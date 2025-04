video suggerito

L’oroscopo di giovedì 17 aprile 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di giovedì 17 aprile 2025 con le previsioni astrali di Ginny su amore, lavoro e fortuna. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: il cuore batte forte ma ha bisogno di conferme, come un cucciolo che cerca coccole.

Lavoro: tutto fila liscio come l’eyeliner perfetto alla prima passata.

Fortuna: come trovare una banconota piegata nel taschino del cappotto.

Il consiglio del giorno: premi il tasto “pausa” ogni tanto, anche i supereroi si fermano a bere un caffè.

Voto: 8+ perché finalmente senti di avere il timone in mano.

Toro

Amore: ti sciogli come burro in padella quando ti senti amato.

Lavoro: sei pratico, metodico e instancabile, come un mastro pasticcere all’alba.

Fortuna: ti coccola come una coperta in pile nelle giornate di pioggia.

Il consiglio del giorno: cucina qualcosa per chi ami, sarà un atto d’amore travolgente.

Voto: 7, deliziosamente irresistibile.

Gemelli

Amore: più confuso di una playlist Spotify messa in shuffle.

Lavoro: troppe chiacchiere, poca azione: rimettete ordine nel flusso.

Fortuna: altalenante, come una connessione Wi-Fi in treno.

Il consiglio del giorno: contare fino a dieci prima di postare, parlare, agire.

Voto: 5 e mezzo, work in progress.

Leggi anche L’oroscopo di mercoledì 16 aprile 2025

Cancro

Amore: ti doni come una lettera scritta a mano, rara e preziosa.

Lavoro: sei strategico come una collezione in edizione limitata.

Fortuna: scintilla come le vetrine di via Montenapoleone.

Il consiglio del giorno: condividi, ma senza svuotarti.

Voto: 7 e mezzo, elegantemente efficace.

Leone

Amore: irresistibile, come l’attore protagonista di un film cult anni ’90.

Lavoro: brilli come una campagna marketing da leoni.

Fortuna: ti sorride come il tuo riflesso preferito nei filtri di Instagram.

Il consiglio del giorno: usa la tua voce per far brillare anche gli altri.

Voto: 9, regale e brillante.

Vergine

Amore: difficile aprire il cuore se sei in modalità revisore fiscale.

Lavoro: ogni dettaglio fuori posto ti fa girare come una lavatrice al massimo dei giri.

Fortuna: devi andarla a cercare con il metal detector.

Il consiglio del giorno: rilassati con una playlist chill e lascia scorrere.

Voto: 5 , troppo esigente anche con te stessa.

Bilancia

Amore: dolce come un gelato alla panna, ma ti serve il cucchiaino per gustarlo bene.

Lavoro: procedi a zig zag, come un pattinatore artistico distratto.

Fortuna: incostante, come una playlist casuale.

Il consiglio del giorno: usa il promemoria sul telefono, anche per dire “ti amo”.

Voto: 6 e mezzo, tutto di un pezzo anche quando inciampi.

Scorpione

Amore: caldo, avvolgente, come un cappotto di lana pregiata.

Lavoro: preciso come una firma a inchiostro stilografico.

Fortuna: ti accompagna come un portachiavi di famiglia.

Il consiglio del giorno: non ignorare i piccoli segnali, sono messaggi scritti col cuore.

Voto: 8, magnetico come pochi.

Sagittario

Amore: in esplorazione come Indiana Jones nel tempio del cuore.

Lavoro: ispirato come un illustratore al primo caffè della giornata.

Fortuna: in crescita come un video virale su TikTok.

Il consiglio del giorno: non avere paura di sembrare “troppo”, sei perfetto così.

Voto: 8+, fantasioso e appassionato.

Capricorno

Amore: classico e rassicurante come una colazione all’italiana.

Lavoro: solido come una libreria Billy piena di volumi d’arte.

Fortuna: discreta ma fedele, come il tuo portafoglio preferito.

Il consiglio del giorno: lascia fuori il mondo, entra dentro un abbraccio.

Voto: 7 -, romanticamente solido.

Acquario

Amore: anticonvenzionale ma profondissimo, come una poesia scritta su un muro.

Lavoro: visionario, come chi lancia una start-up dal divano di casa.

Fortuna: arriva quando meno te l’aspetti, come una notifica di “ricordi” emozionante.

Il consiglio del giorno: apri le finestre, mentali e non.

Voto: 8 e mezzo, avanguardia pura.

Pesci

Amore: profondo come un lago di montagna, incantato come una fiaba nordica.

Lavoro: flessibile come uno yoga retreat su Zoom.

Fortuna: brilla come una costellazione nelle notti d’estate.

Il consiglio del giorno: seguite il cuore, è il miglior navigatore.

Voto: 6 -, solo per la Luna storta.