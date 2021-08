L’oroscopo di Ferragosto 2021: Vergine e Scorpione re dell’intrattenimento L’oroscopo di Ferragosto 2021 vede trionfare i segni di terra insieme a Cancro e Scorpione. Quindi, nulla di nuovo per questo 15 agosto rispetto all’andamento dell’intera estate! Ancora per oggi Venere si trova nel segno zodiacale della Vergine, insieme a Mercurio e Marte ma da domani si trasferirà in BIlancia. Direi quindi a Vergine, Toro e Capricorno di darci dentro nei festeggiamenti del giorno più hot dell’anno!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eccoci qui con lo speciale oroscopo di Ferragosto 2021: che cosa raccontano le stelle sulle previsioni astrali segno per segno per la giornata più bollente dell’anno, quella del 15 di agosto? Te lo spiego io che, come ogni giorno, mi prendo qualche ora di pausa da solleone per raccontarvi l’oroscopo segno per segno.

Oroscopo di ferragosto 2021: le previsioni segno per segno

Nell’oroscopo di oggi, 15 agosto 2021, la Luna si trova nel segno dello Scorpione mentre Venere per l’ultimo giorno transiterà nei gradi del segno della Vergine. Quindi, ricapitolando, con oggi Mercurio, Venere e Marte si trovano tutti e tre insieme nel segno della Vergine e anche la Luna sarà a favore del secondo dei segni di terra. Caccia al tesoro, indovinelli, lunghissime chiacchierate e dichiarazioni ufficiali saranno oggi le benvenute perché Mercurio, il pianeta del pensiero ma anche del dialogo, la farà decisamente da padrone.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ti consiglio di goderti questa giornata delegando il più possibile qualsiasi incombenza e dedicandoti con il massimo dell’attenzione alla nullafacenza più totale. Da domani Venere ti sarà opposta quindi la cosa migliore che tu possa fare è fare di tutto per riposarti e imbellettarti: dalla giornata alla spa fino al bagno di sole va bene tutto. Anzi, già che ci penso, ti consiglio anche di svaligiare i mercatini estivi con tutto quello che possa aiutarti e sentirti più bello. Puoi serenamente dare la colpa all’astrologa per una carta di credito che registrerà un improvviso alleggerimento.

Voto 7 ma recupera tutte le energie possibili.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ti senti decisamente strafichissimo ma con la Luna storta chiunque non solo lo metterà in dubbio ma solamente non te lo dichiarerà ufficialmente mettendosi in ginocchio ti farà decisamente innervosire… Non hai per niente voglia che qualcuno o qualcosa sollevi anche uno schizzo d’acqua di dubbio. Hai soltanto voglia di essere l’indiscusso reginetto dell’aperitivo sulla spiaggia e, se possibile, vincere anche il premio di Miss maglietta bagnata.

Voto 9 per le esibizioni dalle quali non ti tirerai indietro.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Vi sentite così confusi anche oggi che avete come l’impressione di essere il tizio sugli sci d’acqua trascinato dal motoscafo ma che il vostro cervello sia rimasto sul motoscafo stesso! Insomma proprio non riuscite a stare nello stesso perimetro corporeo tu e la tua testolina. Sembrate due fidanzati che hanno litigato e che non hanno nessuna voglia di rivolgersi la parola: qualsiasi situazione richieda una collaborazione tra braccio e mente sarà evitata accuratamente! Per la prima volta non attenderete le feste in spiaggia di Ferragosto per dare un senso alla vostra estate!

Voto 5 ma dedicatevi a far galleggiare i pensieri.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Questo Ferragosto potrebbe farti fare delle cose che nemmeno avresti lontanamente immaginato nei tuoi sogni più spinti! Potremmo ritrovarti a saltellare sul bananone in mezzo al mare o a coinvolgere i vicini di ombrellone per un balletto delle hit dell’estate in piedi sulle sedie a sdraio. Non ti fermerà davvero nessuno con tutti ma proprio tutti i pianeti a favore! Goditi questa scarica di energia potente come il rinculo del bungee jumping.

Voto 10 e lode senz’altro da aggiungere.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Per essere sereno hai assolutamente bisogno di tenere tutto sotto controllo e qualsiasi cosa sfugga al tuo dettagliato programma ti fa innervosire. Basterà un amico che proponga una festa in riva al mare che non avevi programmato oppure una coppia che non si presenta alla grigliata che hai organizzato per farti saltare i nervi. Hai bisogno di essere rassicurato e che nessuno metta in discussione le tue (poche) certezze. L’ansia da organizzazione è ai massimi livelli.

Voto 6 e mezzo se tutti fanno quello che decidi tu.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Puoi davvero permetterti tutti i capricci che vuoi perché oggi sei la regina indiscussa del tuo gruppo vacanze! Anche qualora decidessi di andare a prendere il sole su degli scogli scomodissimi e ustionanti troveresti senz’altro persone disposte a seguirti e, anzi, a caricarsi sulle spalle la radio, la borsa frigo e persino le tue riviste di gossip. Sei davvero irresistibile e puoi approfittarne per chiedere tutto quello che solito non avresti mai il coraggio di esprimere.

Voto 11 se possibile!

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Hai come l’impressione di trovarti nella situazione di chi sta facendo stretching con tutta calma per poi buttarsi tra le onde e arrivare alla boa in un tempo strabiliante che lasci tutti a bocca aperta, pesci compresi! Niente sembra turbarti oggi e anzi prenderai la vita con estremo relax: chi se ne frega degli orari promessi agli amici, avrai tutta l’intenzione di perderti galleggiando nei tuoi pensieri come se ti avessero infilato il cervello nella piscina dell’albergo. Nulla potrà distoglierti dal godimento intellettuale dei meravigliosi blockbuster che si svolgono nella tua testolina.

Voto 8 se alla visione dei film mentali non fai pagare il biglietto.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La Luna transita nel tuo segno zodiacale e ancora per oggi Venere sarà a tuo spudorato favore, il che significa che sei il segno zodiacale perfetto per esibirti in strimpellate di chitarra sulla spiaggia al calar della sera con la romanticheria rubata ai film di Ozpeteck. Sai di sicuro la persona migliore alla quale confidare qualsiasi pensiero d’amore che sia una fantasia erotica, un tormento o una conquista inattesa. Anche se ti si conosce da non più di una settimana potresti concorrere al premio BFF dello stabilimento balneare.

Voto 8 per la consulenza empatica.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Potrai serenamente anche mangiare gli anelli di cipolla alla grigliata con gli amici di oggi perché tanto è probabile che di baci mozzafiato non ce ne sia nemmeno l’ombra! Il punto è che anche per oggi sarai colpito dalla insostenibile sensazione di non avere la risposta pronta nemmeno frugando tra le frasi fatte che tieni sempre a portata di mano nel cervello… Sarà possibile che tu sia costretto a rimanere in silenzio, cosa che non accadeva da almeno una decina d’anni. E non puoi nemmeno dare la colpa al surriscaldamento globale come per la maggior parte dei disastri degli ultimi tempi.

Voto 5 e mezzo se ti rassegni a stare zitto…

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

L’abbiamo detto più volte che questa è la tua estate e tu non hai nessuna intenzione di perdere questo meraviglioso primato proprio nella giornata che prevede le più lascive feste di tutta la stagione! Sei disposto a fare quelle cose pazze come la gara di tequila bum bum al bar della spiaggia durante un pomeriggio particolarmente caldo e subito dopo un torneo di streap racchettoni. Te l’ho detto che sei di una euforia fuori controllo!

Voto 9 perché così divertente non ti si vedeva da tempo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Le cose continuano a migliorare ma, proprio oggi, ti tocca di avere la Luna storta! Quindi ti ritroverai spesso a guardarti intorno attonito chiedendoti chi te l’abbia fatto fare di restare in mezzo al genere umano così festaiolo quando invece avresti potuto fare il guardiacaccia solitario tra i boschi delle Dolomiti a contatto solo con il tuo libro e ammirando le tue dita dei piedi. Questo sì che sarebbe stato un Ferragosto coi fiocchi! Stai solo attento a non farti beccare quando farai le smorfie di insofferenza davanti all’ennesima battuta sguaiata dei tuoi vicini di ombrellone.

Voto 7 ma smettila di voler fare (così tanto) il solitario!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Quanto meno, gli astri che anche oggi continueranno ad essere in opposizione al vostro segno zodiacale potranno contare sul favore della Luna in trigono. Quindi, da rompiscatole lamentosi e insofferenti quali siete stati nelle ultime settimane, oggi avrete più l’aria da poeti maledetti, quelli che colgono qualsiasi occasione per filosofeggiare sui drammi del cuore. Il bello sarà però che le vostre frasi commoventi saranno utilizzate per i meme su Instagram di tutto il litorale.

Voto 6 per la poesia