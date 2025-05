L’oroscopo di giovedì 22 maggio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

Ariete

Amore: scattante come un servizio vincente al match point.

Lavoro: sei la locomotiva dell’ufficio: traini tutti, e con eleganza.

Fortuna: ti insegue, anche nei momenti più casuali.

Il consiglio del giorno: usa il tuo talento per ispirare, non solo per dominare.

Voto: 8+, imperiale.

Toro

Amore: tenero come una cena all’aperto sotto le lanterne.

Lavoro: collaborativo, generoso, efficace.

Fortuna: arriva attraverso gli altri.

Il consiglio del giorno: apriti a nuove conoscenze, anche inattese.

Voto: 8, ospitale come una festa di quartiere.

Gemelli

Amore: impaziente come un flirt bloccato sul più bello.

Lavoro: in modalità “attenzione alle regole”.

Fortuna: sottotono, ma ancora presente.

Il consiglio del giorno: se non potete esagerare, provate almeno a essere brillante.

Voto: 5, in stand-by.

Cancro

Amore: profondo come una lettera scritta a mano.

Lavoro: ascolti tutti, trovi soluzioni.

Fortuna: delicata, ma costante.

Il consiglio del giorno: sii d’esempio, anche nei momenti più fragili.

Voto: 9, tenero come un “va tutto bene” sussurrato al momento giusto.

Leone

Amore: diretto come una dichiarazione fatta al semaforo rosso.

Lavoro: efficiente se non ti si fanno troppe domande.

Fortuna: arriva quando smetti di cercarla.

Il consiglio del giorno: scegli la semplicità, e fallo con orgoglio.

Voto: 7, sincero come un piatto di lasagne della nonna.

Vergine

Amore: distratto come un messaggino senza cuoricini.

Lavoro: da tenere sotto controllo, anche con doppia verifica.

Fortuna: sbadata, ma recuperabile.

Il consiglio del giorno: oggi l’errore è umano, e anche un po’ salutare.

Voto: 5 e mezzo, ballerina ma non crolli.

Bilancia

Amore: semplice e diretto come una camminata al parco.

Lavoro: fluido come un circuito di stretching.

Fortuna: regolare, come il battito dopo una corsa leggera.

Il consiglio del giorno: condividi momenti reali, senza filtri.

Voto: 7, in movimento.

Scorpione

Amore: delicato come un foulard di seta.

Lavoro: in ripresa, come un trend positivo.

Fortuna: timida ma presente.

Il consiglio del giorno: guardati allo specchio con fierezza.

Voto: 7+, in rinascita.

Sagittario

Amore: energico come una pedalata in salita.

Lavoro: da affrontare a testa alta.

Fortuna: agile come un allenamento HIIT.

Il consiglio del giorno: ascolta il tuo corpo più del tuo ego.

Voto: 5, comunque tonico.

Capricorno

Amore: maturo come un vino d'annata.

Lavoro: calibrato come un’equazione perfetta.

Fortuna: premia l’impegno costante.

Il consiglio del giorno: fai il tuo discorso di vittoria, anche se solo allo specchio.

Voto: 8, maestro.

Acquario

Amore: impaziente come un messaggio senza risposta.

Lavoro: reattivo, ma occhio agli scatti.

Fortuna: ballerina come un equilibrista.

Il consiglio del giorno: disinnesca prima di esplodere.

Voto: 6 +, elettrico incoraggiato.

Pesci

Amore: magico come un abbraccio al tramonto.

Lavoro: artistico e strategico insieme.

Fortuna: vi segue come una musa ispiratrice.

Il consiglio del giorno: scegliete voi da dove ricominciare.

Voto: 8, trasformisti.