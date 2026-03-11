L’oroscopo di giovedì 12 marzo 2026: Cancro e Bilancia si sentono soli

Con la Luna in Capricorno e la Venere in Ariete nell’oroscopo di giovedì 12 marzo 2026 sono i segni cardinali a provare delle emozioni che non riescono ad esprimere, a comprendere e a mettere in pratica con naturalezza.

Ariete

Oggi potresti sentirti rigido e insolitamente affaticato. Lo so che vorresti subito prendere un appuntamento per capire che cos’hai, magari presso ‘La capsula’ dell’AUSL che in soli quindici minuti fotografa lo stato di salute. Nel tuo caso ti posso garantire che è soltanto la Luna storta che ti dà fastidio. Mi raccomando, non andare subito in sbattimento per piccole quisquilie e piccoli fastidi.

Toro

Oggi vorrai rimanere incantato solo dalle cose belle che succedono sulla Terra. Le notizie per te devono essere assolutamente produttive e super positive siccome sei stimolato da Mercurio e dalla Luna a favore. Ne ho una perfetta per te: anche quest’anno la coppia dei falchi pellegrini ha nidificato sul Pirellone di Milano e si attendono tre cuccioli a breve. Per te la vita ha proprio questa evidente caratteristica: regalare emozioni che si perpetuano e si sviluppano nel tempo.

Gemelli

Vi aspettano momenti di irragionevole fortuna. Sì, perché proprio non capite da dove essa provenga e per quale motivo. In pratica vi trovate come sull’autostrada quando piovono banconote da un camion dell’ortofrutta che ha messo in tilt tutta una strada del Salento. Venere a favore vi regala grandi opportunità: voi coglietele al volo senza farvi troppe domande. Mercurio ancora in quadratura di certo non vi permette ancora di aguzzare pienamente l’ingegno.

Cancro

Sei più hot delle dichiarazioni di Diletta Leotta, quando racconta di essere un vulcano a letto e con il suo bel Karius con cui ha stabilito una routine a distanza fatta solo di momenti di qualità assolutamente efficace per superare qualsiasi logorio della quotidianità. L’amore quello più romantico con la Luna storta e Venere in quadratura non fa parte proprio del tuo DNA. Tu hai soltanto grandi slanci fisici e tieni fortemente ai tuoi spazi. ricorda però che troppo spazio non fa parte proprio della tua essenza.

Leone

Estetica e romanticismo si rimettono assolutamente in piedi grazie a Venere a favore. Ti piace fare tutto a modo tuo ed essere sulla prima pagina dei quotidiani. In fondo sono certa che avresti voluto vedere gli strilloni annunciare il tuo grande ritorno sulle scene durante il flash mob per i cinquant’anni del Corriere della Sera in Piazza Duomo a Milano. Ti senti assolutamente la notizia più importante del giorno: non c’è nessuno che possa competere.

Vergine

Oggi dovresti soltanto lasciarti andare a tutto quello che è emozione, sogno e bellezza. La Luna a favore finalmente ti dà una bella indicazione, ma tu non ti devi assolutamente pronunciare o lasciarti andare a dichiarazioni che vadano al di fuori della tua sfera personale. Il risultato, se non dovessi seguire questo consiglio, sarebbe esattamente come la gaffe di Timothée Chalamet che dichiara che l’opera e il balletto non importano più a nessuno. Al momento il tuo punto di vista deve rimanere tuo e basta.

Bilancia

Lo so che ti senti parecchio stressatella. Oggi però puoi dare tutta la colpa a Venere in opposizione e alla Luna storta. Per poter smaltire un po’ di quella tensione che ti sta affaticando, dovresti optare per la nuovissima soluzione dell’ultimo ritrovato della scienza, ovvero: camminare. Hai proprio bisogno di ritrovare la tua centratura e lo puoi fare con soli centocinqunta minuti di camminata alla settimana. Tutto molto fattibile: basta iniziare un passo alla volta.

Scorpione

Ti senti proprio sul podio dello zodiaco e come darti torto, mio caro. In questo momento sei sexy, super intelligente e in più con la Luna a favore sei anche particolarmente di buon umore. Insomma, gli altri ti osannano e tu regali assolutamente il tuo meglio. Le tue proposte sono come quella del Comune di Milano che, tramite accordi, ospiterà un torneo di tennis ATP sull’erba addirittura paragonato al celebre Roland Garros. Non puoi proprio chiedere di meglio.

Sagittario

Più che affidarti alla ragione, tu ti affidi assolutamente alla fortuna. Le occasioni ti si presentano davanti senza che tu debba neanche cercarle. Tutto merito di Venere a favore. Potresti vivere situazioni sorprendenti come il ritrovamento a Bruxelles della Pietà segreta di Michelangelo annunciata dallo storico dell’arte Michel Draguet. Niente calcoli, niente bussola, solo istinto: mi raccomando, seguilo fino in fondo.

Capricorno

Forse non ti riconosci subito in un cambio di look, ma ti assicuro che può essere essenziale. Il tuo rigore super classico oggi potrebbe aggiornarsi senza perdere eleganza. Venere in quadratura ti chiede di cambiare qualcosa, mentre la Luna e Mercurio ti danno quella lucidità che non ti fa sbagliare un colpo. Puoi fare trasformazioni sorprendenti proprio come Margot Robbie alla Paris Fashion Week quando ha abbandonato i suoi lunghi capelli biondi per un caschetto con frangetta.

Acquario

Bellezza e persino eleganza. Tu che sei il segno più fashionista dello zodiaco potresti addirittura rivalutare uno stile più classico e impeccabile. Ricorda che tutto quello che fai con Venere a favore diventa automaticamente tendenza. Un po’ come Margot Robbie, Miley Cyrus e Kylie Jenner che hanno scelto come hairstyle preferito lo chignon. Non serve essere stravaganti: tu sai essere unico anche nella più raffinata semplicità.



Pesci

Vi piacciono quelle confidenze amorose che fanno subito il giro del web. Quando si parla di sesso e di coppia siete assolutamente molto aperti al dialogo. Marte nel vostro segno e la Luna a favore vi fanno mettere in campo tutte quelle che sono le vostre strategie sentimentali più riuscite. Con voi sembra quasi di essere nel salotto di Domenica In con Mara Venier ed Elettra Lamborghini che parlano della vita sessuale con grande simpatia, ironia e senza alcun imbarazzo.