L’oroscopo di domenica 24 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: il deserto è più affollato di casa tua.
Fortuna: ride delle tue disavventure.
Il consiglio del giorno: non incolpare gli altri delle tue disavventure.
Voto: 5
Toro
Amore: per le nobili cause.
Fortuna: negli abbracci stretti stretti.
Il consiglio del giorno: passa alle lampadine LED a luce fredda.
Voto: 7 e mezzo
Gemelli
Amore: rimandato a domani.
Fortuna: la stordite a suon di parole.
Il consiglio del giorno: scegliete la corsia giusta e tenete lo sguardo sull’uscita.
Voto: 5 e mezzo
Cancro
Amore: zuccheroso.
Fortuna: piena di buoni propositi.
Il consiglio del giorno: applica la regola del 2 — se un vestito non lo indossi da due anni, è il momento di lasciarlo andare e donarlo a chi saprà dargli nuova vita.
Voto: 8
Leone
Amore: lo incanti.
Fortuna: ti ascolta a bocca aperta.
Il consiglio del giorno: cambia la tua immagine whatsapp con qualcosa di più audace.
Voto: 7
Vergine
Amore: sei un porto sicuro.
Fortuna: la incoraggi.
Il consiglio del giorno: fai del bene, ma senza trasformarti nella crocerossina delle cause perse.
Voto: 8 +
Bilancia
Amore: con il frustino in mano.
Fortuna: giochi a fare l’altezzosa.
Il consiglio del giorno: metti la stessa passione che usi sotto le coperte anche in ciò che fai fuori, e vedrai che nessuno riuscirà a starti dietro.
Voto: 6 e mezzo
Scorpione
Amore: senza cintura di sicurezza.
Fortuna: offre il primo giro.
Il consiglio del giorno: lleggerisci il guardaroba e lascia che l’aria circoli liberamente… a volte la libertà parte proprio da quello che scegli di non indossare.
Voto: 7 e mezzo
Sagittario
Amore: solo per la carta stampata.
Fortuna: si dedica ad altri.
Il consiglio del giorno: elencare tutte le capitali dell’Africa e del Sud America durante una cena a due non farà di te una persona interessante.
Voto: 5 +
Capricorno
Amore: a distanza di sicurezza.
Fortuna: ha deciso di prolungare le vacanze.
Il consiglio del giorno: sii indulgente, sopratutto con te stesso.
Voto: 5
Acquario
Amore: fa fatica a capirti.
Fortuna: ballerina.
Il consiglio del giorno: prima di lanciarti in un’idea brillante, chiediti se funzionerebbe anche senza l’effetto “wow” del momento.
Voto: tra il 6
Pesci
Amore: come un weekend in barca a vela.
Fortuna: vi versa del vino buono.
Il consiglio del giorno: tirate fuori il vostro senso dell’umorismo.
Voto: 5 +