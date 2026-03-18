L’oroscopo di giovedì 19 marzo 2026: la Luna nuova in Pesci ci chiede di rallentare

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Ariete

In poche parole, sei iconico. Con Venere nel tuo segno, bellezza e sicurezza fanno proprio parte dei tuoi tratti caratteriali più evidenti. Sei magnetico e al centro dell’attenzione proprio come Zendaya all’evento Black Women in Hollywood con un abito vintage che omaggia Sex and the City e fa impazzire giornalisti e paparazzi. Ecco, tu crei proprio questo effetto caotico e irresistibile intorno a te.

Toro

Hai ben chiara la tua immagine e come deve essere percepita all’esterno. Questa Luna nuova ti regala quella voglia di definire bene i tratti. La strada è spianata o comunque piena di reference prese dagli eventi più belli e iconici di questo periodo, ovvero la sfilata di Valentino a Venezia o il red carpet di Hollywood tra cui spicca una Kim Kardashian totalmente rivoluzionata. Tu punti in alto, a un’eleganza che nessuno può e osa commentare.

Gemelli

Lasciatevi sorprendere da quelle che sono le notizie più inaspettate e sconvolgenti, magari anche attese da tempo. Sì, la curiosità forse non è ai massimi livelli per via di Mercurio retrogrado e della Luna nuova un po’ storta, e invece di rosicare per no essere i primi a cogliere il momento, potete comunque godervi momenti di piacere come la notizia che finalmente svela l’identità del celebre artista britannico Banksy. Dovete solo imparare a prendere bene appunti e osservare.

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Cancro

Sei un vero fuoriclasse, e non sono solo io a dirtelo, bensì gli astri. Hai la stoffa dei numeri uno con l’appoggio di Mercurio, Marte e della Luna potentissima. Sei il Kimi Antonelli dello zodiaco, capace di vincere e sorprendere tutto il mondo come il più giovane pilota di sempre in Formula 1. Tu sei capace di questi record unici e soprattutto di far sognare.

Leone

Vuoi solo momenti di dolcezza e di tenerezza, quelli che scaldano il cuore e creano un’atmosfera magica. Con Venere a favore desideri essere protagonista ma anche spettatore di emozioni autentiche, come durante il concerto di Giorgia quando canta “La cura per me” con una fan sul palco, regalando una performance unica a tutti. Tu hai questo superpotere e riesci a coinvolgere chiunque.

Vergine

Questa è una di quelle giornate in cui ti accorgi che la tua immaginazione è meno originale della realtà. Quando sperimenti Mercurio in opposizione e una Luna nuova nel segno dei Pesci, la vita diventa quasi paradossale. Totalmente allineata con questa percezione è la notizia del marito costretto a risarcire la moglie perché non vuole fare sesso con tanto di sentenza firmata da un giudice. C’è da fare un ripassino su regole base su tutti i campi.

Bilancia

Ti sembra di aver perso la sintonia con te stessa, e per una come te non è affatto una sensazione leggera. Con Venere in opposizione diventa difficile sentirti davvero allineata, soprattutto con ciò che provi e ciò che mostri. Hai bisogno di spazi nuovi, di aria diversa, di luoghi che ti aiutino a ritrovarti senza filtri. Un cambio di rotta, anche piccolo, può diventare decisivo. In fondo vorresti fare come Mahmood, che deciso di trasferirsi in Spagna, cambiare scenario per sentirti finalmente libera e non più fuori posto.

Scorpione

Oggi tiri fuori tutta la tua grinta, e non solo: anche la voce, la presenza, il carisma. La Luna a favore ti accende e ti rende impossibile da ignorare. Ti senti esattamente come la cantante della canzone golden del film K-pop Demon Hunters che è stata super premiata ai recenti Oscar a Hollywood, consapevole del proprio talento e pronta a giocarselo fino in fondo. Sei in una forma che si vede e si sente, e chi ti circonda non può fare altro che riconoscerlo.

Sagittario

Oggi hai tutto il diritto di prendere il tuo amato trolley, prenotare un bel volo last minute e allontanarti il più possibile da quello che è il tuo entourage. Infatti, un recente studio statunitense ha affermato che le persone più fastidiose, quelle che ci fanno invecchiare più in fretta, sono proprio quelle che fanno parte dei legami più stretti e delle conoscenze quotidiane. Hai anche la scusa perfetta, volendo, di una Luna nuova stortissima che ti spinge a fare come Tina e dire a gran voce: “No Maria, io esco”. E sì, oggi sei totalmente giustificato.

Capricorno

Puoi tranquillamente fare una vera e propria pernacchia a Venere in quadratura. Oggi sei un vero vincitore, di quelli che superano ostacoli che sembravano insormontabili. La luna nuova, insieme a Marte e Mercurio a favore, ti dà quello sprint e quello slancio che ti permettono di trovare il valore aggiunto in ogni situazione. Ti senti esattamente come Jannik Sinner quando vince per la prima volta a Indian Wells e batte Medvedev con una partita mozzafiato.

Acquario

Bellezza, glamour e anche tanta simpatia. Lo stile non è fatto solo di un punto di vista, ma è l’insieme che crea lo charme e quegli stili iconici che perdurano nel tempo. Tu lo sai molto bene qual è il significato profondo di un’opera d’arte o anche solo della moda, grazie a Venere a favore. Per te lo stile assoluto è proprio come quello di Anna Wintour che si concede un siparietto insieme ad Anne Hathaway durante gli ultimi Oscar. Tu sei così: elegante e anche piacevolmente scanzonato.

Pesci

Oggi mettete proprio un punto, anzi conquistate un grande risultato. Non si tratta più soltanto di sogni: dopo aver lavorato e aver raggiunto gli obiettivi prefissati, questo è il momento di raccogliere consensi e premi. La Luna nuova nel vostro segno, l’ultima di questo anno zodiacale, dà un senso pieno e definitivo al vostro percorso. È come se foste stati voi a scrivere, dirigere e interpretare il miglior film agli Oscar: Una battaglia dopo l’altra. Ora è il momento di raccogliere, festeggiando insieme a tutte le persone a cui volete bene.