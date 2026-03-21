Oroscopo del 22 marzo 2026: Leone e Scorpione hanno poca pazienza, le previsioni segno per segno

L’oroscopo di domenica 22 marzo 2026 e le previsioni per tutti i segni zodiacali: con la Luna nel segno del Toro, Leone e Scorpione perdono velocemente la pazienza.

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Ariete

Arietone, ti senti in uno stato di grazia, e non è affatto solo un’impressione. Venere che passa sui tuoi gradi ti riempie di amore, felicità e di voglia di condividere tutto quello che hai con il prossimo. Proprio per questo oggi fai fatica a tollerare chi si comporta con poca gentilezza, perché davanti alle angherie non riesci proprio a voltarti dall’altra parte.

Toro

Con la Luna nel tuo segno sei più disponibile del solito e ti viene naturale occuparti degli altri con piccoli gesti di attenzione, ma soprattutto con presenza. In più Mercurio ti regala chiarezza e lucidità, due qualità che, quando sono dalla tua parte, ti permettono di mostrare il meglio di te. Ma quanto ti piace sentirti utile per le persone che ami?

Gemelli

Potreste passare ore incollati ai nuovi episodi di Bridgerton, sospirando tra merletti, danze e baci rubati. Tanto che, con Venere a favore, vi è pure venuta voglia di andare in giro vestiti d’epoca, convinti di fare un figurone. Peccato solo che bustini e sottogonne siano un tantino complicati da sfoggiare nella normalissima vita del 2026.

Cancro

Sei sempre pronto a stare accanto alle persone che ami e, con la Luna a favore, questo tuo istinto protettivo si fa ancora più forte, soprattutto quando si parla di casa e famiglia. Per te il focolare è sacro, uno spazio in cui si entra solo se invitati, e guai a chi prova a oltrepassare il confine senza chiedere il permesso. Dimmi la verità, stai verificando quali telecamere di sicurezza acquistare?

Leone

Grazie a Venere fai quegli occhioni dolci da cucciolone, di quelli che sembrano chiedere solo carezze e grattini sulla pancia. Peccato che, con la Luna storta, se non arrivano esattamente come vuoi tu, sei subito pronto a tirare fuori le unghie e a graffiare. La scelta più saggia sarebbe usare il dono della parola ed esprimere con chiarezza, per filo e per segno, quali sono i tuoi bisogni.

Vergine

Con Marte ancora in opposizione rifuggi la frenesia e senti il bisogno di assaporare queste prime giornate primaverili con calma, senza fretta e in santa pace, cosa per te piuttosto rara. Proprio per questo non è affatto escluso che tu finisca per appisolarti in qualche angolo della casa come Aurora, la Bella Addormentata, per poi dare tutta la colpa al cambio di stagione.

Bilancia

Le effusioni fisiche contano molto più di quanto ti piaccia ammettere. Con Venere in opposizione, infatti, è facile che tu senta ancora più del solito il bisogno di coccole, tenerezza e contatto. E non c’è assolutamente nulla di strano. Il contatto fisico aiuta a rilasciare ossitocina, l’ormone del benessere e dell’attaccamento, che favorisce la vicinanza e sostiene anche il tuo equilibrio emotivo.

Scorpione

Marte ti rende passionale, magnetico e coinvolgente, perciò quando ami qualcuno senti il bisogno di farglielo capire senza troppi ricamini. La Luna in opposizione però ti rende anche parecchio suscettibile, quindi guai a chi prova a respingerti o a lasciarti il visualizzato, perché potresti viverla come un affronto personale e tirare fuori subito il tuo pungiglione velenoso.

Sagittario

Con Marte in quadratura continui a essere sfaticato, stanchissimo e anche un po’ brusco, ma grazie a Venere almeno con chi ami tiri fuori un lato decisamente più dolce. Anzi, il fatto che tu te ne stia un po’ più rilassato sul divano potrebbe perfino rendere felice la tua dolce metà, da sempre abituata a vederti con la valigia in mano e un piede già fuori dalla porta.

Capricorno

Abbiamo decisamente visto di peggio, ma con Venere in quadratura non sei ancora dell’umore giusto per fare le fusa. La vicinanza ti fa più o meno lo stesso effetto del polline, ti irrita e ti fa venire subito gli occhi lucidi. Per fortuna la Luna a favore funziona come un vero antistaminico emotivo e ti aiuta a tollerare almeno qualche coccola senza entrare immediatamente in modalità prurito.

Acquario

Che ne dici di dare una rinfrescata all’armadio e farti un regalino per tirarti su l’umore, visto che la Luna è storta? Lo so, di solito sei uno che punta sul minimalismo e non ama sprecare, ma con Venere dalla tua puoi concederti senza sensi di colpa un piccolo sfizio e divertirti con quegli abbinamenti di colore primaverili che ti rappresentano così bene.

Pesci

Pescioloni, la Luna vi regala ottimo umore e la sensazione di poter migliorare tutto quello che vi gira intorno. Un po’ come accadde sessantasei anni fa, il 22 marzo 1960, quando venne depositato il brevetto dell’optical maser, il progetto che avrebbe poi aperto la strada al primo laser. Anche voi, con Mercurio nel segno, fate un effetto simile, precisi, lucidi e capaci di andare dritti al punto.