L'oroscopo di giovedì 12 giugno 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di giovedì 12 giugno con la Luna in Capricorno parla di tante tensioni da buttare fuori. Pronti?

Ariete

Amore: fatichi a comunicare quello che provi, come se parlassi con il megafono spento.

Lavoro: rallenta, perché è inutile forzare una serratura se non hai la chiave giusta.

Fortuna: un po’ sfuggente, come il gelato che si scioglie prima di arrivare al cono.

Il consiglio del giorno: concentrati su ciò che puoi controllare, il resto si aggiusterà da solo.

Voto: 5 e mezzo, in cerca di connessione, come un telefono in galleria.

Toro

Amore: seducente e intenso, come un tango argentino sotto le stelle.

Lavoro: tutto fila liscio, come burro su pane caldo.

Fortuna: ti assiste come un bodyguard discreto ma onnipresente.

Il consiglio del giorno: osa dove hai sempre avuto timore, le stelle sono con te.

Voto: 8, magnetico come una calamita di cristallo Swarovski.

Gemelli

Amore: instabile come un castello di carte su un ventilatore acceso.

Lavoro: ci mettete tutta la vostra energia, ma evitate le battaglie perse in partenza.

Fortuna: si nasconde come le chiavi di casa quando siete già in ritardo.

Il consiglio del giorno: respirate prima di reagire, anche un lampo ha bisogno del suo tempo.

Voto: 7 -, accesi e ribollenti come un geyser islandese.

Leone

Amore: bollente, ma attenzione a non bruciare la pietanza.

Lavoro: impulsivo, come una corsa senza riscaldamento.

Fortuna: imprevedibile, come un temporale ad agosto.

Il consiglio del giorno: frena un po’, anche i leoni si riposano all’ombra.

Voto: 7, rovente ma da maneggiare con cautela.

Vergine

Amore: dolce come un messaggio trovato nel cassetto.

Lavoro: curato nei minimi dettagli, ma con cuore.

Fortuna: tenera come un peluche ritrovato dopo anni.

Il consiglio del giorno: segui il cuore anche se il GPS è spento.

Voto: 9, sorprendente come una cartolina arrivata in ritardo ma col messaggio giusto.

Bilancia

Amore: diretta e passionale, come una canzone di Loredana Bertè sparata a tutto volume.

Lavoro: testarda ma lucida, come una CEO con gli occhiali da sole.

Fortuna: non è dalla tua parte, ma non ti serve: ci pensi tu.

Il consiglio del giorno: concediti una pausa detox dalle critiche, anche mentali.

Voto: 5, indomabile come un temporale d’estate.

Scorpione

Amore: magnetico come un film di Hitchcock.

Lavoro: strategico e appassionato, tipo scacchi con un premio milionario.

Fortuna: solida come un diamante nero.

Il consiglio del giorno: difendi i tuoi ideali, anche se la sala è vuota.

Voto: 8 e mezzo, impattante come uno spot durante il Super Bowl.

Sagittario

Amore: distante, come una stella che si fa desiderare.

Lavoro: metodico ma poco elastico.

Fortuna: arriva solo se lasci aperta una finestra.

Il consiglio del giorno: ascolta anche chi la pensa diversamente.

Voto: 6 e mezzo, ambizioso ma da ammorbidire.

Capricorno

Amore: irresistibile, come un bacio rubato sotto i fuochi d’artificio.

Lavoro: impeccabile, come una presentazione PowerPoint che conquista il CEO.

Fortuna: brillante, come una scarpa nuova che non fa male.

Il consiglio del giorno: goditi gli applausi, te li sei meritati.

Voto: 8 + elegante come un colpo di scena riuscito.

Acquario

Amore: un po’ solitario, come un libro letto senza raccomandazione.

Lavoro: ottimo in solitaria, ma prova anche il lavoro di squadra.

Fortuna: riservata, ma pronta a uscire allo scoperto.

Il consiglio del giorno: riconosci il valore degli altri.

Voto: 7, brillante ma migliorabile se non ti chiudi.

Pesci

Amore: delicato e profondo, come una canzone scritta di notte.

Lavoro: creativo e pieno di intuizioni.

Fortuna: poetica come una dedica trovata su una panchina.

Il consiglio del giorno: condividete ciò che sentite, il mondo ha bisogno del vostro sguardo.

Voto: 8, emozionanti come una scena finale perfetta.