L’oroscopo di giovedì 22 gennaio 2026 per tutti i segni: tanta felicità per Pesci e Scorpione

Tra Pesci e Acquario, i valori che raccontano il cielo dell’oroscopo del 22 gennaio 2026 sono chiari: amore ampio e senso del collettivo.

Ariete

Dopo un periodo di magra e di ristrettezze, adesso, soprattutto dal punto di vista emotivo, hai voglia di strafare. Grandi dichiarazioni, grandi aperture mentali e grandi proposte di cose fuori misura. Non hai decisamente paura di esagerare, soprattutto nel metterti in gioco, e sarai come le Olimpiadi di Milano Cortina, che sono le prime nella storia ad avere addirittura due bracieri e non uno.

Toro

Con tutti i pianeti che si trovano in quadratura rispetto al tuo Sole dal segno dell'Acquario, oggi hai proprio l'impressione che vengano a galla tutte le tue ansie, le tue paure, il tuo senso di instabilità. Aggrappati alle cose terrene e concrete e, come dice sempre la mia maestra zen, fai una cosa alla volta. Sei come lo stilista Valentino Garavani che tempo fa aveva dichiarato quanto sia stato meglio non avere avuto figli, dato che già con i suoi cani risulta essere particolarmente ansioso.

Gemelli

La tua grande energia, la voglia di fare, la voglia di abbracciare il mondo e di provare emozioni forti oggi è davvero incontenibile, ma per colpa della Luna storta potresti sottovalutare il risvolto che le tue dichiarazioni possono avere nel cuore delle persone che ti circondano. Insomma, potresti risultare un po' troppo esuberante, proprio come Elon Musk che chiede ai suoi follower su X se ritengono che lui debba comprare Ryanair, senza preoccuparsi di come possa prenderla Ryanair, appunto…

Cancro

Hai un po' l'ansia da prestazione, come Mariah Carey che si sta preparando per aprire la cerimonia delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina cantando una canzone in italiano. Anche tu oggi hai l'impressione di aver buttato il cuore un po' troppo oltre l'ostacolo e di dover adesso affrontare una sfida importante. Per fortuna, tu hai dalla tua la grande capacità di parlare con le emozioni, sia le tue sia quelle di chi ti circonda.

Leone

Sei davvero piccato e scocciato, caro Leone, da tutti questi pianeti che ti sono in opposizione. Tutte le emozioni delle quali si parla tu non le senti proprio e hai solo la sensazione che qualcuno ti abbia rubato quello che ti appartiene di diritto, fosse anche l'autostima! Oggi, nello specifico, punti i piedi e metti il broncio perché non ti senti apprezzato come vorresti. Sei come Donald Trump che dichiara alla Norvegia che, dato che loro hanno deciso di non dare a lui il primo Nobel per la Pace, lui non si sente più obbligato a mantenerla, appunto, questa pace. Insomma, mi pare che il discorso non regga!

Vergine

Con questa Luna storta è un attimo che tu cambi umore e predisposizione, soprattutto perché in questi giorni i pianeti nel segno dell'Acquario ti rendono decisamente più impulsiva, rapida soprattutto nei tagli e nelle conclusioni. Se questa cosa effettivamente a te dà un certo sollievo, a noi destabilizza. Sei come Claudio Amendola che si svela: coatto al cinema ma snob nella vita.

Bilancia

In quest'atmosfera di amore ritrovato, finalmente, Bilancia, hai voglia di riscoprire e soprattutto di dichiararti felice davanti a quelle situazioni di semplici sentimenti condivisi. Un bicchiere di vino con un amico o una serata tra le braccia di chi ami, insieme davanti alla TV, è davvero la cosa migliore che ti possa capitare oggi. Ti basta davvero poco per sentirti la più fortunata del mondo. Ti commuovi anche quando leggi che i Bluvertigo annunciano la loro reunion.

Scorpione

Le tue emozioni forti oggi potrebbero non essere davvero facili da controllare e tu potresti avere decisamente bisogno di qualcuno che ti faccia fare "mente locale": insomma, che ti faccia ragionare lucidamente. Potresti avere bisogno addirittura di uno stop imposto dall'esterno, come i tifosi di Roma e Fiorentina ai quali è stato proibito di andare in trasferta fino a fine stagione.

Sagittario

Con la Luna storta, oggi sei proprio felice quando trovi qualcuno che sia particolarmente comprensivo e che chiuda un occhio quando ti vede affaticato, senza necessariamente fartelo notare. Perché, mentre le emozioni hai l'impressione che ti mettano al muro, contemporaneamente non vuoi certo alzare bandiera bianca, ma anzi continuare a farti vedere assolutamente preparato. Hai proprio bisogno che intorno a te ci siano persone molto empatiche, altrimenti il tuo ego potrebbe risentirne. La gentilezza di cui hai bisogno è, ad esempio, quella dei datori di lavoro tedeschi che hanno accettato come motivo valido per prendersi un giorno di malattia anche i postumi di una sbronza, purché non si ripeta spesso!

Capricorno

Nonostante i pianeti non siano più così a tuo spudorato favore come sono stati nei giorni scorsi, tu non hai alcuna intenzione di mollare o demordere. D'altronde hai ancora voglia di costruire prima che arrivi Saturno contro a renderti le cose un po' più difficili. Mi sembra un'ottima tattica, soprattutto a lungo termine, esattamente come piace a te. Sei come i pappagalli blu di Rio che, dopo essere stati dichiarati estinti, adesso tornano in natura.

Acquario

Ti senti come Margot Robbie che pare sia stata nominata, a furor di popolo, la più bella donna del mondo. E anche tu, nonostante ti senta davvero meraviglioso, non hai alcuna voglia di apparire soltanto per la perfezione modello Barbie. Hai molto da dire e soprattutto una personalità che è la vera protagonista del tuo grande fascino. Quanto ti piace avere tutti questi pianeti proprio nel tuo segno zodiacale: finalmente ti senti amato per quello che sei, prima di tutto da te stesso.

Pesci

Oggi è proprio una di quelle giornate in cui sarà davvero difficile farti fare i conti dei pro e dei contro partendo dalle cose materiali. Per te esistono il benessere, la soddisfazione personale, i valori profondi e le emozioni incontenibili. La felicità vale molto di più di qualsiasi tipo di contrattazione economica. D'altronde è proprio questa la vera realtà, peccato che non sempre ce ne rendiamo conto. Comprendi la vastità e la meraviglia di quello che porti dentro, proprio come quando ci si trova di fronte allo spettacolo indescrivibile del cielo di Venezia, tinto di rosa per il fenomeno dell'aurora boreale.