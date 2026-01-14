L’oroscopo di giovedì 15 gennaio 2026 per tutti i segni: passione forte per Toro e Capricorno

Nell’oroscopo di giovedì 15 gennaio 2026 Venere è sollecitatissima da Urano, così che i segni di terra vivano un’amore incontenibile e stravolgente. La Luna in Sagittario aiuta!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

E sì, caro Ariete, quando sentirai che ti mettono i piedi in testa (e ti assicuro che sentirai che ti metteranno i piedi in testa), non riesci proprio a stare zitto. Sarà che oggi la Luna amplifica le tue emozioni, anche e soprattutto quelle ingiuste. Per questo sei pronto a ribellarti e a battere i piedi, altro che calma! Sei come gli atleti olimpici dimenticati che non sono stati chiamati per fare il tedoforo, che intervengono contro l'Uomo Gatto di Sarabanda, che invece è stato proprio scelto.

Toro

E niente, Toro, ti senti proprio come Patrick Dempsey che compie sessant'anni e mostra tutto il suo fascino brizzolato senza tempo, davvero divo di Hollywood. Con questa Venere super sollecitata, tu non hai alcun bisogno di ritocchi o di maschere, perché sei bello così come sei, meravigliosamente irresistibile. Nessuno oserà nemmeno pensare il contrario e tu non sarai certo timido nel mostrarci tutta la tua sicurezza in te stesso.

Gemelli

Con la Luna proprio opposta al tuo segno zodiacale senti che la possibilità di scivolare, anche soltanto metaforicamente, è davvero altissima. Sottovalutare cose, sopravvalutarne altre e soprattutto parlare prima di aver attivato il candeggio delle idee e delle parole potrebbe esserti di impiccio. È la stabilità quella nella quale trincerarti proprio oggi! Ti senti come un abitante di Amsterdam che deve fare i conti con il gelo che ha trasformato le strade in piste da pattinaggio. Per fortuna l'hanno presa bene!

Leggi anche L'oroscopo di mercoledì 14 gennaio 2026

Cancro

E niente, caro Cancro, hai proprio l'impressione che l'universo non la smetta di mettere alla prova te e tutta la tua pazienza, che in effetti in questi giorni salta peggio di una pulce. Ormai sei arrivata alla fine di questi transiti decisamente faticosi, però non li sopporti proprio tu e qualche volta non ti sopporti proprio più. Hai grande solidarietà per Antonio Conte, che si è beccato due giornate di squalifica in Serie A. Si era scaldato troppo!

Leone

Con la Luna a tuo favore, tutti i pianeti che abbiamo detto che dal segno del Capricorno rinvigoriscono la tua autostima e la tua autodeterminazione, ti senti come il tramezzino che, nonostante compia 100 anni, viene ancora percepito come stuzzicante, leggero, simpatico e divertente. Ecco, anche tu ti vedi proprio così. E persino un po' piccante!

Vergine

Con la Luna storta oggi non hai alcuna intenzione di trattenere delle esibizioni di intelligenza estrema che effettivamente hai sulla punta della lingua e sono sempre pronte a lasciarci a bocca aperta. D'altronde, adori il lato nerd di te stessa, soprattutto in questo periodo in cui, grazie a Venere, ti senti anche particolarmente affascinante. Ci ricordi quanto ormai sia confermato dalla scienza, ovvero che i cani più intelligenti imparano nuove parole anche soltanto ascoltando le conversazioni dei proprietari. Il tuo cane probabilmente di parole ne sa almeno 27!

Bilancia

Nonostante la Luna a tuo favore ti faccia venire voglia di tenerezza, in realtà con le parole tieni tutti lontani, manco avessi il frustino. Questo perché per colpa di Venere, Marte e anche Mercurio tutti a sfavore ti senti poco confidente nelle relazioni con chi ti sta intorno. Anche relazioni più standard, intendo. Insomma, ti viene tutto difficile e spesso risulti supponente. Potrebbe scapparti una battutaccia, come a Trump che ha dichiarato che attualmente la difesa della Groenlandia è costituita da due slitte trainate da cani. Ovviamente non è così!

Scorpione

Questa ventata di passione coinvolge anche te e soprattutto ti ricorda quanto davvero, quando si vuole qualcosa, soprattutto dal punto di vista sentimentale, dobbiamo giocarci il tutto per tutto per ottenerla. Sei assolutamente dalla parte della nonna di 81 anni che è andata virale mentre giocava a Minecraft online per pagare le cure del nipote. È così che si fa: quando ami qualcuno non ci sono limiti a quello che puoi fare per lui.

Sagittario

Con questa Luna nel tuo segno zodiacale, caro Sagittario, senti già di aver vinto tutto quello per cui secondo te valeva la pena lottare! D'altronde stai subito iniziando a sentire come questo 2026 sia proprio il tuo anno, anche se i pianeti ancora nello specifico non sono proprio tutti a tuo favore, ma tu che sei un sensitivo (in termini astratti, sia chiaro) annusi già nell'aria il profumo di benessere. Ti senti come Zoe Saldana che supera Scarlett Johansson e diventa l'attrice con più incassi di sempre. Per inciso è l'attrice di Emilia Perez!

Capricorno

Ti emozioni quando senti che la fiaccola olimpica portata sul Monte Rosa in Italia sia stata nella sua tappa più alta di sempre. Invidi moltissimo il tedoforo che ha avuto l'onore di portarla fino là e avresti proprio voluto essere tu che, mai come in questo periodo, stai sentendo la mancanza delle tue alte vette, dei tuoi grandi successi e della tua determinazione caprina. Oggi nello specifico, senti proprio un po' di malinconia.

Acquario

Ti senti decisamente rallentato anche oggi, sempre per colpa dei pianeti nel segno del Capricorno, ma nello specifico oggi apprezzerai questa calma forzata, questa sensazione di galleggiare anziché correre freneticamente come spesso fai. Anche il tuo pensiero si attarda, cincischia, si perde nell'etere, ma è proprio così che nascono sia le grandi intuizioni che le grandi creazioni. Apprezzi l'iniziativa del Comune di Roma che dal 15 gennaio fa partire la zona 30 per il centro.

Pesci

La Luna storta ti avvelena un po' la linguetta biforcuta contro tutti coloro che non credono nella tua capacità di amare e hanno voglia di sparlarne. Tu invece fai vedere che sei non solo superiore, ma anche molto, molto innamorato. Sei proprio come Kylie Jenner che sfoggia il suo fidanzato pluripremiato mostrando che la loro storia d'amore continua rigogliosa anche dopo tre anni alla faccia di chi non ci credeva.