L’oroscopo di domenica 24 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

L’oroscopo di domenica 24 agosto 2025 sarà all’insegna dell’efficienza e dell’organizzazione data la forte Luna in Vergine.

Ariete

Amore: il deserto è più affollato di casa tua.

Fortuna: ride delle tue disavventure.

Il consiglio del giorno: non incolpare gli altri delle tue disavventure.

Voto: 5

Toro

Amore: per le nobili cause.

Fortuna: negli abbracci stretti stretti.

Il consiglio del giorno: passa alle lampadine LED a luce fredda.

Voto: 7 e mezzo

Gemelli

Amore: rimandato a domani.

Fortuna: la stordite a suon di parole.

Il consiglio del giorno: scegliete la corsia giusta e tenete lo sguardo sull’uscita.

Voto: 5 e mezzo

Cancro

Amore: zuccheroso.

Fortuna: piena di buoni propositi.

Il consiglio del giorno: applica la regola del 2 — se un vestito non lo indossi da due anni, è il momento di lasciarlo andare e donarlo a chi saprà dargli nuova vita.

Voto: 8

Leone

Amore: lo incanti.

Fortuna: ti ascolta a bocca aperta.

Il consiglio del giorno: cambia la tua immagine whatsapp con qualcosa di più audace.

Voto: 7

Vergine

Amore: sei un porto sicuro.

Fortuna: la incoraggi.

Il consiglio del giorno: fai del bene, ma senza trasformarti nella crocerossina delle cause perse.

Voto: 8 +

Bilancia

Amore: con il frustino in mano.

Fortuna: giochi a fare l’altezzosa.

Il consiglio del giorno: metti la stessa passione che usi sotto le coperte anche in ciò che fai fuori, e vedrai che nessuno riuscirà a starti dietro.

Voto: 6 e mezzo

Scorpione

Amore: senza cintura di sicurezza.

Fortuna: offre il primo giro.

Il consiglio del giorno: lleggerisci il guardaroba e lascia che l’aria circoli liberamente… a volte la libertà parte proprio da quello che scegli di non indossare.

Voto: 7 e mezzo

Sagittario

Amore: solo per la carta stampata.

Fortuna: si dedica ad altri.

Il consiglio del giorno: elencare tutte le capitali dell’Africa e del Sud America durante una cena a due non farà di te una persona interessante.

Voto: 5 +

Capricorno

Amore: a distanza di sicurezza.

Fortuna: ha deciso di prolungare le vacanze.

Il consiglio del giorno: sii indulgente, sopratutto con te stesso.

Voto: 5

Acquario

Amore: fa fatica a capirti.

Fortuna: ballerina.

Il consiglio del giorno: prima di lanciarti in un’idea brillante, chiediti se funzionerebbe anche senza l’effetto “wow” del momento.

Voto: tra il 6

Pesci

Amore: come un weekend in barca a vela.

Fortuna: vi versa del vino buono.

Il consiglio del giorno: tirate fuori il vostro senso dell’umorismo.

Voto: 5 +