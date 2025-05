video suggerito

L'oroscopo di domenica 25 maggio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell'oroscopo di domenica 25 maggio 2025 Saturno fa capolino nel segno dell'Ariete!

Ariete

Amore: segue l’istinto non l’algoritmo.

Fortuna: ti segue come la fata madrina.

Il consiglio del giorno: suda ma per ciò che per te è una priorità

Voto: 7

Toro

Amore: se non ti ispira fiducia non c’è nulla da fare.

Fortuna: segui la procedura step by step.

Il consiglio del giorno: posso capire che l’energia non sia delle migliori ma impegnati a fare almeno una delle cose che stai rimandando da tempo.

Voto: 6

Gemelli

Amore: vi sentite in super sintonia.

Fortuna: negli incontri casuali.

Il consiglio del giorno: non fare promesse che non potete mantenere.

Voto: 7 e mezzo

Cancro

Amore: senti bisogno di concretezza.

Fortuna: investi su te stesso.

Il consiglio del giorno: organizza la settimana, sopratutto le uscite post ufficio.

Voto: 5

Leone

Amore: seduci anche in silenzio. Anzi soprattutto.

Fortuna: cura sia la forma che la sostanza.

Il consiglio del giorno: prima di dire quello che pensi, ricordati che ti vogliamo bene.

Voto: 6 –

Vergine

Amore: ricordati che negli imprevisti ci sono delle possibilità.

Fortuna: prenditi un giorno di pausa.

Il consiglio del giorno: scendi in cantina a prendere quella bottiglia d’annata che tenevi da parte per un’occasione speciale… è arrivato il momento di brindare a questo periodo appena passato: intenso, sì, ma decisamente costruttivo.

Voto: 7 +

Bilancia

Amore: non ti senti ancora pronta.

Fortuna: solo se dici quello che pensi con il sorriso.

Il consiglio del giorno: Sei la regina della diplomazia e dell’etica, ma lanciare la Costituzione italiana in faccia a chi non rispetta le regole forse è un tantino esagerato.

Voto: 6

Scorpione

Amore: meglio tacere che dire la cosa sbagliata.

Fortuna: non si presenta neanche sotto copertura.

Il consiglio del giorno: verifica tutto due volte, soprattutto gli orari.

Voto: 4 +

Sagittario

Amore: flirti come se fosse uno sport.

Fortuna: nelle cose che fai con entusiasmo.

Il consiglio del giorno: butta giù una lista di tutto quello che avevi messo in pausa—persone, progetti, sogni rimandati—e scegli da dove ripartire.

Voto: 8

Capricorno

Amore: non tutto vale il tuo tempo.

Fortuna: nei gesti pratici e ben organizzati.

Il consiglio del giorno: se proprio senti l’impulso di sistemare tutto, inizia dal garage: oggi è la giornata perfetta per tinteggiarlo.

Voto: 6 e mezzo

Acquario

Amore: non è il momento di chieder risposte chiare.

Fortuna: in fondo a sinistra.

Il consiglio del giorno: prenditi una pausa dai pensieri e guarda un documentario sugli uccelli migratori.

Voto: 5

Pesci

Amore: decantate versi d’amore anche quando state solo chiedendo se ha già cenato.

Fortuna: vi segue, senza distrarsi.

Il consiglio del giorno: usate l’ironia per ottenere tutto ciò di cui avete bisogno.

Voto: 7 e mezzo