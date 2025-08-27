L’oroscopo di giovedì 28 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Nell’oroscopo di giovedì 28 agosto 2025 c’è il sestile perfetto tra Nettuno e Plutone e i sogni, le idee, i grandi progetti non possono più attendere.

Ariete

Amore: Venere ti incendia, Luna e Marte opposti complicano i toni: parla piano e ascolta prima di dichiararti.

Lavoro: Con Luna e Marte contro cresce l’attrito: delega i nodi e rimanda le riunioni tese.

Fortuna: Energia alta, equilibrio basso: la Luna in Scorpione alza l’emotività, gioca in difesa.

Il consiglio del giorno: Prendi un taccuino: scrivi ciò che diresti e rileggi dopo un’ora.

Voto: 6

Toro

Amore: Venere e Mercurio storti riducono la dolcezza: scegli parole lente e poca analisi.

Lavoro: Mercurio disallinea le scadenze: una cosa per volta e controlli finali.

Fortuna: La Luna storta e lo Scorpione ti mettono alla prova: risparmia energie.

Il consiglio del giorno: Metti nero su bianco i “no” che ti proteggono.

Voto: 4,5

Gemelli

Amore: Hai fame di gioco mentale: proponi messaggi a tema e sfide leggere.

Lavoro: Se la riunione rallenta, lancia un timer: cinque idee in dieci minuti.

Fortuna: Buona se nutri la mente con input nuovi.

Il consiglio del giorno: Tieni un rompicapo da scrivania sempre a portata.

Voto: 7

Cancro

Amore: Luna e Giove aprono il cuore: segui i gesti e lascia spazio alla fiducia.

Lavoro: Con Giove favorevole chiedi supporto e snellisci le scadenze.

Fortuna: Piccole coincidenze ti sorridono per tutto il giorno.

Il consiglio del giorno: Organizza una micro-gita al tramonto con gelato.

Voto: 8

Leone

Amore: Venere ardente e Luna intensa: parla chiaro e dona calore senza freni.

Lavoro: Il sestile Urano-Nettuno ispira coraggio: presenta l’idea che tutti rimandano.

Fortuna: Alta se resti centrato sugli obiettivi veri.

Il consiglio del giorno: Scegli un profumo nuovo che racconti chi sei.

Voto: 8,5

Vergine

Amore: Cuore gentile e concreto: scegli un gesto utile e una parola dolce.

Lavoro: Proteggi l’attenzione con blocchi da 25 minuti e pause vere.

Fortuna: Stabile, cresce con piccole abitudini sane.

Il consiglio del giorno: Prepara una cena comfort per chi ami.

Voto: 7,5

Bilancia

Amore: Celebra un passo piccolo insieme: unisce più di mille parole.

Lavoro: Metodo e grazia: chiudi una pratica e condividi il merito.

Fortuna: Sale lenta e costante, come una buona lievitazione.

Il consiglio del giorno: Compra una penna bella e scrivi tre micro-obiettivi.

Voto: 8

Scorpione

Amore: Luna intensa e Venere storta: chiedi ciò che vuoi senza sceneggiate.

Lavoro: Marte pratico ti rende chirurgico: elimina riunioni inutili.

Fortuna: Ondosa: ascolta il meteo emotivo prima di agire.

Il consiglio del giorno: Svuota una cassetta e tieni solo l’essenziale.

Voto: 6

Sagittario

Amore: Luna e Venere ti illuminano: generosità che accende la coppia.

Lavoro: Urano e Nettuno in sestile danno visione: pianifica un upgrade concreto.

Fortuna: Alta: arriva una conferma attesa.

Il consiglio del giorno: Offri un caffè a chi ti ha sostenuto.

Voto: 8,5

Capricorno

Amore: Cuore prudente con Marte contro: scegli silenzi costruttivi.

Lavoro: Evita l’overbooking: tre priorità, il resto domani.

Fortuna: In ripresa se ti concedi pause vere.

Il consiglio del giorno: Prendi tappi auricolari e difendi un’ora di quiete.

Voto: 6

Acquario

Amore: Venere opposta e Luna storta favoriscono fraintendimenti: messaggi brevi e gentili.

Lavoro: Mercurio contrario crea loop: usa check-list e spunta con calma.

Fortuna: Bassa finché parli troppo: il silenzio ti salva.

Il consiglio del giorno: Attiva la modalità “non disturbare” per tre ore.

Voto: 4,5

Pesci

Amore: Luna in Scorpione e Nettuno accendono slanci enormi: scegli contesti sicuri.

Lavoro: Creativo e dispersivo: imposta allarmi da 20 minuti per non perderti.

Fortuna: Alta se resti con i piedi a terra.

Il consiglio del giorno: Compra un album da disegno e coloralo stasera.

Voto: 7,5