L’oroscopo di domenica 8 marzo 2026: Scorpione e Cancro non amano la superficialità

Nell’oroscopo di domenica, 8 marzo 2026: Vergine e Bilancia non hanno alcuna intenzione ad avere interazioni sociali. Il segno fortunato è l’Ariete, mentre quello sfortunato la Bilancia.

Ariete

Ma da uno a dieci quanto ti senti innamorato, Arietone? Con Venere nel tuo segno congiunta a Nettuno sei proprio da undici, pronto a partire in quarta appena ricevi un cuore su WhatsApp. Lo sai che esiste una specie di codice, per cui ogni colore di cuore ha un suo significato? Ecco, i tuoi saranno sicuramente tutti rossi, senza nemmeno passare dal giallo “ti penso” o dal blu “siamo amici”.

Toro

Anche nelle giornate che partono male a causa della Luna storta, qualcosa di buono può sempre succedere. Per esempio, per scaricare la tensione accumulata, potresti fare una passeggiata sotto casa e, per caso, scoprire un ristorantino appena aperto che fa il 10% di sconto per tutto il mese. Il cibo, per te, è sempre un ottimo motivo per ritrovare il sorriso… ti vedo, eh, che sei già lì e stai mettendo le scarpe per uscire!

Gemelli

Marte in quadratura vi rende un po’ troppo pignoli e rigidi e già dal mattino vi basta pochissimo per storcere il naso, tipo un cappuccino troppo schiumoso o una tazza diversa dalla vostra preferita. Ben vi sta se la vostra metà, per ripicca, vi compra il croissant all’albicocca invece di quello alla crema… ma grazie a Venere potete sempre recuperare in tempo.

Cancro

Con l’influenza della Luna e i favori di Mercurio sei pronto a sfoggiare tutta la tua creatività intellettuale. Voli alto con la fantasia, immaginando scenari divertenti e un po’ assurdi, e riscrivendo finali alternativi della tua vita in ogni campo possibile… tranne che in amore, perché con Venere in opposizione proprio lì ti viene difficile non solo inventare un lieto fine, ma persino immaginare una trama.

Leone

In questa giornata, con la Luna di traverso che ti irrita, ti senti molto più in sintonia con il tuo gatto che con i tuoi coinquilini. E ci sta, perché è noto che le fusa sono un ottimo antistress: quel suono aiuta a rallentare il ritmo e a sciogliere la tensione. Ma sono sicura che, a brevissimo, ricomincerai a farle pure tu, non solo a riceverle… prrrr prrrr.

Vergine

Verginona, con Mercurio in opposizione ti sale l’ansietta perché non riesci a restare lucida e a tenere tutto sotto controllo come piace a te. Ti vengono mille dubbi e vorresti passare in rassegna ogni possibile scenario prima di fare una scelta. Però hai una Luna bellissima a favore che ti invita a buttarti e a seguire il flusso dell’istinto. Le vuoi dare retta, per favore?!

Bilancia

Bilancia, con Venere in opposizione, tenerezze e smancerie non sono proprio nei tuoi programmi, tanto che se ti capita una scena romantica in TV non cambi canale, la spegni direttamente. Molto meglio rintanarti tra le pagine di un buon libro, purché non sia un romanzo d’amore.

Scorpione

Se qualcuno non ti vede è solo perché, probabilmente, ha bisogno di una visita dall’oculista. Con Marte dalla tua parte, il sex appeal è alle stelle ed è impossibile non notarti. E se qualcuno non ti ascolta, allora serve una visita dall’otorino, perché con Mercurio a favore parli talmente tanto che è davvero impossibile non sentirti.

Sagittario

Venere ti fa sognare a occhi aperti amori leggeri, di quelli che ti fanno battere il cuore come ai tempi del liceo. Ma con Mercurio che ti volta le spalle il rischio è di lasciarti trascinare dall’emozione, inseguendo cotte fugaci, oppure di inciampare di nuovo in quella relazione finita per un motivo… solo che adesso fai fatica a ricordarti quale. Attento a non cascarci.

Capricorno

Con Mercurio che ti dà una mano, quando vuoi far valere la tua ragione lo fai con calma e munito di prove, tirando fuori al momento giusto la mail salvata, lo screenshot nel telefono e la nota che ti eri scritto. Se qualcuno prova a contraddirti, tu non ti agiti, mostri la prova, chiudi la questione con un mezzo sorriso, ti giri e te ne vai. Che classe!

Acquario

L’influenza della Luna storta di questi giorni ti ha fatto preferire decisamente le forme di vita animali o vegetali a quelle umane. Le interazioni con le persone ti irritano così tanto che hai scelto di passare la domenica per i fatti tuoi invece che in compagnia. Bene, domani te lo concedo, ma da lunedì puoi tornare alla tua socialità di sempre.

Pesci

Pescioloni, se c’è qualcosa che ancora non siete riusciti a risolvere, questo è il momento giusto per metterci la testa. Mercurio è nel vostro segno e, con la Luna a favore, vi regala l’intuizione perfetta per sciogliere anche quelle situazioni ferme da un pezzo. Del resto, se il cielo vi dà una mano, perché non approfittarne?