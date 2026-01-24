L’oroscopo di domenica 25 gennaio 2026 per tutti i segni: Capricorno e Cancro sentono la Luna storta

Nell’oroscopo di domenica 25 gennaio 2026, Sagittario e Gemelli hanno il cuore stracolmo d’amore.

Ariete

Oggi hai una missione sola: spassartela. Marte e Mercurio ti danno la spinta giusta e tu parti come una molla, con la creatività che corre più veloce di te. Ti viene un’idea al secondo e, mentre stai già mettendo in pratica la prima, ne hai già pronte altre due in coda. Starti dietro è un vero allenamento , quindi chi ti sta vicino farebbe meglio a scaldarsi… perché con te si suda sempre, in un modo o nell’altro, e il rischio di stirarsi è altissimo.

Toro

Con Marte in opposizione ti senti ribelle e vivi qualunque regola come un attacco diretto alla tua indipendenza. Basta che qualcuno ti dica che non si può e in te scatta subito il mood polemico, insieme alla voglia irresistibile di fare il bastian contrario. Persino il limite di velocità imposto dalla legge ti sembra un affronto alla tua libertà personale. Se vuoi seguire il mio consiglio, fatti furbo e resta bello tranquillone sul divano, così eviti litigate inutili… e magari pure una multa.

Gemelli

Vivete a un ritmo tutto vostro e chi prova a starvi dietro finisce col fiatone. Con Marte e Mercurio dalla vostra, siete capaci di mandare un vocale mentre fate un ordine su Amazon e intanto vi sparate una corsetta da venti chilometri, giusto per smaltire la merenda. Normale quindi che in famiglia qualcuno inizi a guardarvi con la faccia da “mo’ vi fermo io” e gli venga la tentazione di annodarvi le stringhe tra loro, giusto per farvi restare fermi un attimo.

Cancro

Con la Luna di traverso ti senti autorizzato a sfoderare gli occhi da cucciolone e fare un po’ di patolino, perché l’idea di cavartela da solo oggi proprio non ti entusiasma. Così ti ritrovi a cercare una mano amica per qualsiasi cosa, da chi ti regola la pressione della caldaia perché hai voglia di una doccia calda, fino a chi ti fa trovare la minestrina in brodo già pronta sul tavolo, magari con una dose extra di formaggino. Non sarai mica un filino esigente?!

Leone

Sembra proprio che da tutte queste difficoltà tu stia imparando un sacco, soprattutto che la vera forza non è fare scena, ma capire davvero quali sono i tuoi bisogni. La Luna a favore ti aiuta a guardare con più lucidità le emozioni che ti porti dentro e, piano piano, a rimettere ordine. E tu, che spesso hai bisogno delle luci della ribalta per sentirti riconosciuto, oggi ti attacchi un bel post-it mentale e ti ricordi che anche Ed Sheeran ha iniziato cantando alle feste in famiglia, prima di riempire gli stadi.

Vergine

Tu che sei sempre attenta alla salute e alla sana alimentazione, oggi sei pure contenta che sia stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 l’obbligo di indicare l’origine in etichetta per la maggior parte dei prodotti alimentari venduti in Italia. E con Saturno a sfavore fai anche un bel repulisti degli sfizi automatici, costruendo abitudini più solide e scegliendo la filiera corta. Fa bene a te, fa bene al territorio… davvero ammirevole!

Bilancia

Con Venere e Marte che ti sparano l’autostima alle stelle, da tacco 12 sul pavé, potresti tenere una masterclass per noi comuni mortali su come restare super curata e fighissima anche con la berretta con i paraorecchie e il ponpon. Peccato solo che la Luna in opposizione ti renda un filo inquieta e ti lasci con quel sottofondo di paranoia del tipo “sarò davvero all’altezza?”. Quindi oggi prendila soft, abbassa i riflettori e vai più easy. Da domani però riapri le iscrizioni.

Scorpione

Con Venere e Marte entrambi a sfavore, oggi fai squillare il telefono a vuoto e di rispondere non se ne parla proprio, neanche a chi ti ha messo tra i contatti d’emergenza. Sei pigro, sì, ma soprattutto non hai voglia di interagire con il mondo, un po’ perché non trovi le parole e un po’ perché ti sembra tutto fiato sprecato. Severissimo.

Sagittario

Con Venere e Marte a favore e nessun pianeta a ostacolarti, hai una sicurezza che a confronto fa sembrare Timothée Chalamet un timido chierichetto alla messa delle 11.00. Sei talmente carico che persino il tuo riflesso nello specchio ti guarda e ti dice di darti una calmata. E a quel punto la domanda sorge spontanea: riuscirai a pescare dall’armadio un outfit che regga il livello del tuo ego senza far saltare le cuciture?

Capricorno

Con la Luna storta, Capricornone, oggi metti subito il cartello “non disturbare”. Anche con la febbre e gli occhietti lucidi ti arrangi senza fiatare, tra tisana, tachipirina e plaid sempre a portata di mano. E se qualcuno ti scrive per chiederti se ti serve qualcosa, tu rispondi secco che è tutto sotto controllo e che non hai mica bisogno né della babysitter né della badante. Un tantino duro, non credi?

Acquario

Sei quello che si accorge davvero di tutto, dalla macchiolina minuscola sul bicchiere al bottone chiuso male in fondo alla camicia, fino allo sguardo stanco di chi ha passato la notte in bianco. Merito di Venere e Mercurio nel segno, che ti rendono attentissimo a tutto ciò che ti circonda. Così sistemi, aggiusti e rimetti a posto con una gentilezza discreta, per cui chi ti sta accanto dovrebbe davvero baciarsi i gomiti.

Pesci

Con Giove che vi assiste e la Luna che in serata passa nel segno del Toro, siete in piena espansione spirituale. Non mi stupirei se oggi decideste di organizzare un mini-rituale collettivo con amici e parenti in salotto, tra incensi, musica chill e tarocchi, tutti insieme a caccia di una connessione più armoniosa e profonda. Mi raccomando, però, avvisate tutti di portare il proprio tappetino.