L’oroscopo di giovedì 13 novembre 2025: Ariete e Bilancia impeccabili

Ariete

Sai essere pragmatico, diretto e con le idee più chiare di un manuale d’istruzioni. Vuoi rispetto, armonia e soprattutto fair play. Con Mercurio e Marte a favore, stai imparando che intelligenza e forza, insieme, sono un’arma vincente. Ti trovi perfettamente d’accordo con la Corea del Sud, dove i bulli vengono esclusi dall’università: per te il mondo deve funzionare con coerenza, meritocrazia e rispetto.

Toro

La Luna a favore ti riporta alla dolcezza dei piaceri di un tempo, come un amarcord gustoso. Con Venere in opposizione, ritrovi conforto nelle cose familiari, dai piatti anni ottanta coperti nei ristoranti piemontesi, cocktail di gamberi e risotto allo champagne, fino alla tua amata routine. Tu, romantico tradizionalista, oggi vuoi una cena perfetta, luci soffuse e una serata da manuale.

Gemelli

Attenzione ai fraintendimenti! Con Mercurio in opposizione e la Luna in quadratura, le vostre parole rischiano di essere interpretate come un meme fuori contesto. Potreste ridere delle vostre gaffe, come chi confonde la “festa del cornuto” con un ritrovo per cuori infranti, invece che una fiera paesana spensierata. La lezione del giorno: informatevi prima di parlare, ma con un sorriso.

Cancro

La dolcezza ti esplode nel cuore come una torta al miele. Venere e la Luna a favore amplificano la tua empatia e la voglia di coccole: potresti davvero candidarti a elfo di Natale in Lapponia per abbracciare il mondo intero. Ogni gesto, oggi, è pieno d’amore e bacchette di zucchero bianche e rosse.

Leone

Oggi esageri, ma con stile. Con Venere in quadratura riesci comunque a far parlare di te, come il giovane impeccabile e super elegante fotografato al Louvre proprio il giorno del furto: una coincidenza che fa scalpore. Sai rendere spettacolare ogni dettaglio, e i riflettori, anche se non li cerchi, ti trovano sempre.

Vergine

Con la Luna nel segno e Venere in perfetta sintonia, sei un talento allo stato puro. Le tue emozioni si trasformano in arte, come Pier C a X-Factor quando interpreta gli Aerosmith e lascia tutti senza fiato. Oggi la razionalità cede il passo all’ispirazione, e tu voli alto.

Bilancia

Oggi sei più precisa di un correttore automatico. Con Mercurio e Marte a favore, nulla ti sfugge, nemmeno una sillaba: no vedi l’ora di correggere Tajani a Bari che confonde San Nicola con San Paolo, e farlo con la tua inafferrabile eleganza. La tua sete di ordine e perfezione è appagata e ti regala la soddisfazione di chi trova tutto al proprio posto.

Scorpione

Sei magnetico e irresistibile. Con Venere nel segno e la Luna a favore, sprigioni fascino come Millie Bobby Brown alla presentazione della nuova stagione di ‘Stranger Things’: tutti restano a bocca aperta. Il tuo carisma è il tuo biglietto da visita, e oggi sai usarlo con naturalezza e potenza.

Sagittario

Con la Luna stortissima, agisci d’impulso come i dirigenti della BBC che rassegnano le dimissioni lampo dopo le accuse provenienti da oltre oceano. A volte la scomodità è un motore, non un ostacolo: ti aiuta a prendere decisioni che avevi rimandato. È un giorno di svolte autentiche e coraggiose.

Capricorno

Dolce, romantico e persino fortunato: oggi la tua giornata è una fotografia da incorniciare. Con Venere e la Luna a favore, tutto brilla di serenità. Ti senti come la coppia innamorata che passeggia per Barcellona e, per puro caso, incontra Messi: un momento perfetto da raccontare, ricordare e soprattuto formare e rendere virale.

Acquario

Pianifichi il futuro con la precisione di un architetto. Mercurio e Marte ti sostengono e ti spingono a programmare anche ciò che accadrà tra mesi o addirittura anni. Forse un po’ troppo, visto che potresti già prenotare il tuo posto in un residence di lusso per la terza età, con piscina e serate di karaoke che si trova nel centro di Torino. Ma la tua mente è una macchina perfetta: organizzata, lucida e instancabile.

Pesci

Le regole cambiano e voi vi trovate spiazzati. La Luna in opposizione mette alla prova la vostra flessibilità: vi sentite come i proprietari di cani che scoprono nuove restrizioni per i voli e devono rivedere tutti i piani. Serve calma e un pizzico di attenzione in più. Mantenete gli occhi aperti e l’intuito attivo, e non vi perderete nulla.