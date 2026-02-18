L’oroscopo di giovedì 19 febbraio 2026: Scorpione e Cancro sentono ad occhi chiusi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Guardi il mondo con l’aria soddisfatta di chi non solo ha ottenuto ciò che voleva, ma hai anche costruito fondamenta solide e visibili a tutti. Ti senti il VIP dei VIP, quello che viene osservato anche solo mentre attraversa una stanza. Sei sciolto, elegante e perfettamente a tuo agio come il presidente Mattarella con la giacca bianca della nazionale italiana mentre assiste al SuperG femminile per sostenere le sue adorate sciatrici azzurre. Con Marte a favorissimo hai una potenza magnetica che non passa inosservata.

Toro

Stai imparando a guardare dalla prospettiva giusta, quella che ti illumina grazie a Mercurio, Venere e anche alla Luna. Basta un piccolo cambio di angolazione per accorgerti che molte cose funzionano meglio di quanto pensassi. Un po’ come la pista di bob di Cortina che nelle riprese interne appare impeccabile mentre fuori restano dettagli da completare. Tu scegli consapevolmente lo scorcio migliore su cui affacciarti, senza farti distrarre dai rumori di fondo o dai cantieri ancora aperti.

Gemelli

Fino a pochi giorni fa eravate tra i favoriti dello zodiaco, oggi invece dovete fare i conti con qualche limite imposto dai pianeti nel segno dei Pesci: Mercurio, Venere e la Luna vi chiedono di rallentare. Vi sentite un po’ come Ilia Malinin che toppa il salto proprio durante la finale: talento straordinario, momento delicato. Non è giornata da acrobazie spettacolari ma da osservazione attenta e strategia calibrata.

Cancro

Quando si parla di denaro e opportunità concrete con Mercurio, Venere e la Luna a favore, entri in campo con una sicurezza che sorprende tutti. Sembra quasi che ci sia il tuo zampino dietro l’apertura di Piazza Affari al mondo delle criptovalute. Vedi possibilità dove altri restano immobili e intercetti il momento esatto in cui agire. La tua dinamicità emotiva e mentale ti rende un fuoriclasse negli affari, capace di trasformare intuizioni in risultati tangibili.

Leone

Puoi iniziare a valutare un rientro graduale in società. Marte è ancora in opposizione e richiede un approccio morbido e strategico. Le feste “soft clubbing” del mattino, con cappuccino al posto del drink, sono perfette per rimetterti in gioco con leggerezza. È un risveglio lento ma consapevole che ti riporta sotto i riflettori senza forzature e senza stress da performance.

Vergine

Non tutto è perduto, anche quando la giornata sembra storta. Con Mercurio, Venere e la Luna in opposizione percepisci un rallentamento, ma sai bene che è solo una fase. Pensa al pensionato che a settantacinque anni scopre di avere più di centomila euro di arretrati dall’INPS: le sorprese arrivano quando meno te le aspetti. Serve fiducia, metodo e la capacità di non perdere la prospettiva.

Bilancia

Calma, determinazione e la certezza di potercela fare emergono con forza grazie a Marte mentre affronti Saturno in opposizione. Sei come le giraffe durante una tempesta: non cercano riparo sotto gli alberi, restano dritte e aspettano che passi. Schiena dritta, sguardo lucido e una resilienza che ti rende ammirabile.

Scorpione

Si sa che dopo le tempeste, anche quelle più difficili, l’aria si fa improvvisamente più limpida e lo spettacolo diventa perfino più affascinante di prima. Oggi è proprio così per te: gli astri si allineano restituendoti fiducia e centralità con Mercurio, Venere e la Luna pronti a sostenerti come tre madrine benevole. È una celebrazione silenziosa ma potente, quasi coreografata, come le Frecce Tricolori che hanno colorato il cielo per festeggiare la vittoria di Federica Brignone alle Olimpiadi.

Sagittario

La tua visione era nitida, perfetta, quasi cinematografica. Poi qualcosa ha cambiato l’inquadratura e ti senti come in quelle foto dove eri convinto di essere irresistibile e invece sei semplicemente in cucina a far scivolare una pentola a pressione sul pavimento simulando una partita di curling, proprio come nei video casalinghi che stanno spopolando. Luna, Mercurio e Venere in quadratura creano un leggero sfasamento tra ciò che immagini e ciò che accade davvero.

Capricorno

Non esistono confini nella tua mente quando Mercurio e Venere lavorano in sintonia e ti regalano velocità di pensiero e fascino strategico. La Luna aggiunge quel tocco quasi visionario che ti permette di immaginare progetti oltre il tempo. Sei come Meta quando brevetta un’intelligenza artificiale capace di pubblicare contenuti anche dopo la morte: pensi in grande, anzi in eterno. Non ti accontenti del risultato immediato, vuoi lasciare un’impronta che duri.

Acquario

Non hai più nulla da dimostrare, hai già fatto i compiti e pure bene. Ora puoi lasciarti guidare dagli istinti che Marte a favore accende con intensità. Sei magnetico, divertente, audace. Hai quell’energia contagiosa che rende ogni uscita un evento memorabile. Durante i giochi di Milano Cortina sono terminati in soli tre giorni tutti i preservativi gratuiti al villaggio olimpico? Ecco, l’aria è quella: frizzante, libera, senza troppe etichette.

Pesci

Sapete intuire dettagli unici e costruire storie con una fantasia degna delle migliori sceneggiature. Venere, Mercurio e la Luna nel vostro segno vi rendono ispirati e romanticamente visionari. Attenzione però a non montare film troppo elaborati, proprio come i fan che hanno visto un post comparire sull’account di Adriano Celentano alla vigilia di Sanremo e hanno già immaginato un’apparizione accanto a Carlo Conti. L’intuizione è un dono, ma va bilanciata con concretezza.