). Anche la Luna è in Bilancia, la socialità è la parola chiave della giornata.

Ariete

Lo so che tutto ti sembrava che si muovesse perfettamente e tu si trovassi esattamente nel posto giusto un po’ come Melania Trump che presenta il suo docufilm ‘Melania’: un’auto celebrazione decisamente vistosa. Invece la Luna di oggi in opposizione ti consente di rimetterti per un attimo dietro le quinte, ascoltare qualche commento e porti qualche domanda di riflessione. In fondo, ogni tanto avere un punto di vista sincero può soltanto aiutarti a migliorare.

Toro

La sensazione in questo periodo dentro di te, in cui tutti i pianeti si trovano in quadratura, è come se si formassero delle piccole crepe del gelo che fanno esplodere gli alberi negli Stati Uniti con il fenomeno cosiddetto ‘Frost Cracks’. Eh sì, mio caro ti sembra che tutto stia andando in direzioni ‘a caso’, differenti da quelle che ti eri prefissato e la velocità in cui si manifestano ti destabilizza parecchio. In fondo dopo il caos totale, tu potrai tornare ad armonizzare tutto, proprio come piace a te.

Gemelli

Il mondo e la realtà per voi si trasformano in un vero campo di gioco dove nuove regole e intuizioni si alternano in modo impeccabile. Sapete cogliere il momento quello vero quello che scalda il cuore e soprattutto strappa anche un sorriso o riporta a quella che è una realtà più romantica grazie a questa splendida Luna. Luogo perfetto di oggi è senz’altro Asiago, ricoperta di neve, dove i bambini vengono accompagnate a scuola sullo slittino. Pronti ad adattarvi in qualsiasi momento e anche a lanciare qualche palla di neve.

Cancro

Sei più da dolce classico e tradizionale e le contaminazioni ti smuovono il sistema nervoso. La Luna storta enfatizza ancora di più questa sensazione. Vedo già la tua faccia stupita sul video, diventato ormai virale, della celebre Bohemian Rhapsody suonata a ritmo del campanile in Salento, quando tutti lo decantano come un vero e proprio capolavoro. Tu non ti smuovi assolutamente da quello che conosci e che ti fa sentire al sicuro. Non sei pronto a questo tipo di aperture troppo futuristiche quando tu sei amante del vintage e del vinile ‘prima edizione’.

Leone

L’amore è sicuramente un ambito in cui in questo momento non ti senti molto ‘confident’ e non risuona pienamente le tue corde. Venere e Mercurio in opposizione ti consigliano di essere più casual e di vivere in maniera più spontanea. Oggi potresti prendere questo spunto e metterlo in pratica con la dolcezza che ti conferisce la Luna. Prova a ispirarti alla coolness di Harry Styles e Zoe Kravitz nella loro quotidianità ‘semplice’ e rilassata per le strade della ‘super sobria’ Los Angeles.

Vergine

Che questo sia un mondo alla rovescia o soprattutto nascano delle tendenze che ti lasciano alquanto stupita non c’è alcun dubbio. In fondo ormai siamo alla fine del transito di Saturno in opposizione che ti sta regalando, probabilmente, le ultime situazioni paradossali che dovrai affrontare. Non a caso in Spagna è stata inventata l’acqua al sapore di vino dove il gusto e esperienza sensoriale rimangono perfettamente intatti ingannando soltanto i consumatori perché c’è zero alcol. Non volere per forza capire tutto e analizzarlo.

Bilancia

Ti senti finalmente pronta a tutto. Soverchiare quelle regole che ti stanno strette e far trionfare il tuo stile, quello che tutti ti hanno sempre un po’ criticato o contestato. Mettiti in ghingheri, con paillettes lustrini e tacco dodici mozzafiato. Oggi la Luna nel tuo segno grida e ti vuole presente. Gli sforzi vengono premiati, sei esattamente come Achille Lauro, co-conduttore nella seconda serata di San Sanremo con Conti e Laura Pausini. Il trionfo è in Real Life.

Scorpione

Se la serie Bridgerton ha scaldato gli animi, e non solo quelli, di milioni di spettatori, tu invece sei più interessato a chi sono i costumisti come realizzato quelle fantastiche scenografie e soprattutto dove si trovano i luoghi dove sono state eseguite le riprese della mitica serie. Impossibile che tu riesca a essere coinvolto con Venere e soprattutto Mercurio in quadratura. Tu vuoi indagare, capire, osservare e forse poi in futuro lasciarti andare, ma questo di certo non è il momento per farlo.

Sagittario

Ti piace sentirti il più figo e ti assicuro che in questo periodo riesci a farlo davvero con pochissimo sforzo. Ti lasci andare a quello che è la tua indole goliardica ma anche un po’ estrema, mettendo un punto su come tu vuoi essere visto e soprattutto rispettato. Forse ci prendi un po’ la mano, però più è più forte di te con lo stellium in Acquario e la Luna a favore. Di sicuro è tua l’idea del club a Londra dove non si può entrare se non sei alto più di un metro e ottanta, vero?

Capricorno

Mi raccomando, non iniziare a irrigidirsi, perché c’è già stata la grande inaugurazione con tanto di pantegana che ha che ha decretato l’inizio del carnevale di Venezia con un meraviglioso corteo sul Canal Grande. Lo so che oggi con la Luna in quadratura potresti essere certo di esserti perso il meglio. Invece dovresti rilassarti e pensare che il meglio deve ancora venire. Lo so che ribaltare questo punto di vista non è per niente facile.

Acquario

La tensione sensuale e quella e quelle affinità ellettive sono al massimo della loro espressione, grazie a Marte, Mercurio, Venere e anche alla Luna. L’attrazione reale è palpabile come quella che si è percepita tra Jacob Elordi e Margot Robbie alla prima mondiale di ‘Cime tempestose’ e le due superstar hanno anche ammesso questa loro particolarissima e intensissima sintonia. Lanciarti in avventure emotive sarà come per le atlete delle Olimpiadi fare le prime prove sulle super piste di gigante con il cuore palpitante e la voglia di rischiare il tutto per tutto.

Pesci

Pace, amore, equilibrio e soprattutto sensibilità e ascolto di se stessi. Questi sono tutti i punti su cui voi dovreste assolutamente puntare e investire tutte le vostre energie. Tutto possibilissimo soprattutto con una dolcissima Luna nel segno della bilancia. Proprio per questo dovreste mettervi subito ad ascoltare ‘Meditations: The Reflections of his Holiness’ l’audiolibro del Dalai Lama con cui ha vinto il suo primo Grammy Awards.