L’oroscopo di domenica 8 giugno 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell’oroscopo di domenica 8 giugno 2025 Vergine e Capricorno si fanno guidare dalle emozioni. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Ariete

Amore: oggi vuoi qualcuno che sappia reggere la tua intensità senza chiamare i pompieri.

Fortuna: in un ultimo colpo di genio.

Il consiglio del giorno: prova un massaggio con olio di sesamo. Detox, rigenerante e calmante.

Voto: 7 +

Toro

Amore: hai bisogno di paroline sussurrate all’orecchio, non troppe però.

Fortuna: da maneggiare con cura.

Il consiglio del giorno: apparecchia la tavola con il corredo della nonna e la tovaglia ben stirata, hai bisogno della tua zona di confort.

Voto: 5

Gemelli

Amore: preferite una partita a Scarabeo.

Fortuna: rimanete aperti anche agli imprevisti.

Il consiglio del giorno: scoprite una notizia bizzarra o un fatto insolito mentre scrollate distrattamente, e poi portatelo in tavola.

Voto: 7

Cancro

Amore: innamoratissimo.

Fortuna: in ciò che hai già, ma che stai guardando con occhi nuovi.

Il consiglio del giorno: sistema una stanza con profumi naturali. Lavanda, salvia, limone.

Voto: 7 +

Leone

Amore: fare la comparsa non è il tuo ruolo preferito.

Fortuna: se smetti di fare il permaloso.

Il consiglio del giorno: dai un’occhiata al Referendum: potrebbe essere il momento giusto per dire la tua.

Voto: 5 e mezzo

Vergine

Amore: ti prepari a decantare qualche poesia romantica.

Fortuna: nelle piccole cose, ma ben fatte.

Il consiglio del giorno: prepara un picnic minimal-chic al parco e raggiungilo solo in bici, come se fossi in una pubblicità scandinava sul vivere slow.

Voto: 6 +

Bilancia

Amore: un like dopo l’altro.

Fortuna: fa fatica a starti al passo.

Il consiglio del giorno: quei glutei parlano chiaro. Premiati con un paio di jeans nuovi… che li valorizzino come meritano.

Voto: 7 e mezzo

Scorpione

Amore: meglio non farti arrabbiare.

Fortuna: avrebbe proprio bisogno di un passaggio rigenerante in lavatrice

Il consiglio del giorno: bevi un infuso con radice di liquirizia. Ti centra e ti addolcisce.

Voto: 5 e mezzo

Sagittario

Amore: ascolto e pazienza, queste sconosciute.

Fortuna: negli stimoli nuovi.

Il consiglio del giorno: muoviti per la città con le cuffiette nelle orecchie e una playlist tribale che ti faccia sentire in esplorazione anche tra i semafori.

Voto: 5 e mezzo

Capricorno

Amore: ti basta un abbraccio con le mani ben strette.

Fortuna: nei rapporti solidi.

Il consiglio del giorno: inizia a fare ordine tra le foto digitali. Less is more, anche nei ricordi.

Voto: 7

Acquario

Amore: preferisci ignorare tutto ciò che riguarda la sfera emotiva.

Fortuna: nelle ultime idee fuori schema.

Il consiglio del giorno: quel libro sul comodino ti lancia l’ultima chiamata. Aprilo, prima che si offenda definitivamente. Anche solo per due pagine. Voto: 5 +

Pesci

Amore: ci nuotate dentro.

Fortuna: in una frase scritta sul muro sotto casa.

Il consiglio del giorno: create un angolino sacro con candele, pietre e una pianta. Un altare urbano per centrarvi tra un’emozione e l’altra.

Voto: 7