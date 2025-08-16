Attualità
video suggerito
video suggerito
Oroscopo del giorno

L’oroscopo di domenica 17 agosto 2025: ad Ariete e Capricorno l’amore resta indigesto

L’oroscopo di domenica 17 agosto 2025 prevede fiumi di chiacchiere con la Luna in Gemelli e Mercurio in Leone.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Ginny Chiara Viola
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Oroscopo del giorno

Ariete

Amore: ti dai qualche aria di troppo.
Fortuna: vorresti prendesse appunti.
Il consiglio del giorno: l’umiltà non toglie valore alle tue conquiste.
Voto: 6

Toro

Amore: ti piace essere viziato.
Fortuna: qualcuno che ti prepari il tuo pranzo preferito.
Il consiglio del giorno: apprezza soprattutto i piccoli gesti, quelli che arrivano da chi meno te lo aspetti.
Voto: 6 e mezzo

Gemelli

Amore: hai bisogno di integratori per stare al vostro ritmo.
Fortuna: è troppo lenta per voi.
Il consiglio del giorno: seguite un orizzonte alla volta.
Voto: 8 e mezzo

Leggi anche
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 16 agosto 2025: numeri vincenti e quote

Cancro

Amore: tra una pennica e l’altra.
Fortuna: nel tuo grande cuore.
Il consiglio del giorno: rispetta le sacre regole del riposino pomeridiano: durata massima 30 minuti, luci soffuse, telefono in modalità aereo e copertina leggera.
Voto: 7

Leone

Amore: luminoso.
Fortuna: la cosa giusta al momento giusto.
Il consiglio del giorno: appunta le tue citazioni migliori.
Voto: 7 e mezzo

Vergine

Amore: in cerca di conferme.
Fortuna: la tua vicina di casa.
Il consiglio del giorno: pianifica quello che puoi pianificare ma lascia spazio anche a qualche sorpresa.
Voto: 6

Bilancia

Amore: solo se ti tiene attiva.
Fortuna: nei giochi dai abilità.
Il consiglio del giorno: anche se ti senti un gradino sopra, resta con i piedi per terra e il tono basso. L’eleganza sta nel non farlo pesare.
Voto: 6 e mezzo

Scorpione

Amore: risolvi con un sorriso.
Fortuna: ti gira intorno scodinzolando.
Il consiglio del giorno: prova il nadi shodhana pranayama: due dita sul naso, respiri alternati e una botta d’ossigeno che rimette in ordine le idee più in fretta di un caffè.
Voto: 7

Sagittario

Amore: talmente pignolo che stufi.
Fortuna: gira…ma non è fortuna.
Il consiglio del giorno: non fissarti troppo sui difetti altrui.
Voto: 5 e mezzo

Capricorno

Amore: lontanissimo.
Fortuna: assente giustificata.
Il consiglio del giorno: ricordati che un piantino non è segno di debolezza.
Voto: 5 –

Acquario

Amore: sotto le lenzuola dai il tuo meglio.
Fortuna: vai avanti diritto.
Il consiglio del giorno: crea nuove opportunità anche dove non ne vedi.
Voto: 7

Pesci

Amore: guardate il bicchiere mezzo pieno.
Fortuna: nel vostro cuore traboccante.
Il consiglio del giorno: prendetevi una pausa dai social, la vostra emotività ringrazierà.
Voto: 6

Attualità
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views