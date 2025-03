video suggerito

L'oroscopo di domenica 2 marzo 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell'oroscopo di domenica 2 marzo 2025 il Leone e l'Acquario sono più dolci delle frittelle!

Ariete

Amore: abbracci tutti.

Fortuna: ti offre una tazzina di caffè.

Il consiglio del giorno: anche se è domenica e la pigrizia chiama, trova un modo per muoverti un po': il tuo corpo (e la tua coscienza) ti ringrazieranno.

Voto: 7 e mezzo

Toro

Amore: sai sempre cosa dire.

Fortuna: ascolta i tuoi consigli.

Il consiglio del giorno: rileggi un grande classico che avevi snobbato ai tempi del liceo.

Voto: 7 +

Gemelli

Amore: chi vi capisce vi ama.

Fortuna: vorrebbe aiutarti a misurare le parole.

Il consiglio del giorno: visto che il cervello è un pò in sofferenza, meglio dedicarsi ad attività manuali.

Voto: 6 e mezzo

Cancro

Amore: si è trasferito in un altro Comune.

Fortuna: si sente intimorita.

Il consiglio del giorno: non esagerare con gli zuccheri, non saranno di certo loro ad aumentare la tua dolcezza.

Voto: 5 +

Leone

Amore: tutti ti vogliono.

Fortuna: come petali di rosa al tuo passaggio.

Il consiglio del giorno: prepara delle frittelle di mele con zucchero a velo.

Voto: 8 +

Vergine

Amore: niente di serio.

Fortuna: si sente sopraffatta.

Il consiglio del giorno: se da sola non ce la fai, chiedi l’aiuto del pubblico o la telefonata da casa.

Voto: 5 e mezzo

Bilancia

Amore: basta uno scrocchio di dita.

Fortuna: affascinata dai tuoi modi.

Il consiglio del giorno: procurati un mantello di seta nera, non si sa mail.

Voto: 8 +

Sagittario

Amore: ricercatissimo.

Fortuna: risiede tutta nel tuo cuoricino.

Il consiglio del giorno: fai organizzare gli impegni della settimana a qualcuno di fiducia.

Voto: 7

Capricorno

Amore: lo vuoi convincere a suon di sermoni.

Fortuna: ti fa trovare il pelo nell’uovo.

Il consiglio del giorno: una ritirata dalla città verso un angolo remoto, gelido e deserto.

Voto: 5 +

Acquario

Amore: tutti ti vogliono.

Fortuna: è la tua fan n°1.

Il consiglio del giorno: se ti butti in una sfida a colpi di maschere spettacolari, preparati a portarti a casa il primo premio senza troppa fatica.

Voto: 8 +

Pesci

Amore: determinatissimi.

Fortuna: sotto ogni punto di vista.

Il consiglio del giorno: accogliete anche il punto di vista altrui.

Voto: 7 e mezzo