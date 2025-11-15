L’oroscopo di domenica 16 novembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Sembri uno di quei bimbetti al parco che partono in quarta, corrono in tondo e poi, quando qualcuno prova a fermarli, si buttano per terra a fare scenate, con tanto di piedini che battono e pianto isterico. Energia pazzesca, sì, ma difficile da gestire. La Luna storta non aiuta la calma, quindi fai un bel respiro, altrimenti finisci con la mamma che ti guarda con lo sguardo da “adesso basta, si va a casa”.

Toro

Ti svegli già con poca voglia di socializzare e, dopo un paio d’ore, l’istinto di lanciare il telefono (e non solo quello) è già a mille. La buona volontà, latita, mentre l'universo sembra divertirsi a testare i tuoi nervi. Con Venere di traverso, meglio dribblare il genere umano…troppo rumoroso per il tuo umore delicatissimo.

Gemelli

Se doveste scegliere una giornata da passare a mollo in una spa, con luci soffuse, massaggio defaticante e buffet abbondante, questa sarebbe quella giusta. Marte e Mercurio fanno di tutto per ostacolarvi, quindi concedervi qualcosa che vi rilassa e vi ricarica è la mossa più intelligente. Siete d’accordo?

Cancro

Caro Cancretto, tu che solitamente ami sentir parlare di convivenza, responsabilità, contratti, matrimonio e qualsiasi vincolo relazionale, con la Luna storta, basta un minimo di interazione con il prossimo e ti parte una reazione allergica. Meglio restare sul sicuro: due chiacchiere sul meteo e via, niente temi impegnativi o conversazioni che possono diventare campi minati.

Leone

Luna e Mercurio ti stuzzicano le sinapsi: hai bisogno di aria mentale fresca, idee nuove e quello stupore che ti fa luccicare gli occhi. Quindi via: occhialini da professore, passo svelto e rotta verso mostre, talk, librerie o qualsiasi posto in cui l’ispirazione ti risvegli i sensi. Con Venere un po’ fastidiosa, la bellezza — quella che nutre — è la tua medicina.

Vergine

Con Mercurio in quadratura ti senti un po’ come un funambolo che procede piano su un filo sottilissimo, con la mente che traballa a ogni passo. Però niente panico: con Venere e Giove dalla tua parte sai già che, anche se scivoli, atterrerai su qualcosa di super confortevole. Che sia il tuo morbido fondoschiena o le braccia di chi ami, poco importa: l’importante è non farsi male.

Bilancia

Hai un’energia talmente brillante che ti viene spontaneo aprire l’armadio “solo per dare una sistematina” e, nel giro di tre minuti, hai già svuotato tutto, piegato, provato combinazioni nuove, fatto le pile “tengo–regalo–ci penso” e persino deciso la palette colore per la nuova stagione. Mood da trasformazione totale e, con Mercurio a favore, tiri fuori look da copertina… salvo poi trovarti una scusa perfetta per tornare a fare shopping.

Scorpione

Con Venere a favore e Saturno che annuisce soddisfatto, hai l’aura da wedding planner — del tuo matrimonio, per l’esattezza. Basta un cuoricino nel messaggino del “buongiorno” e, nella tua testa, partono già abito, confetti mandorlati e primo ballo con “Ordinary” di Alex Warren in sottofondo. E potresti scegliere anche fiori e location mentre aspetti la metro. Non sarebbe meglio avvisare il partner prima di scegliere pure il menù degustazione?

Sagittario

Mentre fai colazione hai già aperto tre schede sul browser per prenotare le vacanze di Natale. Grazie a Mercurio e Marte sei lì che confronti voli, sogni mete lontane e cerchi la combo perfetta tra avventura e prezzo onesto. E tramite l’app GetYourGuide hai già adocchiato quali escursioni fare, appoggiandoti solo ad agenzie locali per rendere l’esperienza più autentica. Solo una domanda: hai chiesto le ferie?

Capricorno

Capricornone, con la Luna di traverso che ti invita a startene per conto tuo, l’unica vera salvezza è andartene in alto, dove il cielo è sempre blu e nessuno può assillarti con domande inutili. Mira pure alle vette più ambiziose: con Venere favorevole ti godi persino il freddo che pizzica le guance e la prima neve sui sentieri. Quindi su: scarponi, passo deciso, e panorami che riempiono sia occhi che cuore.

Acquario

Complice Marte, hai l’energia di uno sciatore professionista che si prepara per Saalbach 2025: già sulle piste alle sei del mattino, a fare slalom a stomaco vuoto per sentirsi più leggero. Fisicamente, Acquarione, sei una macchina inarrestabile. Dentro, però, hai la tenerezza di un cucciolo che mette le zampette sul ghiaccio e si ferma spaesato, cercando qualcuno che gli indichi la direzione.

Pesci

Marte in quadratura vi lascia un po’ molli, tipo quel panino scongelato nel microonde che ha perso ogni speranza di essere croccante. Per fortuna arriva Venere a salvarvi con un velo di marmellata che lo rende comunque gustoso… meglio light, però, perché avete la tentazione di zuccherare anche situazioni che sarebbe meglio lasciare così come sono.