L’oroscopo di giovedì 21 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Prepariamoci a piccole detonazioni di nervosismo nell’oroscopo di giovedì 21 agosto 2025 e a poca voglia di trovare compromessi con Luna e Mercurio in Leone.

Ariete

Amore: Venere contraria ti rende distante: il partner deve avere molta pazienza.

Lavoro: Marte opposto alimenta scontri, usa diplomazia.

Fortuna: Oggi scarseggia, evita giochi d’azzardo.

Il consiglio del giorno: Indossa un capo rosso per sentirti più forte.

Voto: 5,5

Toro

Amore: Luna contraria ti fa pungente: eviti le smancerie.

Lavoro: Mercurio storto ti rende polemico: respira prima di rispondere.

Fortuna: Piccole tensioni disturbano i tuoi piani.

Il consiglio del giorno: Bevi una tisana rilassante per calmare i nervi.

Voto: 5

Gemelli

Amore: Mercurio e Luna ti rendono brillante: incontri frizzanti e intriganti.

Lavoro: Sai farti notare: la tua parlantina apre porte.

Fortuna: Momenti leggeri e divertenti riempiono la giornata.

Il consiglio del giorno: Scrivi un messaggio malizioso a chi ti interessa.

Voto: 7,5

Cancro

Amore: Luna e Venere stimolano romanticismo: cerchi coccole e conferme.

Lavoro: Non sei concentrato, meglio attività leggere.

Fortuna: Ti salva un gesto gentile ricevuto al momento giusto.

Il consiglio del giorno: Ritagliati tempo per una passeggiata romantica.

Voto: 7

Leone

Amore: Mercurio ti rende magnetico: attrai facilmente.

Lavoro: Idee innovative, oggi sei un passo avanti.

Fortuna: La Luna ti porta intuizioni vincenti.

Il consiglio del giorno: Prova una nuova app creativa.

Voto: 8

Vergine

Amore: Confusione tra mente e cuore: chiarisci cosa provi.

Lavoro: Mercurio crea caos: meglio non firmare nulla.

Fortuna: La Luna confonde, affidati al tuo istinto.

Il consiglio del giorno: Tieni un quaderno per fare chiarezza sui pensieri.

Voto: 6

Bilancia

Amore: Marte ti rende passionale e diretto: scintille in coppia.

Lavoro: Sei al centro dell’attenzione: sfrutta il carisma.

Fortuna: Piccoli colpi di scena positivi ti sorprendono.

Il consiglio del giorno: Indossa un profumo intenso, sarà il tuo biglietto da visita.

Voto: 8

Scorpione

Amore: Venere ti regala profondità: non sopporti rapporti superficiali.

Lavoro: Mercurio storto ti rende critico: valuta bene prima di parlare.

Fortuna: Giornata neutra, niente colpi di scena.

Il consiglio del giorno: Dedica tempo alla scrittura per scaricare pensieri.

Voto: 6,5

Sagittario

Amore: La tua energia contagia e seduce senza sforzo.

Lavoro: Ambizione al massimo, porti avanti ogni sfida.

Fortuna: Sei il segno top della giornata, tutto gira bene.

Il consiglio del giorno: Inizia un nuovo progetto senza esitazioni.

Voto: 9

Capricorno

Amore: Sei meno teso, apri spiragli alla dolcezza.

Lavoro: Idee nuove prendono forma: sfruttale.

Fortuna: Non eccelsa, ma migliore dei giorni scorsi.

Il consiglio del giorno: Segna le tue intuizioni su un post-it.

Voto: 6,5

Acquario

Amore: Con la Luna storta sei intrattabile: evita scontri di coppia.

Lavoro: Mercurio contrario blocca la concentrazione.

Fortuna: Giornata faticosa, sii prudente.

Il consiglio del giorno: Disattiva le notifiche del telefono.

Voto: 5,5

Pesci

Amore: Venere a favore ti rende irresistibile e dolce.

Lavoro: Sei creativo, conquisti con la fantasia.

Fortuna: Energia positiva diffusa: tutto scorre bene.

Il consiglio del giorno: Concediti un accessorio brillante per risaltare.

Voto: 8,5