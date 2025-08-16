L’oroscopo di domenica 17 agosto 2025: ad Ariete e Capricorno l’amore resta indigesto
Ariete
Amore: ti dai qualche aria di troppo.
Fortuna: vorresti prendesse appunti.
Il consiglio del giorno: l’umiltà non toglie valore alle tue conquiste.
Voto: 6
Toro
Amore: ti piace essere viziato.
Fortuna: qualcuno che ti prepari il tuo pranzo preferito.
Il consiglio del giorno: apprezza soprattutto i piccoli gesti, quelli che arrivano da chi meno te lo aspetti.
Voto: 6 e mezzo
Gemelli
Amore: hai bisogno di integratori per stare al vostro ritmo.
Fortuna: è troppo lenta per voi.
Il consiglio del giorno: seguite un orizzonte alla volta.
Voto: 8 e mezzo
Cancro
Amore: tra una pennica e l’altra.
Fortuna: nel tuo grande cuore.
Il consiglio del giorno: rispetta le sacre regole del riposino pomeridiano: durata massima 30 minuti, luci soffuse, telefono in modalità aereo e copertina leggera.
Voto: 7
Leone
Amore: luminoso.
Fortuna: la cosa giusta al momento giusto.
Il consiglio del giorno: appunta le tue citazioni migliori.
Voto: 7 e mezzo
Vergine
Amore: in cerca di conferme.
Fortuna: la tua vicina di casa.
Il consiglio del giorno: pianifica quello che puoi pianificare ma lascia spazio anche a qualche sorpresa.
Voto: 6
Bilancia
Amore: solo se ti tiene attiva.
Fortuna: nei giochi dai abilità.
Il consiglio del giorno: anche se ti senti un gradino sopra, resta con i piedi per terra e il tono basso. L’eleganza sta nel non farlo pesare.
Voto: 6 e mezzo
Scorpione
Amore: risolvi con un sorriso.
Fortuna: ti gira intorno scodinzolando.
Il consiglio del giorno: prova il nadi shodhana pranayama: due dita sul naso, respiri alternati e una botta d’ossigeno che rimette in ordine le idee più in fretta di un caffè.
Voto: 7
Sagittario
Amore: talmente pignolo che stufi.
Fortuna: gira…ma non è fortuna.
Il consiglio del giorno: non fissarti troppo sui difetti altrui.
Voto: 5 e mezzo
Capricorno
Amore: lontanissimo.
Fortuna: assente giustificata.
Il consiglio del giorno: ricordati che un piantino non è segno di debolezza.
Voto: 5 –
Acquario
Amore: sotto le lenzuola dai il tuo meglio.
Fortuna: vai avanti diritto.
Il consiglio del giorno: crea nuove opportunità anche dove non ne vedi.
Voto: 7
Pesci
Amore: guardate il bicchiere mezzo pieno.
Fortuna: nel vostro cuore traboccante.
Il consiglio del giorno: prendetevi una pausa dai social, la vostra emotività ringrazierà.
Voto: 6