Oroscopo del giorno

L’oroscopo di domenica 23 novembre 2025: contano i risultati con la Luna in Capricorno

Nell’oroscopo di domenica 23 novembre 2025, la Luna entra in Capricorno rafforzando la voglia di amore concreto dei segni di terra.
A cura di Ginny Chiara Viola
Ariete

Arietone, con la Luna in quadratura hai bisogno del tuo spazio e sei pronto a difenderlo con grinta, che si tratti del posto sul tram o del capotavola che — dal tuo punto di vista — ti spetta di diritto. Convinto di avere ragione, ti fai largo senza troppi complimenti con chi ti ostacola. Occhio però a non tirare troppo la corda.

Toro

Con Venere e Mercurio in opposizione ti senti spaesato proprio come gli studenti de Il Collegio, quelli che rispondono a caso e nascondono le merendine sotto il materasso per poi dimenticarsene. La buona notizia, Torone, è che a te rimane sì la confusione… ma almeno, a differenza loro, non rischi la ramanzina del preside.

Gemelli

Diciamocelo, Gemellini: non è che vi manchi la voglia, è proprio Marte che oggi non collabora. Voi, poveri cuori volenterosi, vi eravate persino iscritti a pilates e acqua gym, poi però è arrivata quella stanchezza cronica… e il divano vi ha sedotti con il suo richiamo irresistibile. Alla fine, bisogna ammetterlo: non è affatto colpa vostra!

Cancro

Cancretto, incurante dell’opposizione della Luna che ti butta giù come un lunedì mattina di pioggia, sfrutti Mercurio a favore per perderti nei tuoi sogni a occhi aperti. E mentre ti ritrovi davanti alle prime vetrine piene di idee regalo e addobbi in arrivo, senti già l’aria natalizia prendere forma. Onore e gloria alle tue doti immaginative!

Leone

Con Mercurio di traverso hai la mente un po’ annebbiata e capire cosa vuoi davvero diventa tutt’altro che semplice. Nel frattempo Venere aggiunge la sua, rendendo le questioni di cuore più delicate del solito. La scelta più furba? Dedicarti a qualcosa di semplice e rilassante, come disegnare o fare piccoli lavori manuali: ti farà stare decisamente meglio che inseguire passioni passeggere.

Vergine

Cara Verginona, questa Luna appena passata ti ha scombussolata per bene, ma oggi il cielo dice una sola cosa: divano, copertina e tisana fumante. Marte ti vuole pigra, quindi approfittane per ricaricare le batterie senza nemmeno mezzo senso di colpa. Sdraiati, maratona Netflix e ciaone a tutti… però silenzia il cellulare, che potrebbe squillare proprio quando hai trovato la posizione comoda.

Bilancia

La Luna storta ti tocca i nervi scoperti e ti ritrovi con gli occhi lucidi per un nonnulla… ma per fortuna Marte ti dà quella spinta in più per dire finalmente cosa non ti va e cambiare direzione. È il momento giusto per guardare in faccia i problemi e sistemare le cose. E se per farlo serve un bel pianto liberatorio, ben venga!

Scorpione

Se intorno a te c’è chi sbatte porte, risponde male e monta drammi per un messaggino senza emoji, tu ti muovi avvolto da un alone di pace e serenità. Con la Luna e Venere a favore hai solo voglia di riportare armonia: prepari una camomilla, fai due chiacchiere distensive e tiri fuori la frase giusta al momento giusto. Se esistessero candidature terrene alla santità, caro Scorpioncino, saresti tra i favoriti.

Sagittario

Con Marte a favore ti senti carico, determinato e intraprendente, e tutta questa energia finisci per incanalarla in vivaci sessioni di contorsionismo in camera da letto. D’altronde ti piace unire l’utile al dilettevole… e quale modo migliore, se non trasformare l’esercizio fisico in puro piacere?

Capricorno

Con la Luna nel tuo segno e Venere a favore ti ritrovi faccia a faccia con quella parte più fragile che di solito nascondi sotto agende, doveri e autosufficienza. Mostrarti vulnerabile non è proprio il tuo sport preferito, ma una recente review su PLOS One mostra che chi mette nero su bianco ciò che prova vive meno stress e più benessere rispetto a chi si tiene tutto dentro. Provaci, no?!

Acquario

Questo Mercurio è fastidioso come una linea telefonica che gracchia. E mentre i cani riescono a percepire suoni fino a 65.000 Hz, tu oggi fai fatica perfino a sentire quando il panettiere chiama il tuo numerino. Non è distrazione: hai mille pensieri che ronzano e la sensazione continua che le tue idee, per quanto originali, facciano fatica a mettere radici.

Pesci

Pesciolini, con Luna, Mercurio e Venere a favore vi fate dei viaggi mentali da film da Oscar, con tanto di trailer proiettato sullo specchio del bagno mentre vi lavate i denti. In due minuti avete già scritto la sceneggiatura, immaginato i costumi e scelto pure la colonna sonora. Meraviglioso, eh, ma ricordatevi anche di vivere scene di vita vera, fuori dal bagno e senza effetti speciali.

