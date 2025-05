video suggerito

L’oroscopo di giovedì 29 maggio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di giovedì 29 maggio 2025 è un’altalena di emozioni, tra la Venere in Ariete che vuole passioni e la Luna in Cancro che preferisce emozioni dolci. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Ariete

Amore: ruvido come un maglione di lana sulla pelle nuda.

Lavoro: oggi ti consiglio di indossare il filtro “muto” su alcune riunioni.

Fortuna: neppure lei sopporta il sarcasmo fuori luogo.

Il consiglio del giorno: lascia spazio anche all’empatia, oltre all’ironia.

Voto: 5 e mezzo, acido senza zucchero.

Toro

Amore: avvolgente come un abbraccio dopo un lungo viaggio.

Lavoro: meglio lavorare con lentezza e dolcezza.

Fortuna: arriva quando smetti di cercarla.

Il consiglio del giorno: concediti un desiderio, anche se non è produttivo.

Voto: 7, coccolone.

Gemelli

Amore: viaggia al ritmo del vostro entusiasmo.

Lavoro: siete quelli con la lampadina sempre accesa.

Fortuna: salta sul vostro motorino e non vuole più scendere.

Il consiglio del giorno: sfruttate ogni istante, è il vostro picco creativo.

Voto: 8, lucidi e brillanti come vetro di Murano.

Cancro

Amore: basta uno sguardo per fare centro.

Lavoro: punta sulle scelte inaspettate.

Fortuna: si nasconde dove meno te lo aspetti.

Il consiglio del giorno: osa l’assurdo, potrebbe rivelarsi geniale.

Voto: 7, magico in incognito.

Leone

Amore: focoso come un lento trasformato in bachata.

Lavoro: sfondi porte che gli altri non vedono nemmeno.

Fortuna: ti premia per il tuo coraggio.

Il consiglio del giorno: non esagerare con la pressione, anche la passione ha bisogno di pause.

Voto: 8, ruggente.

Vergine

Amore: sensibile come un segreto sussurrato.

Lavoro: oggi segui l’intuito più che la logica.

Fortuna: è sottile, come un profumo nell’aria.

Il consiglio del giorno: non cercare le risposte, a volte basta sentire.

Voto: 7, empatica silenziosa.

Bilancia

Amore: sembra un enigma irrisolvibile, ma con finali appassionanti.

Lavoro: meglio i progetti brevi e intensi.

Fortuna: arriva solo se ci credi davvero.

Il consiglio del giorno: smetti di rimuginare e goditi il momento.

Voto: 5 e mezzo, distante ma magnetica.

Scorpione

Amore: come un film che rivedresti all’infinito.

Lavoro: in modalità “pausa”, ma sempre vigile.

Fortuna: ti abbraccia dolcemente.

Il consiglio del giorno: fai le cose con calma e prenditi il tuo spazio.

Voto: 7, pigro ma soddisfatto.

Sagittario

Amore: vibra come una cassa acustica al massimo.

Lavoro: torna la motivazione e si sente il ritmo.

Fortuna: ti balla accanto tutta la giornata.

Il consiglio del giorno: alza il volume e lasciati andare.

Voto: 8, travolgente.

Capricorno

Amore: in modalità aereo.

Lavoro: meglio da casa, meglio in silenzio.

Fortuna: dorme, come te dopo una lunga giornata.

Il consiglio del giorno: concediti il lusso di stare solo.

Voto: 5, in modalità off.

Acquario

Amore: un brindisi continuo.

Lavoro: creativo come un collage pop.

Fortuna: si nasconde dietro ogni notifica.

Il consiglio del giorno: condividi, perché moltiplica la gioia.

Voto: 8, contagioso.

Pesci

Amore: caldo come una voce fuori dal coro.

Lavoro: siete i migliori compagni di squadra.

Fortuna: arriva insieme a una risata.

Il consiglio del giorno: lasciatevi andare, la bellezza sta nell’imperfezione.

Voto: 9, cuore gigante.