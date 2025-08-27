L’oroscopo di giovedì 28 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: Venere ti incendia, Luna e Marte opposti complicano i toni: parla piano e ascolta prima di dichiararti.
Lavoro: Con Luna e Marte contro cresce l’attrito: delega i nodi e rimanda le riunioni tese.
Fortuna: Energia alta, equilibrio basso: la Luna in Scorpione alza l’emotività, gioca in difesa.
Il consiglio del giorno: Prendi un taccuino: scrivi ciò che diresti e rileggi dopo un’ora.
Voto: 6
Toro
Amore: Venere e Mercurio storti riducono la dolcezza: scegli parole lente e poca analisi.
Lavoro: Mercurio disallinea le scadenze: una cosa per volta e controlli finali.
Fortuna: La Luna storta e lo Scorpione ti mettono alla prova: risparmia energie.
Il consiglio del giorno: Metti nero su bianco i “no” che ti proteggono.
Voto: 4,5
Gemelli
Amore: Hai fame di gioco mentale: proponi messaggi a tema e sfide leggere.
Lavoro: Se la riunione rallenta, lancia un timer: cinque idee in dieci minuti.
Fortuna: Buona se nutri la mente con input nuovi.
Il consiglio del giorno: Tieni un rompicapo da scrivania sempre a portata.
Voto: 7
Cancro
Amore: Luna e Giove aprono il cuore: segui i gesti e lascia spazio alla fiducia.
Lavoro: Con Giove favorevole chiedi supporto e snellisci le scadenze.
Fortuna: Piccole coincidenze ti sorridono per tutto il giorno.
Il consiglio del giorno: Organizza una micro-gita al tramonto con gelato.
Voto: 8
Leone
Amore: Venere ardente e Luna intensa: parla chiaro e dona calore senza freni.
Lavoro: Il sestile Urano-Nettuno ispira coraggio: presenta l’idea che tutti rimandano.
Fortuna: Alta se resti centrato sugli obiettivi veri.
Il consiglio del giorno: Scegli un profumo nuovo che racconti chi sei.
Voto: 8,5
Vergine
Amore: Cuore gentile e concreto: scegli un gesto utile e una parola dolce.
Lavoro: Proteggi l’attenzione con blocchi da 25 minuti e pause vere.
Fortuna: Stabile, cresce con piccole abitudini sane.
Il consiglio del giorno: Prepara una cena comfort per chi ami.
Voto: 7,5
Bilancia
Amore: Celebra un passo piccolo insieme: unisce più di mille parole.
Lavoro: Metodo e grazia: chiudi una pratica e condividi il merito.
Fortuna: Sale lenta e costante, come una buona lievitazione.
Il consiglio del giorno: Compra una penna bella e scrivi tre micro-obiettivi.
Voto: 8
Scorpione
Amore: Luna intensa e Venere storta: chiedi ciò che vuoi senza sceneggiate.
Lavoro: Marte pratico ti rende chirurgico: elimina riunioni inutili.
Fortuna: Ondosa: ascolta il meteo emotivo prima di agire.
Il consiglio del giorno: Svuota una cassetta e tieni solo l’essenziale.
Voto: 6
Sagittario
Amore: Luna e Venere ti illuminano: generosità che accende la coppia.
Lavoro: Urano e Nettuno in sestile danno visione: pianifica un upgrade concreto.
Fortuna: Alta: arriva una conferma attesa.
Il consiglio del giorno: Offri un caffè a chi ti ha sostenuto.
Voto: 8,5
Capricorno
Amore: Cuore prudente con Marte contro: scegli silenzi costruttivi.
Lavoro: Evita l’overbooking: tre priorità, il resto domani.
Fortuna: In ripresa se ti concedi pause vere.
Il consiglio del giorno: Prendi tappi auricolari e difendi un’ora di quiete.
Voto: 6
Acquario
Amore: Venere opposta e Luna storta favoriscono fraintendimenti: messaggi brevi e gentili.
Lavoro: Mercurio contrario crea loop: usa check-list e spunta con calma.
Fortuna: Bassa finché parli troppo: il silenzio ti salva.
Il consiglio del giorno: Attiva la modalità “non disturbare” per tre ore.
Voto: 4,5
Pesci
Amore: Luna in Scorpione e Nettuno accendono slanci enormi: scegli contesti sicuri.
Lavoro: Creativo e dispersivo: imposta allarmi da 20 minuti per non perderti.
Fortuna: Alta se resti con i piedi a terra.
Il consiglio del giorno: Compra un album da disegno e coloralo stasera.
Voto: 7,5