L’oroscopo di domenica 3 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Oroscopo di domenica 3 agosto

Ariete

Amore: un po' più affettuoso del solito.

Fortuna: anche se cambi strada, hai ben chiaro dove devi andare.

Il consiglio del giorno: di “si” a qualcosa che di solito rifiuteresti: potrebbe sorprenderti.

Voto: 6 e mezzo

Toro

Amore: per un bel piatto di carbonara.

Fortuna: la praticità ti guida bene, ma un po’ di apertura mentale non guasterebbe.

Il consiglio del giorno: Non ostinarti a voler avere ragione. Una concessione può renderti molto più affascinante.

Voto: 8

Gemelli

Amore: vi sta alla larga.

Fortuna: concentratevi su ciò che vi fa sentire davvero coinvolti.

Il consiglio del giorno: parlate di meno e ascoltate di più.

Voto: 5 e mezzo

Cancro

Amore: chiedi dolcezze ma ne dai anche parecchie.

Fortuna: hai intuito e fiuto.

Il consiglio del giorno: concediti una pedalata lungomare all’alba, colazione annessa in dolce compagnia

Voto: 7 +

Leone

Amore: un tenero saputello.

Fortuna: la parola giusta al momento giusto.

Il consiglio del giorno: riconnettiti con qualcuno che ultimamente hai trascurato, un messaggino leggero può bastare per riaccendere il contatto.

Voto: 6

Vergine

Amore: come i walkie-talkie delle elementari.

Fortuna: non sprecare energia in dettagli inutili.

Il consiglio del giorno: fai una lista di piccole cose da concludere oggi… ma poi depenna almeno due voci.

Voto: 6

Bilancia

Amore: un po' sul melo e un po' sul pero.

Fortuna: ti fa muovere bene anche nei contrasti.

Il consiglio del giorno: dire sì per quieto vivere non è una buona strategia. L’equilibrio non si trova assecondando tutti, ma restando fedele a te.

Voto: 7 +

Scorpione

Amore: non cercare risposte ma teneri abbracci.

Fortuna: a volte le cose sono più semplici di quello che sembrano.

Il consiglio del giorno: le verità più grandi arrivano se sai ascoltare il silenzio.

Voto: 6

Sagittario

Amore: solo se fa i tuoi stessi viaggi mentali.

Fortuna: ti fa seguire un’idea che sembra folle.

Il consiglio del giorno: concediti qualcosa di semplice ma curato: un cinema all’aperto nel tuo quartiere, magari con una rassegna d’essai .

Voto: 7

Capricorno

Amore: chiuso a riccio.

Fortuna: molla un po' la presa.

Il consiglio del giorno: scrivi tre cose che hai fatto bene questa settimana anche se ti sembrano banali.

Voto: 5

Acquario

Amore: riappari magicamente nel corridoio di casa.

Fortuna: la coerenza paga.

Il consiglio del giorno: ritagliati dieci minuti per guardarti allo specchio e dirti qualcosa di bello. Sei tu il tuo primo fan, ricordalo.

Voto: 5

Pesci

Amore: emozioni stabili come sul pedalò.

Fortuna: se assecondate il bisogno di lentezza.

Il consiglio del giorno: accendi il diffusore con il tuo olio essenziale preferito e lascia che il profumo faccia il resto.

Voto: 6