L’oroscopo di domenica 15 marzo 2026: Pesci e Scorpione sono irremovibili

Nell’oroscopo di domenica 15 marzo 2026: meglio pesare bene le parole con Marte e Mercurio congiunti nel segno dei Pesci. Il segno fortunato è l’Acquario, mentre quello sfortunato il Leone.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Con Venere nel segno e la Luna finalmente di nuovo dalla tua parte, accontentarti non è proprio nei programmi del giorno. In amore, soprattutto, ti senti nella posizione di poter aprire veri e propri casting per trovare il partner perfetto e, a essere onesti, di candidature interessate ne stanno arrivando parecchie. Va benissimo alzare l’asticella, però occhio a non montarti troppo la testa.

Toro

Torone, lo sapevi che dire una bella parolaccia mentre fai uno sforzo fisico può perfino farti rendere di più? Una ricerca spiega che imprecare in certi momenti abbassa i freni inibitori, libera energie e aiuta anche a restare più concentrati su quello che si sta facendo. Con la Luna in quadratura ti verrà facilissimo…vedrai che muscoloni a fine giornata!

Gemelli

Con questo Mercurio a sfavore, scommetto che avete passato ore a scrollare video stupidi su Instagram senza nemmeno rendervene conto, per poi ritrovarvi con la cervicale in fiamme e il collo tutto incriccato. La Gen Z, ormai esperta in questo genere di problema, ha una soluzione pratica e super efficace per sgranchire la zona. Si chiamano chin tucks, cioè il “doppio mento” volontario, da fare in dieci ripetizioni. Provare per credere!

Cancro

Ogni nutrizionista lo ripete come un mantra. Il dolce dopo i pasti può anche essere uno sfizio, ma non dovrebbe trasformarsi in un’abitudine quotidiana. Con Venere in quadratura, però, la voglia di consolarti con gli zuccheri si fa sentire parecchio e resistere diventa un’ardua missione.Però un quadratino di cioccolato extra fondente o un po’ di frutta secca possono bastare. E ho detto quadratino, eh.

Leone

Quante arie ti dai, caro il mio Leoncino, con Venere a favore! Ti piace sentirti al centro dell’attenzione, ammirato, coccolato e pure un po’ venerato. Peccato che, proprio quando arriva il momento di lasciarti andare e farti coinvolgere seriamente, la Luna in opposizione ti faccia scattare via alla velocità di Kishane Thompson appena sente lo sparo di partenza.

Vergine

Verginona, oggi sei a rischio esplio come una bottiglia di gassosa shakerata e lasciata sotto il sole. Marte in opposizione non fa assolutamente nulla per calmarti i nervi, che sono già tesi come corde di violino. La cosa più saggia sarebbe appiccicarti sulla schiena un bel cartello con scritto “mantenersi a distanza di sicurezza”, così chiunque decida di avvicinarsi sa benissimo che lo fa a suo rischio e pericolo.

Bilancia

In fatto di moda resti sempre la più aggiornata di tutte, anche se con questa Venere a sfavore ogni tanto rischi un piccolo scivolone di stile. Sono sicura però che tu abbia apprezzato la scelta di alcuni stilisti che, durante la Fashion Week di Parigi, hanno indossato capi di maison diverse dalla propria, come a ricordare che la creatività non ha bisogno di confini. Il gusto personale viene prima di tutto e tu, su questo, sei assolutamente d’accordo.

Scorpione

Il fiuto per gli affari, ultimamente, non ti manca proprio. Negli investimenti te la cavi alla grande, nonostante gli andamenti del mercato, merito di Mercurio che ti suggerisce mosse piuttosto vantaggiose. Il rischio però, con la Luna a sfavore, è di lasciarti tentare da qualcosa che ti solleva l’umore sul momento ma ti fa perdere terreno sul piano economico. Dalla strategia alla coccola il passo è breve.

Sagittario

Tu che di solito sei sempre con la valigia pronta e un biglietto aereo già in tasca, con Marte in quadratura sembri più un pensionato che non ha alcuna voglia di spingersi oltre il quartiere. Mercurio non ti aiuta certo a sognare mete esotiche o grandi fughe, però puoi sempre contare sulla Luna, che ti manda le coordinate giuste e ti fa scoprire angolini ancora inesplorati proprio nel tuo isolato.

Capricorno

Capricornone, con Venere a sfavore in questo periodo hai un rapporto un po’ ballerino con il piacere e rischi di mettere su qualche rotondità senza nemmeno accorgertene. Le tentazioni a tavola sono sempre dietro l’angolo e, appena ti trovi davanti a un vassoio di dolci, anche il tuo proverbiale autocontrollo vacilla come un titolo bancario dopo un profit warning.

Acquario

Secondo un ampio studio condotto su circa 10.000 persone e pubblicato su Interpersona, rivista di psicologia che si occupa di relazioni e legami affettivi, nella vita ci si innamora in media due volte. E pensare che tu, con Venere a favore e la Luna nel segno, avevi capito tutta un’altra cosa e ti eri convinto che quella media fosse addirittura oraria.

Pesci

Avete voglia di superare i vostri limiti e di mettervi alla prova con qualcosa di davvero grande e, con Marte dalla vostra parte, siete pronti a puntare dritti al Guinness dei primati. Avete mai pensato di attraversare l’Italia a piedi? Giusto per capirci, il record da nord a sud è di 22 giorni. E non ditemi che state già facendo i conti per vedere se riuscite a scendere sotto i 20… che coraggio!