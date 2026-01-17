L’oroscopo di domenica 18 gennaio 2026 per tutti i segni: aspettando la Luna nuova in Capricorno

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Con Venere che è tornata dalla tua sei pronto a rituffarti nella vita sociale con lo stesso slancio di chi, dopo settimane in modalità divano e copertina, riceve un messaggio “Spritzzettino alle 19?” e dopo tre secondi è già sotto la doccia, e dopo dieci in macchina verso il ritrovo. Certo… visto come hai trattato il genere umano negli ultimi tempi, il minimo è offrire il primo giro a tutti…scuse comprese.

Toro

Giove a favore ti spinge a strisciare il bancomat con la leggerezza di chi fischietta “domani è un altro giorno, si vedrà”. Peccato che, con Venere a sfavore, il rischio sia quello di innamorarti di qualcosa in vetrina, prenderlo convinto che tanto ti sta e poi scoprire, quando lo provi a casa, che il bottone salta proprio all’altezza del punto vita. La buona notizia è che Marte a favore ti dà la grinta giusta per tornare in linea… tu, però, mettici la voglia.

Gemelli

Livigno è pronta a inaugurare il nuovo Aerials & Moguls Park in grande stile per le Olimpiadi invernali e voi, con Venere dalla vostra, avete la stessa identica idea di magnificenza. Quando c’è da fare le cose in grande non vi tirate indietro mai… però ricordatevi di rifinire anche i dettagli, non solo di puntare tutto sull’effetto wow.

Cancro

Ti sei quasi rassegnato al fatto che tutti questi pianeti in Capricorno ti mettano i bastoni tra le ruote; però ricordati che, con Giove che ti protegge, sei in grado di trovare l’escamotage giusto al momento giusto… tipo infilare il termometro vicino all’abat-jour e far salire la febbre a 37,6, giusto per dire che stai covando qualcosa e guadagnarti un pomeriggio extra di divano e copertina.

Leone

Venere in opposizione ti fa tirare su una corazza attorno al cuoricino e, di colpo, ti viene voglia di mettere alla porta un bel “torno subito”, chiudere con quattro mandate e puff… sparire. La Luna piena in Capricorno poi ci mette il carico, alzando ancora di più il volume del bisogno di startene per conto tuo. Tranquillo: quando ti va di rivederci, batti un colpo.

Vergine

È entrato in vigore nel Regno Unito lo stop agli spot di “junk food” prima delle 21 e online: il segnale è forte e chiaro, bisogna partire dalle buone abitudini… e tu, Verginona, con Mercurio e Marte a favore, sposi perfettamente questa idea sana e green. Però metticelo un cucchiaino di olio evo nell’insalatina!

Bilancia

Nonostante questo cielo faccia di tutto per buttarti giù, non perdere la speranza, cara la mia Bilancina, perché Venere è dalla tua parte e nulla è perduto. Lo sapevi che Baby Bazar, la catena di negozi dell’usato per bambini, dona l’invenduto ad associazioni benefiche sul territorio? Così anche tu: anche se ti senti un articolo di seconda mano, c’è ancora chi ti apprezza per la tua bontà.

Scorpione

Con Marte e Mercurio dalla tua parte è facilissimo chattare fino a notte fonda, flirtando senza pudore né freni, come Paolo e Francesca. L’unica cosa fondamentale, però, è essere ognuno per i fatti suoi e a casa sua: così, quando la situazione si fa troppo seria, puoi sempre giocarti la scusa che domani la sveglia suona prestissimo e… ciaone!

Sagittario

Con Venere a favore hai solo voglia di radici e di terraferma. E tu, che di solito sei quello con la valigia sempre mezza pronta e la testa già in aeroporto, questa domenica scegli proprio il contrario. Te ne stai a letto fino a tardi, ti prepari cibo che sa di casa e ti guardi un bel film spaparanzato sul divano. E alla fine ti convinci che il panorama migliore è proprio quello dal tuo balcone.

Capricorno

È inutile che qualcuno ti dica di andare piano: oggi la giornata te la prendi di petto, con la stessa foga di un rugbista che vede il varco e parte in avanzamento, senza paura di prendere botte. Capisco l’entusiasmo, ma almeno il paradenti…non vorrai mica privarci del tuo sexissimo sorriso?!

Acquario

Con Venere a favore il cuore è pieno di speranza e di storie a lieto fine, però devi essere tu a giocare per benino le tue carte e prendere in mano la situazione. Se non sai da che parte iniziare, puoi darti una spintarella con un’app: in Italia, tra quelle più gettonate per storie serie e durature, ci sono Hinge e Meetic. Mi raccomando: poi voglio i confetti!

Pesci

Pesciolini, grazie a Mercurio sapete sfruttare al massimo il tempo che avete a disposizione… ok, va bene essere produttivi, ma ricordatevi anche di concedervi del sano tempo libero, possibilmente pagato. Un po’ come gli austriaci che, secondo una statistica sul tempo libero retribuito, in Europa sono quelli messi meglio, con 43 giorni totali tra ferie e festività… io questa la butterei lì al vostro datore di lavoro, eh.