L’oroscopo di domenica 22 febbraio 2026: Toro e Cancro parlano d’amore

Nell’oroscopo di domenica 22 febbraio 2026: Toro, Cancro e Capricorno sono tutti abbracci e coccole.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Dovremmo prendere tutti spunto da te, caro Arietone. Con Marte a favore sei un esempio di determinazione e costanza, con le goccioline di sudore tatuate sulla fronte. Vai dritto verso il traguardo, trasformando le idee in risultati concreti senza aspettare scorciatoie o regalini dal destino. E sì… ammetto che questo mood ti rende ancora più sexy.

Toro

Se il tuo partner si preoccupa e pensa che tu abbia una paresi facciale perché sembri bloccato con il sorriso, rassicuralo subito e digli che va tutto benissimo. Non è il viso che si è inceppato, è che con Venere a favore e la Luna nel segno sei talmente felicione che non riesci proprio a cambiare espressione.

Gemelli

Con Venere e Mercurio in quadratura vi sentite come Alice nel Paese delle Meraviglie, in un mondo rovesciato dove il confine tra realtà e fantasia è così sottile che, a tratti, non capite nemmeno da che parte stare. Vi sentite un po’ fuori fase, ma non fatene un dramma. Per il Cappellaio Matto, quelli un po’ matti sono spesso le persone migliori.

Cancro

Con Mercurio, Venere e anche la Luna dalla tua parte, ti basta aprire bocca per essere ascoltato e ottenere tutto quello che vuoi. Ti senti più centrato e sicuro, quindi riesci a fidarti anche quando ti approvano una proposta un po’ discutibile, senza stare lì ad aspettare il classico tornaconto nascosto. Hai già pensato a cosa chiedere per prima?!

Leone

Leoncino, oggi è praticamente d’obbligo dedicarti a qualcosa che ti piace e ti rimette subito di buon umore. Scegli un pezzo ritmato e balla a piedi nudi in cucina, prepara il tuo dolce preferito, oppure cambia smalto o dai una bella spuntatina alla tua chioma, giusto quel tanto che basta per sentirti vivo e attivo. È il modo più semplice per non farti trascinare da questa Luna antipatica, che ti vorrebbe sul divano a scrollare il telefono.

Vergine

Con Mercurio e Venere a sfavore ti senti un po’ persa, come quando da piccina giocavi a mosca cieca e, bendata con le mani avanti, dovevi acchiappare un amichetto e indovinare chi fosse. Però la Luna è dalla tua parte e ti sostiene, quindi puoi fidarti di sensi più sottili dell’intelletto e beccare anche quel simpaticone nascosto dietro la porta.

Bilancia

Bilancina, ora che la Luna non è più in opposizione vai dritta al risultato, grazie a Marte che ti spinge come un coach a bordo campo. Occhio solo a non esagerare con l’entusiasmo. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’attività fisica consigliata è di almeno 150 minuti a settimana, meglio però se distribuiti in più momenti.

Scorpione

Ti aggiri come un detective da film noir, con impermeabile e taccuino, pronto a spulciare ogni minimo dettaglio per risolvere un caso. Con la Luna in opposizione ti viene il dubbio di esserti perso l’indizio principale e resti un attimo in stallo. Poi però, grazie alla logica di Mercurio, ti accorgi che la soluzione era lì, sotto il tuo naso. A quel punto incastri tutto, becchi il colpevole e chiudi la faccenda. Elementare, Watson.

Sagittario

Hai lo sguardo pensieroso, quello di chi sta facendo uno sforzo titanico di concentrazione. Da fuori sembra che tu stia risolvendo a mente un’equazione con decimali e radici quadrate, ma in realtà stai solo cercando di ricordare dove hai messo le chiavi della macchina, perché con Mercurio in quadratura la memoria vacilla.

Capricorno

Con Venere e Mercurio entrambi a favore sembri uno chef che impiatta in rigoroso silenzio, come se stesse creando un’opera d’arte, oppure un fotografo di street style capace di vedere poesia anche in un semaforo rosso. Poi però ci ricordi di essere Capricorno e che sì, l’arte è bellissima, ma ancora meglio quando ha uno scopo, una direzione e magari anche un ritorno concreto.

Acquario

Con la Luna in quadratura, hai la miccia un po’ corta e basta una cosa che va storta per farti salire i nervi, a te e pure a chi ti sta intorno. Avvicinarti richiede casco e giubbotto antiproiettile, tanto per capirci. Forse ti conviene ritagliarti un po’ di tempo per conto tuo, perché altrimenti rischi di partire all’attacco al primo “ma” di troppo. Lo dico per il tuo bene, eh!

Pesci

Con Venere e Mercurio che fanno squadra, avete un GPS esclusivo per arrivare dritti al cuore degli altri. Vi sentite come romantici corrieri che consegnano messaggi dolci porta a porta, con il sorriso stampato in faccia. Andate pure spediti, ma ogni tanto date una controllatina al civico, perché basta un attimo di entusiasmo per finire a suonare il campanello sbagliato.