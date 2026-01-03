L’oroscopo di domenica 4 gennaio 2026: c’è voglia ancora di fare festa per Leone e Sagittario

Nell’oroscopo di domenica 4 gennaio 2025, la Luna in Leone arriva in soccorso di Ariete e Bilancia. Il Segno fortunato è la Vergine mentre quello sfortunato il Cancro.

Ariete

Sembra che tu stia prendendo una cantonata dietro l’altra, un po’ in ogni area della tua vita. Con tutti questi pianeti in quadratura ti senti destabilizzato e finisci per muoverti a caso, come quando tieni Google Maps aperto ma con la destinazione ancora da definire.Tra giri inutili, ricalcoli e deviazioni, dopo mezz’ora sei ancora praticamente sotto casa… e pure nervosissimo.

Toro

Sei quel tipo di persona che si rende disponibile già prima di aver fatto colazione. Con Venere e Marte in trigono, la voglia di fare del bene diventa una tua priorità. Potresti persino farti arruolare nella community dei Free Hugs: quelli che abbracciano sconosciuti nelle piazze più famose d’Italia per regalare affetto a chi ne sente il bisogno. Fai attenzione, però, a non ingelosire il partner e tieni qualche abbraccino anche per lui.

Gemelli

La quadratura di Saturno è stata bella sfidante, soprattutto per il vostro innato impulso di fare tutto e subito e di superare i limiti per gioco. Siete maturati e, infatti, vi ritrovate d’accordo con la Polizia Stradale di Bari, che ha fermato una Mercedes ricoperta di luci natalizie, multando il conducente e bloccandone la circolazione. Anche per voi, regole e sicurezza vengono prima di tutto.

Cancro

La Luna oggi ti vorrebbe un filo più materno ed empatico. Peccato che, con Venere, Marte e Mercurio in opposizione, tu tenga un tono più da “educazione siberiana” che da balia amorevole: poche carezze, regole precise e confini tracciati col righello. Se qualcuno li calpesta ti si accende l’allarme e la cosa diventa subito un affronto. Quindi, per non trasformare ogni dettaglio in una guerra fredda, forse ti conviene startene un po’ per conto tuo e segnare un perimetro chiaro e invalicabile, con un nastro fluo bello visibile.

Leone

Hai preso il ritmo giusto e ti muovi con una tale naturalezza che quasi non te ne accorgi. Che sia sul lavoro o nei sentimenti, tutto scorre via liscio, come se avessi già calcolato ogni passo. Sei in perfetta sintonia con uno dei trend beauty del 2026 segnalati da Vanity Fair: Human Touch Revolution, il ritorno a formule che esaltano l’espressività e la presenza autentica. Proprio come te, che brilli di luce naturale.

Vergine

Grazie a Venere e alla Luna sei rassicurante e accogliente, come una maestra della scuola d’infanzia all’open day. Mercurio ti rende paziente e chiarissima, pronta a spiegare tutto con calma anche a quei genitori che arrivano in ansia e con mille domande. E poi c’è Marte: sei così sexy che qualche papà, più che chiedere l’iscrizione del proprio bimbo, vorrebbe lasciare direttamente il suo nominativo.

Bilancia

La sensazione che provi è quella di restare bloccata in ascensore con degli sconosciuti che parlano un’altra lingua, proprio il giorno di Natale, quando anche i soccorsi hanno l’orario ridotto. Ma, mia cara Bilancina, è più che comprensibile: con Marte, Luna, Mercurio e Venere in quadratura ti senti un’estranea in casa tua e, se non ti chiudi a chiave nella tua cameretta, è già un miracolo.

Scorpione

Quando ti senti sicuro, grazie a Marte, nulla ti sfugge e ti piace dedicare tempo ed energie all’arte del corteggiamento. E lo fai come piace a te: con creatività e quel tocco di audacia. Si va dal post-it sul frigorifero con una frase carina fino a un paio di slip lasciati nella tasca della giacca, al posto del fazzoletto. Il partner arrossisce, sì… ma sotto sotto ti ama proprio per questo.

Sagittario

Per tutta la settimana, con Mercurio che stazionava nel tuo segno, hai dato prova di quanto sei in gamba: sempre sul pezzo, capace di mettere in fila competenze e risultati come fossero trofei, uno dopo l’altro. Oggi molla un po’ la presa, abbassa le spalle e prova a riposarti, soprattutto in serata, quando la Luna sarà a favore e non avrai più la necessità di recitare la parte di chi deve per forza sapere sempre tutto.

Capricorno

Venere nel segno stimola il tuo senso di responsabilità nei confronti di chi ami, ma con la Luna storta rischi di essere più pignolo di un funzionario dell’Agenzia delle Entrate davanti a una ricevuta senza intestazione. Certo, ami gestire anche le emozioni in modo pragmatico, ma oggi potresti diventare petulante, come quando ti accorgi che il codice fiscale non è stato scritto nei quadratini giusti.

Acquario

La mattinata scorre serena e te la godi senza ansie: approfittane per toglierti di mezzo una cosetta piccola ma fastidiosa, tipo quella chiamata che rimandi da giorni o il sacchetto dell’umido da portare nel locale immondizia. In serata, però, stacca presto: la Luna in opposizione potrebbe renderti più suscettibile, quindi meglio riposarti e partire domani con la testa più leggera.

Pesci

Marte vi rende belli carichi e vi regala la sicurezza di chi non deve dimostrare niente a nessuno. Con Mercurio a favore, i vostri valori e i vostri ideali smettono di essere “belle idee” e diventano finalmente cose concrete. Il punto è che non dovete stravolgere nulla: vi è bastato cambiare prospettiva per accorgervi che eravate già sulla strada giusta, e adesso potete solo seguirla con più fiducia.