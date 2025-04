video suggerito

L’oroscopo di domenica 6 aprile 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domenica 6aprile parla di progetti concreti con chi amate: non lasciatevi scappare l’occasione di Venere congiunta a Saturno in Pesci. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: ti sciogli come burro su pane caldo: la Luna nel Leone ti rende passionale, generoso e pieno di entusiasmo romantico.

Fortuna: Giove non ti guarda, ma la Luna ti abbraccia.

Il consiglio del giorno: fai qualcosa di spontaneo che faccia battere il cuore, anche solo a te stesso.

Voto: 7

Toro





Amore: vorresti solo silenzio e amore, ma con la Luna storta rischi di trasformarti in un orso poco coccoloso.

Fortuna: oggi gira al contrario, proprio come la tua pazienza.

Il consiglio del giorno: non farti rovinare il mood da una nuvola passeggera.

Voto: 5

Gemelli





Amore: siete sfuggenti ma qualcuno vi trova affascinanti.

Fortuna: Giove vi dona genialità e spirito d'iniziativa anche nelle giornate più pigre.

Il consiglio del giorno: seguite l’intuito e lasciate che la domenica vi sorprenda.

Voto: 7 e mezzo

Cancro





Amore: l’amore è fisico, tangibile, e ti fa battere il cuore come una grigliata in piena primavera.

Fortuna: Marte a favore ti carica di entusiasmo e vitalità.

Il consiglio del giorno: goditi ogni istante, senza rimandare nulla a domani.

Voto: 8

Leone





Amore: torni a desiderare attenzioni come un attore al centro della scena. La Luna ti incorona re.

Fortuna: sei il segno fortunato del giorno e si vede!

Il consiglio del giorno: lasciati ispirare dalle emozioni e raccontale senza paura.

Voto: 9

Vergine





Amore: l’amore oggi ti sembra una seccatura e preferisci evitarlo come un invito a cena senza preavviso.

Fortuna: Venere in opposizione rende tutto un po’ più complicato, anche trovare il parcheggio.

Il consiglio del giorno: concediti la solitudine senza sensi di colpa.

Voto: 5

Bilancia

Amore: vuoi tenere tutto sotto controllo, ma l’amore non si lascia imbrigliare. E tu, oggi, lo sai.

Fortuna: la seconda parte della giornata ti porta respiro, come una brezza leggera.

Il consiglio del giorno: fidati di ciò che senti, anche se non è logico.

Voto: 6 e mezzo

Scorpione

Amore: desideri un amore duraturo e intenso, e oggi potresti perfino farne parola apertamente.

Fortuna: Saturno ti sostiene, aiutandoti a costruire qualcosa di solido.

Il consiglio del giorno: investi nel lungo termine, anche con le emozioni.

Voto: 8

Sagittario

Amore: oggi sei un po’ troppo suscettibile per le coccole, ma sotto sotto desideri tenerezza.

Fortuna: la Luna ti salva dal baratro emotivo, ma Venere ti fa lo sgambetto.

Il consiglio del giorno: ridimensiona le aspettative e goditi la semplicità.

Voto: 6 e mezzo

Capricorno

Amore: esprimi i sentimenti con la delicatezza di un memo sul frigo.

Fortuna: la giornata è neutra, ma proprio per questo potresti viverla con più leggerezza.

Il consiglio del giorno: smetti di rimandare l’abbraccio che hai voglia di dare.

Voto: 6 e mezzo

Acquario





Amore: oggi parli d’amore come un poeta in crisi esistenziale. Bello, ma impegnativo.

Fortuna: Giove è con te, anche se non sembra. Ti protegge dai drammi inutili.

Il consiglio del giorno: accetta il cambiamento anche quando arriva in pigiama.

Voto: 6 e mezzo

Pesci





Amore: siete il simbolo dell’amore maturo, profondo, che ha superato le tempeste. Venere e Saturno vi benedicono.

Fortuna: avete dalla tua parte tutti i pianeti giusti per creare qualcosa di meraviglioso.

Il consiglio del giorno: aprite il cuore e fatelo con intenzione.

Voto: 8