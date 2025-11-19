L’oroscopo di giovedì 20 novembre 2025: luna nuova potentissima in Scorpione

Quanta emotività nell’oroscopo di giovedì 20 novembre 2025 con la Luna nuova in Scorpione congiunta sia a Lilith sia a Mercurio retrogrado.

Ariete

La parola d’ordine di oggi è: sexy. Anche senza essere un adone da copertina, con Marte a favore sai togliere il fiato come in una scena madre perfetta. Sei un po’ come Jacob Elordi in Frankenstein: ruvido, quasi brutale, ma capace di scatenare emozioni inspiegabili. Questa nuova super-skill si chiama proprio charme, e ti viene benissimo.

Toro

Affidati ai segnali e a chi li porta con sincerità. Se Michael Bublé sui social vede ovunque Mariah Carey e sente il tintinnio delle campanelle delle renne, il Natale è ufficialmente iniziato. Con questa Luna nuova in opposizione, però, rischi di perderti nel labirinto dei pensieri. Anche se arrivi poco preparato alle feste, ricorda: spesso basta il pensiero.

Gemelli

Ultimamente difendervi con Marte in opposizione è complicatissimo, e vi verrebbe da rispondere a tutto con una lancia tesa. In realtà, in certi casi non serve allarmarsi, ma lasciare che le cose procedano seguendo il proprio corso. Proprio come le fastidiosissime chiamate di marketing che, da questi giorni, verranno bloccate da uno scudo anti-numeri fasulli. Mettetevi comodi e non strapazzatevi per questioni di pochissima importanza.

Cancro

Sai essere buono, etico e impeccabilmente giusto. La Luna nuova, Mercurio e Venere ti spingono a dare e donare in modo intelligente, come la Francia che obbliga i supermercati a cedere il cibo invenduto ai bisognosi. Il tuo cuore e la tua testa oggi remano nella stessa direzione: il benessere di chi ti sta intorno diventa la tua priorità più dolce.

Leone

Mettiti comodo, Leone, perché oggi il tuo lato sexy scalpita per uscire grazie a Marte, ma la Luna nuova mette alla prova la tua sicurezza. Ti serve un look nuovo, difficile da assemblare. Ispirati pure agli outfit strepitosi del trailer de Il diavolo veste Prada: i segnali arrivano, l’importante è che tu li colga e ma non devi per forza interpretarli con il tuo tocco da protagonista.

Vergine

Le dichiarazioni dei grandi magnati della tech sui bambini geneticamente modificati ti lasciano perplessa: tu vivi di empatia, non di algoritmi. Con la Luna nuova e Venere a favore, sei un cuore illuminato che non vuole programmare l’amore. Ti fidi delle emozioni che nascono da sole, senza codici segreti, e fai benissimo.

Bilancia

A forza di determinazione e voglia di fare, oggi puoi conquistare grandi traguardi. Marte ti regala uno sprint da vera avventuriera, proprio come Bimtou Mia, giovanissima vicepresidente della Toscana a soli ventitré anni. Segui la tua strada, non lasciarti intimidire e continua ad avanzare a passo deciso: il futuro ti aspetta già in piedi ad applaudire.

Scorpione

I tuoi gesti e i tuoi regali sono intelligenti e simbolici. Mercurio nel segno crea messaggi codificati che tutti apprezzano, e la Luna nuova in Scorpione ti connette profondamente alle persone. Sei un po’ come Spike Lee che regala al Papa la maglia dei New York Knicks “Pop Leo 14”: divertente, diretto, impossibile fraintendere. Le stelle esaltano il tuo carisma.

Sagittario

Sei pronto a dare il massimo, anzi molto di più. Marte nel tuo segno rende tutto brillante e pieno di entusiasmo: i tuoi progetti sono un crescendo continuo. Sei come Jovanotti che annuncia il nuovo album e un tour mondiale con gran finale al Circo Massimo. Tu vuoi il mondo intero, e non è affatto escluso che riuscirai a prendetelo.

Capricorno

Tu sei tra quei pochi che hanno davvero capito perché la diga delle Tre Gole riesce addirittura a rallentare la rotazione terrestre. Con Mercurio a favore sei iper intelligente, afferri subito ogni concetto e, con questa Luna sensibilissima, lo sai anche spiegare benissimo agli altri. Sei un maestro su qualsiasi tema, sempre pronto a dare una mano.

Acquario

Hai una gran voglia di divertirti e scherzare, super stimolato da Marte, ma questa Luna importante in quadratura ti chiede di dosare la goliardia. Vorresti organizzare una beffa al Louvre come i due tiktoker che hanno appeso una cornice Lego accanto alla Gioconda, ma forse sei meno organizzato di quanto credi. Prima di partire in quarta, pianifica.

Pesci

La gioia che vi riempie il cuore è incontenibile. Mercurio e Venere vi esaltano, facendovi brillare di creatività e voglia d’amare. Siete come chi addobba casa per Natale già a Novembre: uno studio dice che sono le persone più felici del pianeta, e voi vi iscrivete subito al club. Le vostre emozioni sono luci abbaglianti che illuminano chi vi sta accanto.