L'oroscopo di domenica 23 marzo 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell'oroscopo di domenica 23 marzo 2025 la Bilancia e il Cancro valutano il trasferimento in un'altra galassia.

Ariete

Amore: potresti tranquillamente essere la reincarnazione di Brontolo dei sette nani.

Fortuna: si vorrebbe tappare le orecchie.

Il consiglio del giorno: rifugiati nel tuo luogo preferito in cerca di pace.

Voto: 4

Toro

Amore: trovate il giusto compromesso.

Fortuna: ti mantiene in movimento.

Il consiglio del giorno: qualche piccolo sgarro in cucina ti è concesso, tanto poi sai come smaltire.

Voto: 7 +

Gemelli

Amore: parole inebrianti.

Fortuna: è riposta sia nel vostro cuoricino che nel vostro cervello.

Il consiglio del giorno: concedetevi il lusso di una cena stellata.

Voto: 7 e mezzo

Cancro

Amore: litigare ti pare alquanto facile e ovvio.

Fortuna: vorrebbe farti riflettere ma tu fai orecchie da mercante.

Il consiglio del giorno: usare la bocca solo per sbadigliare, potrebbe essere una buona idea.

Voto: 4 e mezzo

Leone

Amore: sai già tutto, non ho bisogno di aggiungere altro.

Fortuna: vuole stare al tuo fianco.

Il consiglio del giorno: ti vesti con abiti chic anche per fare la spesa, perché l’eleganza non conosce occasioni e tu puoi permettertelo senza pensarci due volte.

Voto: 8

Vergine

Amore: ti lasci convincere dalle emozioni senza pensarci troppo.

Fortuna: si fa sentire nei momenti giusti, anche se non sempre te ne accorgi.

Il consiglio del giorno: concediti del tempo prezioso per chi davvero conta nella tua vita.

Voto: 7 +

Bilancia

Amore: non è ancora il momento per scongelare il cuoricino.

Fortuna: ti traghetta verso il letto.

Il consiglio del giorno: quando senti il bisogno di riequilibrarti, una sessione di meditazione semplice e rigenerante può sempre fare al caso tuo.

Voto: 4

Scorpione

Amore: dichiari i tuoi sentimenti profondi.

Fortuna: la tua autostima decolla.

Il consiglio del giorno: sfoggi gli addominali scolpiti mentre pianifichi la tua scalata al successo.

Voto: 8 –

Sagittario

Amore: i risultati non si fanno attendere.

Fortuna: ti ascolta con attenzione.

Il consiglio del giorno: partecipa ad un concorso di prosa, il tuo talento non deve rimanere nell’ombra.

Voto: 7 e mezzo

Capricorno

Amore: non ti convince molto.

Fortuna: per scrupolo passa oltre.

Il consiglio del giorno: lascia perdere le discussioni, tanto non avresti né la voglia né l'energia per reggerle fino in fondo.

Voto: 6

Acquario

Amore: hai tutte le risposte dentro di te.

Fortuna: ti spinge a celebrare i tuoi innumerevoli talenti

Il consiglio del giorno: scegli un buon libro, immergiti nella lettura e lascia che la tua mente viaggi oltre i confini della realtà.

Voto: 8

Pesci

Amore: amanti super.

Fortuna: vi regala performance indimenticabili.

Il consiglio del giorno: con tutta questa energia, scrivervi a una gara sportiva sarebbe quasi troppo facile, tanto che potreste pure farlo bendati!

Voto: 7