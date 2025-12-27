L’oroscopo di domenica 28 dicembre 2025: Bilancia e Cancro pronti a litigare

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Questa Luna nel segno è come una cucchiaiata di panna montata sul tuo caratterino acidello, tutto per colpa di Marte e Venere in quadratura. Sei pungente e spinoso, ma oggi qualcosina si scioglie e hai la possibilità di essere più morbido, più accogliente. Una piccola tregua emotiva, che fa bene a te… ma anche a chi ti sta vicino.

Toro

Anche oggi, Torone, hai il superpotere di incastrare tutto alla perfezione, e nonostante le mille cose da fare e i parenti da visitare, fila tutto liscio, senza il minimo intoppo. Con Venere a favore, l’aria è leggera, proprio da vacanza. Riesci a portare a termine tutto e, in più, a ritagliarti spazi di puro piacere godereccio — che, inutile dirlo, restano sempre i tuoi preferiti. Una giornata così è un regalo di Natale extra.

Gemelli

Con Mercurio storto avete una gran voglia di cambiare aria, ma ogni tentativo di fuga finisce per incartarsi. E no, non è sfortuna: spesso ci mettete del vostro. Vi dimenticate le cose, sbagliate orari, prenotate il weekend in cui avete già promesso di aiutare vostro cugino col trasloco. Forse è arrivato il momento di fare pace con l’agenda e iniziare a segnarvi tutto. Ma tutto tutto, eh!

Cancro

Come un monaco trappista, con tutti questi pianeti in opposizione, pensi che il silenzio sia l’unico stile di vita sostenibile. Loro parlano solo in momenti precisi della giornata, per necessità pratiche, e se proprio serve usano i libretti dei segni. Tu, più che ai segni, in caso di urgenza, ti affidi ai gesti… non sempre in linea con l’etica cristiana, ma chiari, decisi e decisamente efficaci.

Leone

Caro Leoncino, la Luna ti rende empatico e deciso mentre Mercurio ti placa la mente. Il risultato? Una chiarezza zen da far invidia a un guru in silenzioso ritiro alle pendici dell’Himalaya. Se ci sono decisioni importanti da prendere prima della fine dell’anno, questo è il momento giusto. Non tentennare: ora sai cosa vuoi, e soprattutto sai come ottenerlo.

Vergine

Questa Venere ti rende tenerona e tutta da abbracciare, mentre Marte ti dà la spinta giusta per dare il meglio… anche sotto il piumone. Visto che Mercurio è ancora storto, evita di dire la tua su tutto e lascia il tuo ingombrante cervello a riposare sul comodino mentre ti dedichi esclusivamente a pomiciare.

Bilancia

Cara Bilancia, oggi il nervosismo ti si legge a caratteri cubitali in faccia: sei come un filo di lucine natalizie che sfarfalla senza motivo e basta poco per mandarti in corto circuito. In famiglia, poi, riescono a premere sempre tutti i tasti giusti per farti sbottare. Ma non è tutta colpa tua: con Marte che ti stuzzica e la Luna storta, la pazienza oggi scarseggia. E non c'è santo che tenga.

Scorpione

Il messaggino che aspettavi, con un “buongiorno” e un cuoricino, che spunta sullo schermo mentre ancora ti stai stiracchiando. La tua canzone preferita che parte da sola, il semaforo che diventa verde proprio quando arrivi, la pizza d’asporto che arriva calda e profumata. Una scia di piccole gioie quotidiane, tutte insieme. Con Venere e Giove a favore… che botta di c… ehm, fortuna!

Sagittario

Con Mercurio nel segno, ogni conversazione diventa un’occasione per far sapere quanto sei preparato: non importa l’argomento, tu ne sai sempre qualcosa. Filosofia greca, ultime serie Netflix, perché il torrone non va messo in frigo… sforni curiosità e chicche come se avessi un collegamento diretto a Wikipedia. E mentre gli altri ti ascoltano con occhi sgranati (e un pizzico di invidia), tu sorridi già, pronto a schiacciare il pulsantone della prossima risposta.

Capricorno

Questa Luna in quadratura la senti come una palla al piede che ti rallenta in tutto, anche nelle cose più semplici. Per alleggerirti un po’, potresti provare quella cosa che ti viene meno naturale di tutte: chiedere aiuto. Lo so, per te sembra più una minaccia che un'opportunità, ma fidati… chi ti vuole bene è lì, pronto a darti una mano. E senza farti pesare nulla…o quasi.

Acquario

Con Mercurio dalla tua, nella tua testa pullulano idee e la voglia di fare qualcosa di bello e buono non ti manca di certo. Merito della Luna, che ti spinge a condividerle con chi ti sta intorno, magari con un consiglio attento o con un progetto pensato davvero per il bene di tutti. Solo una cosa: fai attenzione a non trasformare ogni chiacchierata in una sessione di brainstorming.

Pesci

Questa Venere a favore vi spinge verso le buone cause: una raccolta fondi per il canile in difficoltà, un aiuto alla libreria indipendente sotto casa, una mano al teatro di quartiere. Ma con Mercurio in quadratura, meglio lasciare ad altri la parte comunicativa: è un attimo scrivere “raccolta fondi per il cenone aziendale” invece che “per il cenone solidale”…Voi intanto rimboccatevi le maniche: il bene si fa, non si scrive.