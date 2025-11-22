L’oroscopo di domenica 23 novembre 2025: contano i risultati con la Luna in Capricorno

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Arietone, con la Luna in quadratura hai bisogno del tuo spazio e sei pronto a difenderlo con grinta, che si tratti del posto sul tram o del capotavola che — dal tuo punto di vista — ti spetta di diritto. Convinto di avere ragione, ti fai largo senza troppi complimenti con chi ti ostacola. Occhio però a non tirare troppo la corda.

Toro

Con Venere e Mercurio in opposizione ti senti spaesato proprio come gli studenti de Il Collegio, quelli che rispondono a caso e nascondono le merendine sotto il materasso per poi dimenticarsene. La buona notizia, Torone, è che a te rimane sì la confusione… ma almeno, a differenza loro, non rischi la ramanzina del preside.

Gemelli

Diciamocelo, Gemellini: non è che vi manchi la voglia, è proprio Marte che oggi non collabora. Voi, poveri cuori volenterosi, vi eravate persino iscritti a pilates e acqua gym, poi però è arrivata quella stanchezza cronica… e il divano vi ha sedotti con il suo richiamo irresistibile. Alla fine, bisogna ammetterlo: non è affatto colpa vostra!

Cancro

Cancretto, incurante dell’opposizione della Luna che ti butta giù come un lunedì mattina di pioggia, sfrutti Mercurio a favore per perderti nei tuoi sogni a occhi aperti. E mentre ti ritrovi davanti alle prime vetrine piene di idee regalo e addobbi in arrivo, senti già l’aria natalizia prendere forma. Onore e gloria alle tue doti immaginative!

Leone

Con Mercurio di traverso hai la mente un po’ annebbiata e capire cosa vuoi davvero diventa tutt’altro che semplice. Nel frattempo Venere aggiunge la sua, rendendo le questioni di cuore più delicate del solito. La scelta più furba? Dedicarti a qualcosa di semplice e rilassante, come disegnare o fare piccoli lavori manuali: ti farà stare decisamente meglio che inseguire passioni passeggere.

Vergine

Cara Verginona, questa Luna appena passata ti ha scombussolata per bene, ma oggi il cielo dice una sola cosa: divano, copertina e tisana fumante. Marte ti vuole pigra, quindi approfittane per ricaricare le batterie senza nemmeno mezzo senso di colpa. Sdraiati, maratona Netflix e ciaone a tutti… però silenzia il cellulare, che potrebbe squillare proprio quando hai trovato la posizione comoda.

Bilancia

La Luna storta ti tocca i nervi scoperti e ti ritrovi con gli occhi lucidi per un nonnulla… ma per fortuna Marte ti dà quella spinta in più per dire finalmente cosa non ti va e cambiare direzione. È il momento giusto per guardare in faccia i problemi e sistemare le cose. E se per farlo serve un bel pianto liberatorio, ben venga!

Scorpione

Se intorno a te c’è chi sbatte porte, risponde male e monta drammi per un messaggino senza emoji, tu ti muovi avvolto da un alone di pace e serenità. Con la Luna e Venere a favore hai solo voglia di riportare armonia: prepari una camomilla, fai due chiacchiere distensive e tiri fuori la frase giusta al momento giusto. Se esistessero candidature terrene alla santità, caro Scorpioncino, saresti tra i favoriti.

Sagittario

Con Marte a favore ti senti carico, determinato e intraprendente, e tutta questa energia finisci per incanalarla in vivaci sessioni di contorsionismo in camera da letto. D’altronde ti piace unire l’utile al dilettevole… e quale modo migliore, se non trasformare l’esercizio fisico in puro piacere?

Capricorno

Con la Luna nel tuo segno e Venere a favore ti ritrovi faccia a faccia con quella parte più fragile che di solito nascondi sotto agende, doveri e autosufficienza. Mostrarti vulnerabile non è proprio il tuo sport preferito, ma una recente review su PLOS One mostra che chi mette nero su bianco ciò che prova vive meno stress e più benessere rispetto a chi si tiene tutto dentro. Provaci, no?!

Acquario

Questo Mercurio è fastidioso come una linea telefonica che gracchia. E mentre i cani riescono a percepire suoni fino a 65.000 Hz, tu oggi fai fatica perfino a sentire quando il panettiere chiama il tuo numerino. Non è distrazione: hai mille pensieri che ronzano e la sensazione continua che le tue idee, per quanto originali, facciano fatica a mettere radici.

Pesci

Pesciolini, con Luna, Mercurio e Venere a favore vi fate dei viaggi mentali da film da Oscar, con tanto di trailer proiettato sullo specchio del bagno mentre vi lavate i denti. In due minuti avete già scritto la sceneggiatura, immaginato i costumi e scelto pure la colonna sonora. Meraviglioso, eh, ma ricordatevi anche di vivere scene di vita vera, fuori dal bagno e senza effetti speciali.