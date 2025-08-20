L’oroscopo di giovedì 21 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: Venere contraria ti rende distante: il partner deve avere molta pazienza.
Lavoro: Marte opposto alimenta scontri, usa diplomazia.
Fortuna: Oggi scarseggia, evita giochi d’azzardo.
Il consiglio del giorno: Indossa un capo rosso per sentirti più forte.
Voto: 5,5
Toro
Amore: Luna contraria ti fa pungente: eviti le smancerie.
Lavoro: Mercurio storto ti rende polemico: respira prima di rispondere.
Fortuna: Piccole tensioni disturbano i tuoi piani.
Il consiglio del giorno: Bevi una tisana rilassante per calmare i nervi.
Voto: 5
Gemelli
Amore: Mercurio e Luna ti rendono brillante: incontri frizzanti e intriganti.
Lavoro: Sai farti notare: la tua parlantina apre porte.
Fortuna: Momenti leggeri e divertenti riempiono la giornata.
Il consiglio del giorno: Scrivi un messaggio malizioso a chi ti interessa.
Voto: 7,5
Cancro
Amore: Luna e Venere stimolano romanticismo: cerchi coccole e conferme.
Lavoro: Non sei concentrato, meglio attività leggere.
Fortuna: Ti salva un gesto gentile ricevuto al momento giusto.
Il consiglio del giorno: Ritagliati tempo per una passeggiata romantica.
Voto: 7
Leone
Amore: Mercurio ti rende magnetico: attrai facilmente.
Lavoro: Idee innovative, oggi sei un passo avanti.
Fortuna: La Luna ti porta intuizioni vincenti.
Il consiglio del giorno: Prova una nuova app creativa.
Voto: 8
Vergine
Amore: Confusione tra mente e cuore: chiarisci cosa provi.
Lavoro: Mercurio crea caos: meglio non firmare nulla.
Fortuna: La Luna confonde, affidati al tuo istinto.
Il consiglio del giorno: Tieni un quaderno per fare chiarezza sui pensieri.
Voto: 6
Bilancia
Amore: Marte ti rende passionale e diretto: scintille in coppia.
Lavoro: Sei al centro dell’attenzione: sfrutta il carisma.
Fortuna: Piccoli colpi di scena positivi ti sorprendono.
Il consiglio del giorno: Indossa un profumo intenso, sarà il tuo biglietto da visita.
Voto: 8
Scorpione
Amore: Venere ti regala profondità: non sopporti rapporti superficiali.
Lavoro: Mercurio storto ti rende critico: valuta bene prima di parlare.
Fortuna: Giornata neutra, niente colpi di scena.
Il consiglio del giorno: Dedica tempo alla scrittura per scaricare pensieri.
Voto: 6,5
Sagittario
Amore: La tua energia contagia e seduce senza sforzo.
Lavoro: Ambizione al massimo, porti avanti ogni sfida.
Fortuna: Sei il segno top della giornata, tutto gira bene.
Il consiglio del giorno: Inizia un nuovo progetto senza esitazioni.
Voto: 9
Capricorno
Amore: Sei meno teso, apri spiragli alla dolcezza.
Lavoro: Idee nuove prendono forma: sfruttale.
Fortuna: Non eccelsa, ma migliore dei giorni scorsi.
Il consiglio del giorno: Segna le tue intuizioni su un post-it.
Voto: 6,5
Acquario
Amore: Con la Luna storta sei intrattabile: evita scontri di coppia.
Lavoro: Mercurio contrario blocca la concentrazione.
Fortuna: Giornata faticosa, sii prudente.
Il consiglio del giorno: Disattiva le notifiche del telefono.
Voto: 5,5
Pesci
Amore: Venere a favore ti rende irresistibile e dolce.
Lavoro: Sei creativo, conquisti con la fantasia.
Fortuna: Energia positiva diffusa: tutto scorre bene.
Il consiglio del giorno: Concediti un accessorio brillante per risaltare.
Voto: 8,5