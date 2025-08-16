L’oroscopo di domenica 17 agosto 2025: ad Ariete e Capricorno l’amore resta indigesto

Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

L’oroscopo di domenica 17 agosto 2025 prevede fiumi di chiacchiere con la Luna in Gemelli e Mercurio in Leone.

Ariete

Amore: ti dai qualche aria di troppo.

Fortuna: vorresti prendesse appunti.

Il consiglio del giorno: l’umiltà non toglie valore alle tue conquiste.

Voto: 6

Toro

Amore: ti piace essere viziato.

Fortuna: qualcuno che ti prepari il tuo pranzo preferito.

Il consiglio del giorno: apprezza soprattutto i piccoli gesti, quelli che arrivano da chi meno te lo aspetti.

Voto: 6 e mezzo

Gemelli

Amore: hai bisogno di integratori per stare al vostro ritmo.

Fortuna: è troppo lenta per voi.

Il consiglio del giorno: seguite un orizzonte alla volta.

Voto: 8 e mezzo

Cancro

Amore: tra una pennica e l’altra.

Fortuna: nel tuo grande cuore.

Il consiglio del giorno: rispetta le sacre regole del riposino pomeridiano: durata massima 30 minuti, luci soffuse, telefono in modalità aereo e copertina leggera.

Voto: 7

Leone

Amore: luminoso.

Fortuna: la cosa giusta al momento giusto.

Il consiglio del giorno: appunta le tue citazioni migliori.

Voto: 7 e mezzo

Vergine

Amore: in cerca di conferme.

Fortuna: la tua vicina di casa.

Il consiglio del giorno: pianifica quello che puoi pianificare ma lascia spazio anche a qualche sorpresa.

Voto: 6

Bilancia

Amore: solo se ti tiene attiva.

Fortuna: nei giochi dai abilità.

Il consiglio del giorno: anche se ti senti un gradino sopra, resta con i piedi per terra e il tono basso. L’eleganza sta nel non farlo pesare.

Voto: 6 e mezzo

Scorpione

Amore: risolvi con un sorriso.

Fortuna: ti gira intorno scodinzolando.

Il consiglio del giorno: prova il nadi shodhana pranayama: due dita sul naso, respiri alternati e una botta d’ossigeno che rimette in ordine le idee più in fretta di un caffè.

Voto: 7

Sagittario

Amore: talmente pignolo che stufi.

Fortuna: gira…ma non è fortuna.

Il consiglio del giorno: non fissarti troppo sui difetti altrui.

Voto: 5 e mezzo

Capricorno

Amore: lontanissimo.

Fortuna: assente giustificata.

Il consiglio del giorno: ricordati che un piantino non è segno di debolezza.

Voto: 5 –

Acquario

Amore: sotto le lenzuola dai il tuo meglio.

Fortuna: vai avanti diritto.

Il consiglio del giorno: crea nuove opportunità anche dove non ne vedi.

Voto: 7

Pesci

Amore: guardate il bicchiere mezzo pieno.

Fortuna: nel vostro cuore traboccante.

Il consiglio del giorno: prendetevi una pausa dai social, la vostra emotività ringrazierà.

Voto: 6