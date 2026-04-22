Oroscopo giovedì 23 aprile 2026 di Ginny: Capricorno e Bilancia intrattabili

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

C’è in te una una sorta di istinto di protezione che non ti aspettavi nemmeno tu, considerando quanto Mercurio e Marte nel tuo segno ti rendano carico, diretto e pronto all’azione. Eppure oggi non sei quello che si butta a capofitto, ma quello che osserva, valuta e decide con precisione chirurgica. Giove congiunto alla Luna in quadratura ti suggerisce di essere cauto. Il tuo approccio è lo stesso dei nuovi trend sulle micro case tra Milano e Parigi: spazi ridotti ma rendimenti altissimi. Ecco, tu oggi dovresti ragionare ragioni così e guardare le cose dal punto di vista che produce valore concreto.

Toro

Tu oggi sei il manifesto vivente del “vivere bene”. Con Venere nel tuo segno e Giove e la Luna a favore, tutto ruota attorno a ciò che ti fa stare bene: casa, affetti, stabilità, emozioni autentiche. Hai voglia di espandere questo mondo, di allargarlo, di renderlo ancora più pieno e significativo. Ti muovi esattamente come Nathalie Portman che annuncia una gravidanza non giovanissima, ma profondamente voluta, studiata e desiderata. Sei così: consapevole, dolce ma determinato, pronto a fare scelte importanti perché senti che è il momento giusto.

Gemelli

Oggi la vostra mente è un parco giochi iperattivo. Mercurio a favore accende le vostre sinapsi che viaggiano più veloci di un computer quantistico, creando connessioni, idee e ragionamenti a raffica. Siete quelli che potrebbero aver firmato lo studio sulle otto generazioni viventi contemporaneamente: visione ampia, pensiero evoluto e una curiosità che non si ferma mai. Non vi basta capire, volete collegare tutto, interpretare, dare senso. È proprio questo il vostro superpotere.

Leggi anche Oroscopo di mercoledì 22 aprile 2026 di Ginny

Cancro

Oggi puoi dirlo senza esitazioni: sei tornato in forma smagliante. La Luna congiunta a Giove nel tuo segno e in armonia con Venere ti regalano quella sicurezza emotiva che ti permette finalmente di brillare senza dubbi. Hai voglia di metterti in mostra, di esprimerti, di far vedere chi sei davvero. L’energia è quella di un grande ritorno, proprio come i Bluvertigo che annunciano una reunion evento a Roma: qualcosa che non passa inosservato e che riaccende i riflettori.

Leone

Tu oggi sei il re delle situazioni complicate. Con Mercurio e Marte a favore hai quella lucidità e quella forza che ti permettono di gestire anche il caos più totale senza perdere il controllo. Sei esattamente la figura che servirebbe al Comune di Milano durante il Salone del Mobile, con migliaia di eventi, traffico impazzito e persone ovunque: tu riusciresti a trasformare tutto in una coreografia perfetta. Più la situazione è complessa, più ti senti nel tuo elemento. E questo ti rende davvero imbattibile.

Vergine

Mia cara, oggi sei la regista assoluta delle emozioni, di quelle belle, armoniche e perfettamente orchestrate. Con Venere, Giove e la Luna tutti a favore, riesci a creare situazioni che sembrano uscite da un progetto studiato nei minimi dettagli, dove nulla è lasciato al caso ma tutto scorre con naturalezza. Il tuo modo di vivere i sentimenti è esattamente come quello delle installazioni previste in alcune isole greche, dove verranno posizionate delle arpe capaci di suonare melodie incantevoli al passaggio del vento, il celebre Meltemi. Ecco, tu oggi sei proprio così: trasformi ogni brezza emotiva in una sinfonia, rendendo tutto più elegante, più dolce e assolutamente memorabile.

Bilancia

Mia cara, lo so che tenere l’equilibrio in questo periodo è un’impresa degna delle Olimpiadi. Con tutti quei pianeti nel segno opposto dell’Ariete e la Luna che oggi si congiunge a Giove in pieno contrasto con i tuoi principi, potresti sentirti come una pentola a pressione pronta a fischiare da un momento all’altro. Il rischio è quello di reagire d’istinto, senza filtro, senza quella grazia che di solito ti contraddistingue. Evita scelte impulsive e, soprattutto, gesti eclatanti. Non fare come la professoressa di Mestre che ha tagliato i capelli alle alunne per imporsi: ecco, tu oggi devi fare esattamente il contrario. Mantenere il controllo sarà la tua vera vittoria.

Scorpione

Oggi ti viene chiesto un piccolo grande atto di coraggio: mettere da parte quella corazza da duro che ti porti dietro con tanto orgoglio. Con Venere in opposizione non è semplice, ma la Luna congiunta a Giove ti addolcisce, ti smussa gli angoli e ti riporta a una dimensione più autentica. È un po’ come vedere Achille Lauro con la sua corazza da duro dandy che mostra il suo lato romantico a Fontana di Trevi: meno provocazione, più sentimento. Ecco, tu oggi devi fare lo stesso. Lasciare spazio alla parte più tenera, quella che spesso nascondi ma che in realtà è la tua vera forza.

Sagittario

Sei tornato in pista e lo si vede da lontano. Marte e Mercurio a favore ti rimettono in moto come un motore appena revisionato, pronto a macinare chilometri senza sosta. Hai voglia di divertirti, di muoverti, di fare e soprattutto di ottenere risultati concreti. Dopo un periodo un po’ più rallentato, oggi torni a splendere come la sindaca di Genova, Silvia Salis, che corre la mezza maratona con grinta, sorriso e determinazione. Tu sei esattamente così: energia pura.

Capricorno

Oggi non è giornata da performance, ma da modalità “risparmio energetico”. Con Mercurio e Marte in inquadratura e la Luna in opposizione, potresti sentirti più stanco, meno lucido e con poca voglia di metterti in gioco. E va benissimo così. Non devi dimostrare nulla a nessuno. Anzi, fai come chi guarda con distacco anche le notizie più assurde, tipo il robot umanoide che ha battuto il record della mezza maratona in cina: interessante, ma non necessario per la tua giornata. Tu oggi devi solo ascoltarti.

Acquario

La tua mente oggi è una vera centrale creativa. Anche se Venere in quadratura rallenta un po’ il lato emotivo, con Mercurio e Marte a favore riesci a vedere chiaramente il valore delle cose, anche quando non ti coinvolgono pienamente. È un po’ come osservare un evento raro, come l’avvistamento dei delfini bianchi in Cina con un cucciolo appena nato: magari non ti commuovi fino in fondo, ma riconosci perfettamente quanto sia straordinario. Tu oggi sei lucido, analitico e incredibilmente intuitivo.

Pesci

Oggi siete pura magia. Con Venere, la Luna e Giove a favore, vi muovete in una dimensione fatta di connessione emotiva, empatia e sintonia perfetta con chi vi circonda. Non si tratta solo di affinità, ma di qualcosa di più profondo, quasi musicale. Proprio come la performance di Madonna e Sabrina Carpenter al Coachella: energia, fusione e coinvolgimento totale. Voi oggi siete questo: un’esperienza che si vive, non che si spiega.