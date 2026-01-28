L’oroscopo di giovedì 29 gennaio 2026 per tutti i segni: Bilancia e Acquario grandi emozioni

L’oroscopo di giovedì 29 gennaio 2026 continua ad essere un trionfo di creatività e vitalità, soprattutto per i segni d’aria (Gemelli, Bilancia e Acquario), grazie anche alla Luna in Gemelli.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Ti senti davvero in formissima, caro Ariete, oggi, e nessuno riuscirà a convincerti a cambiare le tue abitudini, perché ritieni che siano quelle più giuste per vivere la vita al massimo. Ovviamente parlo sia di abitudini di vita quotidiana sia di abitudini mentali: la tua testa va davvero a 100.000 all’ora. Sei come l’oncologo Silvio Garattini, che ha 97 anni ed è in gran forma: dichiara che continua a lavorare e a concedersi il dolce.

Toro

Con tutti i pianeti che sono a tuo sfavore dal segno dell’Acquario, ti rendi perfettamente conto di essere insopportabile, permaloso e persino polemico. La leggerezza e l’amorevolezza non sono di casa nel tuo cuoricino, almeno non spontaneamente. Il risultato è che brontoli molto più spesso di quanto non sarebbe effettivamente necessario. Potresti prendere spunto da Kanye West, che compra addirittura una pagina del Wall Street Journal per scusarsi dei suoi comportamenti. A te basterebbe un mazzolino di fiori!

Gemelli

Anche oggi, con tutti, ma proprio tutti, i pianeti a tuo favore, senti davvero che le tue energie sono incontenibili, travolgenti, adorabili. Anche impegnandoci, non riusciamo a trovarti alcun difetto e, ovviamente, tu nemmeno. Hai le idee chiare su dove vuoi andare e non vedi nessun ostacolo di fronte a te: intelligente e anche ottimista! Ovviamente la tua dolce metà apprezza parecchio. Ti senti come Taylor Swift, che è diventata la donna più giovane della storia ad essere inserita nella Songwriters Hall of Fame.

Leggi anche L'oroscopo di mercoledì 28 gennaio 2026

Cancro

Sei pronto a metterti in discussione, controllare e ricontrollare, fare tutti i conteggi e le prove possibili e anche ascoltare tutte le persone che hanno qualcosa da dirti, qualche consiglio da darti, qualche piccola lamentela per te. Oggi dai davvero spazio a chiunque e nella tua testa c’è una sezione specifica che si occupa dell’andare in profondità di tutto quello che fai, senza dare nulla per scontato e soprattutto senza imporre decisioni sicure su nulla. Sei come il progettista della torcia di Milano Cortina, che è andato ad assicurarsi che funzionasse salendo sul Monte Rosa, a 4.500 metri.

Leone

Con tutti i pianeti che sono nel segno dell’Acquario, quindi proprio in opposizione al tuo segno zodiacale, oggi non hai proprio pietà per nessuno. Dici tutto quello che pensi, soprattutto qualora fossero polemiche, critiche, rimostranze ad alta voce. Sei come Robert De Niro, che si fa fotografare sui suoi social tenendo in mano un cappellino rosso con la scritta “Make America Trumpless Again”. Insomma, non le manda a dire!

Vergine

Per colpa della Luna storta, ma grazie alla grande consapevolezza che ti danno i pianeti nel segno dell’Acquario sulla velocità imponente della tecnologia, oggi potresti un pochino andare in ansia. Anzi, toglierei “potresti”: il condizionale, in questo caso, è praticamente una certezza. Più che sentirti una cowboy dell’innovazione tecnologica, oggi senti la terra tremare sotto ai piedi. C’è bisogno di ottimismo! Non ti aiuterà, però, vedere le immagini di un drone che lava i vetri di un grattacielo, quando fino a poco tempo fa servivano delle persone particolarmente preparate.

Bilancia

Con tutti i pianeti a tuo favore, hai l’impressione che anche l’universo giochi dalla tua parte e, nonostante Giove continui ad essere a sfavore, la fortuna ti bacia. Vedi quanto spesso sia necessario guardare le cose in un modo diverso ed essere predisposti diversamente rispetto al mondo che ci circonda? Prendi spunto da una signora che, per il compleanno dei sessant’anni, ha ricevuto in regalo 60 biglietti della lotteria: ha vinto 16.000 euro e ha portato l’amica in vacanza.

Scorpione

Essere cinico in questi giorni non è certo un problema per te, o quantomeno non è un problema tuo! D’altronde hai una visione così chiara delle cose che non hai alcuna intenzione di indorare la pillola, né per te né per i tuoi interlocutori. Chi vuole sapere davvero che cosa ne pensi è il benvenuto, ma che nessuno si aspetti un trattamento di favore, dolce più del necessario. Sei assolutamente d’accordo con Guido Bagatta, che dichiara: “Fate tutto, ma non sposatevi”.

Sagittario

La tua testolina è tutta proiettata verso il futuro, l’innovazione, la crescita, il progresso. Con anche la Luna storta, quasi quasi ti danno fastidio tutte le cose che portano con sé un po’ di malinconia, l’amore per il passato, la memoria di quello che è stato. Anzi, se fosse per te, anche in casa faresti una grande azione di decluttering, proprio per non avere intorno oggetti che ti rimandino al passato. Ad esempio, non ti dispiace proprio per niente che le ricerche dicano che, negli ultimi quarant’anni, l’uso del dialetto in famiglia è diminuito drasticamente.

Capricorno

Per te, la famiglia è davvero qualcosa di importante: qualcuno a cui chiedere aiuto e da cui farsi sorreggere quando tutto il resto sembra traballare. Mi sembra un’ottima idea trovare punti di riferimento solidi e importanti, quando Giove e, a breve, anche Saturno ti mettono in discussione. Quando c’è un momento di dubbio o di minori energie, la famiglia è sempre un punto fermo. Sei come Sophie Marceau, protagonista de *Il tempo delle mele*, che sfila a Parigi con la figlia Juliette.

Acquario

Oggi credi davvero tantissimo in te stesso, ma dato che tu sei un segno zodiacale con un ego scarso e, piuttosto, con un grande senso di indipendenza e di voglia di far sapere a tutti quello che pensi in fondo al tuo cuoricino, ti senti pronto a salire in cattedra. Insomma, oggi ci spiegherai la vita! Sei adorabile come il cucciolo di Maine Coon bresciano che è stato nominato il gatto più bello del mondo. Nessuno può competere, ma tu resti umile.

Pesci

Le tue idee possono sembrare pazzerelle, fuori scala, per qualcuno persino inutili. D’altronde il pragmatismo e la concretezza non fanno per te, ma, in compenso, le grandi fantasie, le innovazioni, le idee creative sembrano arrivare proprio direttamente nella tua testolina, senza nemmeno che tu le abbia cercate. Con la Luna storta, però, ti sarà difficile far comprendere quanto possano essere geniali! Ad esempio, potrebbe essere tua l’idea di inaugurare a Milano una prima piscina per cani.