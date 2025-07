video suggerito

L'oroscopo di giovedì 3 luglio 2025, le previsioni segno per segno di Ginny È ancora l'amore il grande protagonista di questo oroscopo del giorno in questo giovedì 3 luglio 2025, con Venere che si congiunge a Urano e la Luna nel segno della relazione: la Bilancia.

Ariete

Amore: nervosetto, da gestire come un soufflé in forno.

Lavoro: l’ansia è il tuo peggior nemico, ma l’agenda è tua alleata.

Fortuna: si nasconde dietro una scarpa da ginnastica.

Il consiglio del giorno: cammina, respira, e conta fino a 10 prima di parlare.

Voto: 5 e mezzo – agitato, non shakerato.

Toro

Amore: incandescente, come un look couture d’estate.

Lavoro: molto appariscente, ma serve una buona regia.

Fortuna: ti fa brillare come una vetrina luxury.

Il consiglio del giorno: fai parlare il tuo stile, non la tua bocca.

Voto: 8 – da copertina patinata.

Gemelli

Amore: leggeri ma irresistibili, come un flirt in business class.

Lavoro: siete trend globali, non solo locali.

Fortuna: vi applaude come una standing ovation.

Il consiglio del giorno: fatevi un selfie celebrativo.

Voto: 9 – virali e vincenti.

Cancro

Amore: avvolgente, come un plaid d’angora a luglio.

Lavoro: pronto per una virata importante.

Fortuna: ti segue come un ombrellone prenotato in prima fila.

Il consiglio del giorno: osa, anche solo con un pensiero.

Voto: 5 e mezzo – dolce, deciso e coraggioso.

Leone

Amore: più personale, meno plateale.

Lavoro: ti reinventi con grinta.

Fortuna: ti segue come una groupie affezionata.

Il consiglio del giorno: concediti di cambiare pelle.

Voto: 8 e mezzo – trasformazione deluxe.

Vergine

Amore: impeccabile come il tuo eyeliner.

Lavoro: sei l’unica che non ha bisogno di una to-do list.

Fortuna: ti applaude mentre compili Excel.

Il consiglio del giorno: fai qualcosa solo per vanità.

Voto: 8 e mezzo – precisione magnetica.

Bilancia

Amore: organizzato ma emozionante, come un matrimonio con vista.

Lavoro: gestisci tutto con un’agenda chic.

Fortuna: ti coccola come un luxury planner.

Il consiglio del giorno: sogna in grande e scrivilo nero su rosa.

Voto: 8 e mezzo – elegante e magistrale.

Scorpione

Amore: nebuloso come un messaggio lasciato a metà.

Lavoro: poco chiaro, meglio rimandare le scelte cruciali.

Fortuna: gira come una bussola impazzita.

Il consiglio del giorno: aspetta cieli sereni prima di salpare.

Voto: 6 – resistente ma disorientato.

Sagittario

Amore: tiepido come una tisana rilassante.

Lavoro: ben fatto, senza fuochi d’artificio.

Fortuna: cammina al tuo passo lento.

Il consiglio del giorno: vai piano, ma resta te stesso.

Voto: 7 – composto, con garbo.

Capricorno

Amore: appannato, come gli occhiali al mare.

Lavoro: fatica a decollare.

Fortuna: è in ferie da qualche parte.

Il consiglio del giorno: tutto passa, anche le giornate bollenti.

Voto: 5 – sudato e stanco.

Acquario

Amore: in trasformazione come un format sperimentale.

Lavoro: idee brillanti, ma ancora da strutturare.

Fortuna: presente, se agisci con convinzione.

Il consiglio del giorno: pensa fuori dagli schemi, ma con un piano B.

Voto: 7 – fresco e rivoluzionario.

Pesci

Amore: composto, ma sincero.

Lavoro: preciso come una cucitura fatta a mano.

Fortuna: dosata, come il sale nelle ricette stellate.

Il consiglio del giorno: sognare va bene, ma con i piedi ben piantati.

Voto: 7 – realistici, ma intensi.