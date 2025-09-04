L’oroscopo di oggi giovedì 4 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Le emozioni iniziano a farsi sentire già fortissime in questo oroscopo di oggi, giovedì 4 settembre 2025: tenete i fazzoletti a portata di mano. Il segno fortunato è la Vergine e il segno sfortunato lo Scorpione.

L'oroscopo di oggi, giovedì 4 Settembre 2025, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Nell'oroscopo di oggi, mentre ci avviciniamo all'eclissi di Luna, la Luna passa da Capricorno ad Acquario ma ronzando sempre attorno a Plutone. Insomma è già sollecitatissima e così anche le nostre emozioni. Intanto Giove trigono al nodo lunare nord fa ben sperare quanto a spiritualità e umanità. Il segno fortunato è la Vergine e il segno sfortunato lo Scorpione.

Ariete

Riemerge la grande sicurezza in te stesso, nelle cose che fai e soprattutto nel tuo irresistibile charme. La Luna ti regala uno specchio che riflette solo il meglio di te: carisma, bellezza e audacia. Sei pronto a sbaragliare le scene come le dive sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Loro con abiti couture, tu semplicemente con la tua luce naturale: sei fashion senza sforzo.

Amore: ti piace piacere e ti riesce benissimo, senza doverci nemmeno provare troppo.

Lavoro: ti riprendi la scena con sicurezza e carisma, fai centro.

Fortuna: brillante come una stella sotto i riflettori.

Il consiglio del giorno: ricorda che non serve strafare quando sei già iconico.

Voto: 8 e mezzo – perché il tuo fascino oggi vale un premio speciale.

Toro

Hai voglia di esclusività e silenzio, magari in una spa in cima al mondo o nel tuo lido privato immaginario. L’empatia? Lasciata nell’asciugatrice. Con la Luna storta e Venere pungente, sei più snob del proprietario del lido “childfree” di Milano Marittima, che ha scatenato polemiche a non finire. Dolcezza? Oggi no grazie. Sei tutto un “solo su invito”.

Amore: romanticismo in pausa, vuoi silenzio e zero drammi.

Lavoro: ti concentri sulle cose essenziali, ma senza troppa empatia.

Fortuna: in modalità premium, purché non disturbata.

Il consiglio del giorno: difendi i tuoi spazi ma senza chiuderti del tutto.

Voto: 5 e mezzo – solo per chi ha il pass VIP.

Gemelli

La vostra mente oggi è un parco giochi di idee folli e creatività senza freni. Un po’ come la strada con 18 tornanti a zig-zag in Cina: poco pratica ma decisamente spettacolare. Mercurio vi rende confusi ma artistici, Venere e Marte invece vi trasformano in performer geniali. L’importante è non dover rispettare le leggi della logica.

Amore: siete travolgenti e imprevedibili, come un bacio improvviso.

Lavoro: geniali ma disordinati. Lasciate parlare l’arte.

Fortuna: fuori dagli schemi, proprio come voi.

Il consiglio del giorno: non preoccupatevi se nessuno vi capisce: siete dei visionari.

Voto: 7 – effetto wow assicurato.

Cancro

Con Mercurio alleato, torni ad essere profondo e ispirato. Ogni tua scelta affonda le radici in un’emozione, in un ricordo. Proprio come Sorrentino che dedica il suo nuovo film “La grazia” a un gesto simbolico del Presidente Mattarella. Tu parli con il cuore, ma hai bisogno di essere capito con la mente. Non sei per tutti, ma chi ti comprende ti ama senza riserve.

Amore: hai bisogno di qualcuno che sappia leggere tra le righe.

Lavoro: ti esprimi con eleganza e intensità.

Fortuna: arriva quando segui il cuore e non le scorciatoie.

Il consiglio del giorno: fidati del tuo processo creativo, anche se è lento.

Voto: 7 e mezzo – profondo e raffinato come un film d’autore.

Leone

La Luna in opposizione prova a fermarti, ma tu hai energia da vendere. Sei come il nuovo Magnum “Hype Pop” che si illumina al buio e spopola nei club di Ibiza. Sei magnetico, sensuale e instancabile. Venere e Marte nel tuo segno ti fanno splendere, anche se a tratti potresti sentirti sotto pressione. Ricorda: anche le star hanno bisogno di staccare.

Amore: passionale e carismatico, sei il protagonista assoluto.

Lavoro: il tuo nome è sulla bocca di tutti.

Fortuna: basta un sorriso per attirarla.

Il consiglio del giorno: prenditi un attimo per respirare. Anche le leggende fanno pause.

Voto: 6 – – più cool di un party VIP.

Vergine

Oggi sei la perfetta fusione tra razionalità e genialità. Grazie a Mercurio nel tuo segno prendi decisioni sagge ma mai banali. Potresti aver ispirato tu il ritorno della celebre Smart a due posti che tutti davano per spacciata. Sei la regina delle soluzioni brillanti e dei colpi di scena intelligenti. Insomma, sei in forma smagliante.

Amore: affidabile e intensa, senza giri di parole.

Lavoro: precisione e creatività vanno a braccetto.

Fortuna: arriva nei momenti più razionali.

Il consiglio del giorno: se ti viene un’idea, mettila subito in pratica.

Voto: 8 – multitasking e brillante come non mai.

Bilancia

Marte nel tuo segno e la Luna a favore ti rendono irresistibile. Hai gusto, stile e un talento unico per creare connessioni speciali. Sei così fashion che approveresti l’outfit matchy-matchy di Amanda Seyfried e Julia Roberts sul red carpet: stesso blazer, stessa camicia, stessi pantaloni. Per te la bellezza è condivisione.

Amore: ti basta uno sguardo per conquistare.

Lavoro: cool e diplomatica, hai sempre la soluzione giusta.

Fortuna: ti segue ovunque, con stile.

Il consiglio del giorno: sii sempre te stessa, sei già un’icona.

Voto: 8 e mezzo – eleganza e fascino da red carpet.

Scorpione

La tua voglia di innamorarti e di buttarti a capofitto nelle emozioni viene spazzata via da questa luna stortissima e da una Venere che proprio oggi sembra volerti mettere i bastoni tra le ruote. Ti sentivi pronto, carico, ma proprio sul più bello arriva una tempesta a stravolgere tutto. Un po’ come i partecipanti del Burning Man, costretti a fuggire dal deserto del Nevada sotto una violenta tempesta di sabbia. L’amore, oggi, è la tua tempesta: non ti resta che prendere una pausa e goderti il silenzio dopo il caos.

Amore: campo minato, meglio rimandare ogni dichiarazione.

Lavoro: più concentrata e determinata, riesci a non farti distrarre dalle emozioni.

Fortuna: ballerina, ma sai rimanere in piedi anche nel vento.

Il consiglio del giorno: metti in pausa il cuore, e dedica tempo alla mente.

Voto: 5 – oggi, meglio essere spettatrice che protagonista.

Sagittario

Hai già pronto il biglietto per il “Spring Attitude Festival” a Roma e la tua energia è alle stelle. Hai voglia di ballare, ridere, flirtare. Con Marte, Venere e la Luna a favore, sei irresistibile. Ammaliante, sexy e con un sorriso che fa girare la testa. Sei il vero cuore pulsante di ogni evento, e lo sai benissimo.

Amore: travolgente, caldo, estivo.

Lavoro: riesci in tutto senza nemmeno accorgertene.

Fortuna: segue il ritmo dei tuoi passi.

Il consiglio del giorno: se ti propongono qualcosa di nuovo, dì subito sì.

Voto: 8 + – sei la star della festa.

Capricorno

Non hai voglia di fare, ma di far accadere. E lo fai con intelligenza. Con Mercurio a favore e Marte che ti rallenta, diventi il re delle soluzioni comode. Tipo: vuoi andare all’Oktoberfest? Prendi il treno notturno diretto, zero sbatti. Sei funzionale, pratico e assolutamente lucido. Da manuale di sopravvivenza urbana.

Amore: essenziale ma efficace.

Lavoro: organizzi tutto con precisione svizzera.

Fortuna: smart come i tuoi piani.

Il consiglio del giorno: investi nella praticità, ti farà risparmiare energie.

Voto: 7 e mezzo – efficienza top level.

Acquario

Geniale, ribelle e irresistibile. La Luna nel tuo segno ti accende come una scintilla e con Marte a favore potresti anche rivoluzionare le regole del gioco. Letteralmente. Sei forse tu l’ideatore del nuovo gioco “UNO” al casinò di Las Vegas? Non ci stupiremmo. Oggi le tue idee sono oro colato.

Amore: bizzarro ma irresistibile.

Lavoro: la creatività va alla grande.

Fortuna: scommette tutto su di te.

Il consiglio del giorno: osa di più, sei inarrestabile.

Voto: 8 – innovatore come pochi.

Pesci

Siete confusi come l’Accademia della Crusca davanti alla parola “Skibidi” inserita nel vocabolario di Cambridge. Mercurio in opposizione vi destabilizza: vi sentite spaesati e un po’ frustrati. Meglio non prendere decisioni, ma osservare da lontano, come consigliava anche Virgilio. Le vostre emozioni meritano più chiarezza.

Amore: in fase meditativa, in attesa di segnali chiari.

Lavoro: meglio limitarsi al minimo indispensabile.

Fortuna: a corrente alternata.

Il consiglio del giorno: lasciate decantare le emozioni, il cielo si schiarirà.

Voto: 6 e mezzo – un po’ in pausa, ma profondi come sempre.