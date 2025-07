L’oroscopo di giovedì 24 luglio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: risplendi più del sole di mezzogiorno.

Lavoro: vuoi ribaltare tutto e farlo alla grande.

Fortuna: arriva quando meno te l’aspetti.

Il consiglio del giorno: credici fino in fondo, anche se sembri l’unico.

Voto: 8 pieno, con tanto di applausi.

Toro

Amore: tutto troppo complicato, meglio aspettare.

Lavoro: lascia parlare gli altri, per ora.

Fortuna: oggi è un po’ in sciopero.

Il consiglio del giorno: non rispondere di pancia.

Voto: 5 e mezzo — in attesa di tempi migliori.

Gemelli

Amore: frizzante come un mojito al tramonto.

Lavoro: una notizia bella vi illumina la giornata.

Fortuna: incrocia il vostro sguardo e vi strizza l’occhio.

Il consiglio del giorno: lasciatevi stupire.

Voto: 8 — pieno.

Cancro

Amore: ti trasformi in rifugio emotivo per chi ami.

Lavoro: organizzatissima e lucida come un’agenda nuova.

Fortuna: ti coccola tra una sfida e l’altra.

Il consiglio del giorno: scegli sempre il cuore, anche nei contratti.

Voto: 7 e mezzo — con abbraccio incluso.

Leone

Amore: romantico, brillante, cinematografico.

Lavoro: carismatico e impeccabile.

Fortuna: bussa alla tua porta e resta per cena.

Il consiglio del giorno: osa, perché è il tuo tempo.

Voto: 9 — con standing ovation.

Vergine

Amore: un po’ burbero ma sincero.

Lavoro: infaticabile e senza distrazioni.

Fortuna: sta al tuo fianco come un fan devoto.

Il consiglio del giorno: ogni tanto anche tu puoi chiedere aiuto.

Voto: 7 — saldo e testardo.

Bilancia

Amore: via libera ai sentimenti più veri.

Lavoro: equilibrata ma decisa.

Fortuna: ti accompagna in ogni passo.

Il consiglio del giorno: scegli sempre la via più semplice.

Voto: 8 — bella pulita.

Scorpione

Amore: agitato, come un cocktail non riuscito.

Lavoro: dubbi e ripensamenti.

Fortuna: devi cercarla dentro di te.

Il consiglio del giorno: fermati, respira, ricomincia.

Voto: 5 — serve introspezione.

Sagittario

Amore: accendi i motori del cuore.

Lavoro: rinasci dalle tue idee.

Fortuna: ti fa l’occhiolino e ti applaude.

Il consiglio del giorno: buttati, ora o mai più.

Voto: 8 e mezzo — audace.

Capricorno

Amore: pronto a dare senza chiedere nulla in cambio.

Lavoro: preciso come un orologio svizzero.

Fortuna: ti rende invincibile.

Il consiglio del giorno: mostra il cuore, non solo il pugno.

Voto: 8 — da supereroe.

Acquario

Amore: suscettibile e permaloso.

Lavoro: evita decisioni drastiche.

Fortuna: gira al largo.

Il consiglio del giorno: non chiuderti troppo.

Voto: 5 — e stai.

Pesci

Amore: sognante, ma presente.

Lavoro: ispirato e intuitivo.

Fortuna: profonda e sottile.

Il consiglio del giorno: non sottovalutatevi mai.

Voto: 7 pieno.