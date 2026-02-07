L’oroscopo di domenica 8 febbraio 2026 per tutti i segni: Pesci e Cancro in un brodo di giugiole

Nell’oroscopo di domenica 8 febbraio 2026 Pesci e Scorpione sono hanno i sensi super attivati.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Anche se manca ancora parecchio all’inizio della primavera, con Marte e Venere dalla tua parte ne senti già un anticipo: cinguettio di uccellini in testa e sbaciucchimenti da liceale. Capisco tutto questo ardore, però non dimenticare berretto e guanti, neanche quando esci e ti senti tutto questo fuego addosso.

Toro

Avere valori forti e granitici è sempre stata una tua caratteristica, ma in queste settimane, con tutti questi pianeti in quadratura, ti senti messo in discussione e questo ti destabilizza. Torna alle radici, ai principi che ti hanno guidato fin qui, e riparti da ciò che è essenziale. Scegli poche regole chiare, rispettale e lascia andare il resto. Quando la confusione aumenta, la coerenza diventa la tua ancora.

Gemelli

Con Mercurio in quadratura sembra che abbiate smarrito, grammatica e sintassi. Servirebbe quasi un marchingegno ultra evoluto capace di leggervi nella mente e trasformare ciò che volete dire in frasi sensate. Solo così le vostre osservazioni arriverebbero sotto forma di contenuti ordinati e comprensibili, invece che in quel groviglio di pensieri sparsi che costringe chi vi ha di fronte a decifrarvi come in una partita di Taboo.

Cancro

Da sempre sei il segno più empatico, l’amico che c’è sempre, con una mano tesa, la frase giusta e, quando serve, anche una torta appena sfornata. Con questa Luna che torna a favore smetti di essere quello da coccolare e diventi quello che coccola gli altri. Anche se, diciamolo…entrambi i ruoli ti vengono benissimo.

Leone

Da leone della savana a leone da tastiera il passo è davvero breve, e il rischio di essere sospeso da ogni profilo social è altissimo. Con Marte in opposizione ti parte la mano e non ti trattieni: polemiche fuori tempo e commenti infuocati. Ma sei sicuro che ne valga davvero la pena?!

Vergine

Verginona, restare con le mani in mano non ti si addice proprio, lo sappiamo. Però con Mercurio in quadratura è meglio che tu non ti metta a sfornare idee ingegnose, perché il rischio di fare una cavolata è altissimo. Per salvare capra e reputazione, per un po’ datti all’uncinetto, almeno lì i nodi hanno uno scopo ben preciso.

Bilancia

Abbiamo un disperato bisogno dei tuoi consigli di buongusto e tu, con Venere a favore, ne sai davvero una più del diavolo. Certo, con Marte il look si fa un tantino audace, ma nel 2026 va benissimo perché sono tornate le spalline importanti e quell’aria rock anni Ottanta. Mi raccomando, ricordati di cotonare i capelli.

Scorpione

Con la Luna nel segno ricominci a fantasticare sull’amore per quando tornerà. Però tu non lo vuoi semplice e banale, lo vuoi luminoso e buono, tipo Guanyin, la divinità cinese della compassione con mille braccia. Così quando finalmente arriva non ti sfiora e se ne va, ma ti prende e ti avvolge in un abbraccio gigante che ti fa sentire subito al sicuro, proprio la cosa di cui hai bisogno.

Sagittario

Inventeresti qualsiasi pretesto pur di non poltrire sul divano. La tua non è solo voglia di muoverti, è proprio una necessità bella chiara che Marte ti impone. E per soddisfarla non mi stupirebbe se obbligassi il partner a sbaciucchiarvi mentre fate una sessione di squat… oppure, per lui, hai in serbo degli altri esercizi?!

Capricorno

Con Mercurio che è tornato a favore tu scalpiti per rientrare in ufficio, perché per te il tempo è denaro e non hai nessuna intenzione di sprecarlo. Però , Capricornone, lo sai anche tu che gli affetti sono il bene più prezioso e con questa bella Luna non puoi far finta di niente. Quindi chiudi quell’Excel e fila a dare un abbraccio a tutta la tua famiglia, amici a quattro zampe compresi.

Acquario

Dopo che sei stato più fedele e accudente di Mr. Carson in Downton Abbey, con questa Luna storta hai proprio bisogno di una giornata libera, con il cellulare rigorosamente sul silenzioso. E non vedo proprio come qualcuno possa lamentarsi, dopo tutto questo periodo in cui hai tenuto insieme impegni, commissioni e chat di gruppo. Adesso è ora che siano gli altri a cavarsela da soli.

Pesci

Annusate l’intuizione giusta prima ancora che gli altri capiscano che c’è un’opportunità nei paraggi, grazie a Mercurio nel segno e alla Luna a favore. Vi basta un dettaglio, una sensazione, mezzo segnale e siete già lì, pronti a coglierla al volo o a sistemare tutto con un tempismo così perfetto che la Marvel potrebbe chiamarvi direttamente nel suo team di supereroi.