L’oroscopo di giovedì 1 gennaio 2026: a Capodanno un buon proposito per ogni segno zodiacale

Ariete

Questi Capricorno nel primo giorno dell'anno sembrano volerti rallentare, un po' come un freno a mano tirato quando si è in corsa in discesa. Questo potrebbe essere un buon consiglio per un anno che decisamente ti vedrà protagonista: goditi il tuo entusiasmo, ma sii sempre pronto a mantenere il controllo.

Toro

Quanto ti piace iniziare l'anno con tutti questi pianeti a favore che ti rendono ottimista e concreto, pronto a rimetterti subito in forma e a fare progetti per la giornata anziché poltrire come spesso hai fatto in passato. Direi che goderti i piaceri, quelli più immediati e concreti — amore e cucina per primi — sarà proprio il tuo buon proposito se non per tutto il 2026, almeno per i primi sei mesi.

Gemelli

Il nuovo anno inizia con la Luna nel tuo segno zodiacale e un Mercurio che scappa via dall'opposizione. Tutto questo sembra proprio dirti che la tua grande capacità di metterti in gioco e pensare fuori dagli schemi sarà la tua arma vincente per tutto l'anno che sta iniziando. Sono sicura che non sarà per te difficile darle libero sfogo anche a costo di andare contro qualche preconcetto o visione tradizionale. Anzi, a dire il vero, non vedi l'ora!

Cancro

Oramai era chiaro che questo inizio 2026 avrebbe visto tanti pianeti nel segno zodiacale opposto al tuo. La tua amata Luna, in compenso, amplifica la tua empatia e la tua fantasia. È proprio questo che sembra dirti e consigliarti il nuovo anno: non smetterai mai di credere nel tuo istinto, soprattutto nel comprendere le persone che ti circondano.

Leone

La Luna a favore e i tanti pianeti nel segno del Capricorno ti fanno sentire come se fossi al posto giusto nel momento giusto e soprattutto con i giusti buoni propositi. Prima di tutto, direi quello di prendere in mano la situazione e diventare il leader che ti sei sempre sentito. Sarà un anno in cui nessuno riuscirà a fermare la tua voglia di metterti a capo delle situazioni.

Vergine

Questo primo giorno dell'anno inizia con tanti pianeti a favore, ma la Luna storta, così il tuo buon proposito per il nuovo anno potrebbe proprio essere quello di concentrarti sul presente, sul qui e ora, su ciò che hai e che ti fa stare bene, rallentando i pensieri più ansiosi e le preoccupazioni per il futuro.

Bilancia

Il tuo buon proposito per questo 2026 è già chiarissimo con la Luna di oggi che è a tuo favore, mentre Venere mette in discussione il tuo senso dell'ordine, dell'estetica, dell'educazione e delle buone maniere. Affidati decisamente di più all'istinto e fallo prendendoti cura del tuo corpo che, si sa, esprime benissimo tutto quello che ti frulla nel cuore.

Scorpione

Direi proprio che la conformazione del cielo di oggi stimola la tua parte intellettuale e anche la tua capacità di usare il pensiero per comprendere a fondo persone e situazioni. Mantenere il controllo, inteso come consapevolezza e centratura, sarà proprio il tuo obiettivo del 2026, e questa prima giornata dell'anno sembra proprio dartene gli strumenti.

Sagittario

Mercurio, ancora per oggi nel tuo segno zodiacale, ti dice che è giusto credere in quelli che sono i tuoi pensieri e le tue idee, ma sarà sempre bene, per tutto l'anno, metterle in discussione e tenerti aperto a rivedere i tuoi punti di partenza. La Luna storta e Nettuno a sfavore proprio di Mercurio nel tuo segno zodiacale incitano la creatività ma rischiano di confonderti le idee.

Capricorno

Questo nuovo anno che inizia con tanti pianeti nel tuo segno zodiacale, oltre all'evidente Sole, ti vuole ricordare quanto, in qualsiasi situazione, l'amore non debba mai essere dimenticato. Anche quando Giove o Saturno ti daranno fastidio, aggrappati a chi ami e, per una volta, non avere paura di chiedere aiuto.

Acquario

Inizia il 2026 con una bellissima Luna nel segno dei Gemelli a tuo grande favore! Questo potrebbe proprio essere il tuo buon proposito del 2026, ovvero lasciare spazio alle emozioni, anche a quelle che apparentemente ti rendono più fragile e dubbioso. È proprio lì, nell'indagine più profonda, che stanno le grandi risposte e soprattutto le grandi evoluzioni personali. Apparentemente questo primo giorno dell'anno potrebbe sembrare malinconico e insicuro, ma in realtà spalanca le porte dell'inconscio.

Pesci

La Luna storta, proprio il primo giorno dell'anno, sembra metterti in guardia da quelle che sono le tue emozioni completamente incontrollate. In compenso Venere e Marte ti sostengono con un grande senso della concretezza e della stabilità. È proprio questo il tuo buon proposito per il 2026: dare più spazio alla concretezza risolutiva, lasciando un po' meno spazio del solito alle paure o alle emozioni che ti fanno barcollare. È questa anche la lezione che hai imparato dopo tre anni di Saturno nel tuo segno zodiacale.