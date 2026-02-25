L’oroscopo di giovedì 26 febbraio 2026: torna Mercurio retrogrado

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Non hai nessuna giustificazione per lasciarti abbattere da questa Luna davvero storta. Il tuo spirito guida dovrebbe essere lo snowboarder americano Jake Kanter che si è preso la sua rivincita dopo un brutto incidente in giovane età e, nonostante i pareri dei medici che non lo volevano più vedere sulle piste, ha conquistato il bronzo nello Slopestyle. Non hai proprio scuse.

Toro

Senti che questo per te è un momento di grande abbondanza e bellezza, soprattutto grazie a Venere e alla Luna a favore che riempiono il cuoricino e ti guidano verso tutto ciò che ha valore. Siccome sei molto sveglio, grazie a Mercurio a favore potresti persino trovare il modo di recuperare i diamanti che piovono dal cielo sul pianeta Urano. La fortuna ti accompagna anche quando intraprendi progetti che sembrano impossibili.

Gemelli

Per fortuna siete degli eterni entusiasti e decisamente energici. Non vedete l’ora che gli Stati Uniti rendano pubblici i file governativi sulla vita extraterrestre spiegando fenomeni aerei non identificati e UFO. Con Mercurio in forte quadratura la vostra curiosità pretende spiegazioni concrete e verificabili. Le fantasie estreme, tipo “incontri ravvicinati del terzo tipo”, per voi diventano ipotesi da analizzare come se fossero realtà.

Cancro

Che questo possa sembrarti il tuo momento d’oro non ci sono dubbi. Ti muovi sicuro delle tue capacità grazie a Venere a favore e a Giove e alla Luna nel tuo segno. Hai la grinta di Cristina Mercuri, la prima donna italiana ammessa al Master of Wine. Senti finalmente di aver trovato il posto giusto dove essere valorizzato. Attento però che con Mercurio retrogrado potresti incappare in qualche piccolo inciampo.

Leone

Ultimamente il tuo obiettivo è spendere il minor numero di energie ottenendo il massimo risultato. Marte ancora in opposizione ti affatica e potrebbe renderti apatico. Probabilmente adotteresti subito la tecnica di andare via dalle feste senza salutare nessuno per risparmiare quasi due giorni di vita all’anno. Sei ancora un po’ scontroso ed è giusto concentrarti su ciò che ti fa stare davvero bene.

Vergine

Meglio mettere tutti i piani, anche quelli perfetti, nel cassetto delle idee geniali da sviluppare più avanti, non oggi. Mercurio retrogrado e in quadratura inceppa i meccanismi mentali. Se ti mettessi all’opera il risultato sarebbe come il furto non riuscito in una banca di Milano dove il ladro rimane bloccato nel caveau tutta la notte. Meglio puntare su dolcezza e tranquillità che ti offrono una splendida Luna a favore per far splendere questa giornata.

Bilancia

Difficile per te non essere ipercritica oggi che hai la Luna davvero stortissima. Ti vedo già agitarti davanti al siparietto di Milei, Orban e Infantino al board per la pace mentre ballano e scherzano sulle note di “Burning Love” di Elvis. Anche nei momenti ufficiali serve leggerezza, anche se a te sembra fuori luogo. Lo so che sei scettica, ma oggi dovresti provare ad ammorbidire qualche angolo un po’ troppo affilato.

Scorpione

Non sei un tipo scenografico, eppure Venere e Luna a favore ti spingono a uscire e mostrarti al mondo nel tuo stile unico. Andare controcorrente diventa il modo migliore per affermarti. La pensi come i vertici della maison Valentino che hanno deciso di presentare la nuova collezione del prossimo Autunno-Inverno a Roma, a Palazzo Barberini, invece che a Milano. Questo è il momento di fare le cose in grande e senza chiedere permesso.

Sagittario

Il titolo di signore delle gaffe non te lo toglie nessuno ora che Mercurio retrogrado in quadratura crea piccoli cortocircuiti. Potresti ritrovarti in situazioni ingestibili, proprio come la giornalista australiana Danika Mason che si è presentata in diretta alle Olimpiadi ubriaca parlando di caffè e iguane invece che di sport. Oggi devi scegliere se ridere o mantenere la linea seria.

Capricorno

Tu che ami il lusso e ciò che rappresenta uno status importante, hai sussultato davanti alla borsa Lidl ispirata al carrello della spesa. Con la Luna storta evita giudizi troppo netti su ciò che non apprezzi. Meglio aspettare ventiquattro ore, quando sarai più rilassato e riuscirai persino a sorridere vedendo migliaia di persone correre ad accaparrarsi oggetti di gusto discutibile.

Acquario

Quando si parla di competizione, con Marte nel tuo segno, vuoi metterti subito in gioco. Ti immagini già come terzo protagonista della nuova corsa alla Luna tra Musk e Bezos. Hai visione, idee e spirito pionieristico, ora serve solo trovare finanziatori adeguati. Attenzione a non promettere più di quanto puoi sostenere.

Pesci

L’amore romantico ed eterno vi pervade completamente. Venere nel vostro segno e la Luna in Cancro fanno nascere pensieri di fiori d’arancio. Vi immaginate già wedding planner per Cameron Dove e Damiano David, pronti a inviare un curriculum pieno di cuoricini. Il vostro mondo emotivo oggi è una scenografia da film romantico dove tutto sembra possibile.