L'oroscopo di domenica 15 giugno 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell'oroscopo di domenica 15 giugno 2025 il Sagittario e i Gemelli si sentono pieni di slancio e voglia di fare.

Ariete

Amore: lo prendi di petto.

Fortuna: il tuo asso nella manica.

Il consiglio del giorno: il tuo carburante si chiama adrenalina: prenota una gita last minute, anche se non sai dove stai andando.

Voto: 7 e mezzo

Toro

Amore: nella tua zona di confort.

Fortuna: profuma d’estate.

Il consiglio del giorno: cucina qualcosa di buono e sensuale, tipo un risotto al tartufo o una pasta fatta in casa.

Voto: 6

Gemelli

Amore: emotivamente sexy

Fortuna: non ne avete bisogno.

Il consiglio del giorno: una bella passeggiata per il centro storico, gelato compreso.

Voto: 7

Cancro

Amore: lo dimostri in mille modi.

Fortuna: te la tieni stretta stretta.

Il consiglio del giorno: viziati con qualcosa di buono.

Voto: 7 e mezzo

Leone

Amore: neanche in cartolina.

Fortuna: al momento la situazione non è delle migliori.

Il consiglio del giorno: cerca il buonumore in un outfit colorato.

Voto: 5

Vergine

Amore: interessante sotto ogni punto di vista.

Fortuna: evidenzia i tuoi punti di forza.

Il consiglio del giorno: sii fiera delle tue doti!

Voto: 8 e mezzo

Bilancia

Amore: vai dritta al punto.

Fortuna: fatica a capirti.

Il consiglio del giorno: dai sempre un’occhiata all’app del meteo o, in alternativa, porta con te un ombrello in borsetta. Meglio prevenire che rovinarsi i capelli.

Voto: 6

Scorpione

Amore: ti stanca.

Fortuna: la sostituisci con l’intelletto.

Il consiglio del giorno: fai una bella scorpacciata di libri per l’estate.

Voto: 6 –

Sagittario

Amore: gasato.

Fortuna: vorresti tutto e subito.

Il consiglio del giorno: una camminata nei boschi ma senza gps, segui solo l’intuito ( tieni comunque in tasca un AirTag )

Voto: 7 e mezzo

Capricorno

Amore: condivi l’ultima fetta di pizza.

Fortuna: chiedi l’aiuto del pubblico.

Il consiglio del giorno: stupisciti con una colazione diversa.

Voto: 7

Acquario

Amore: nulla di impegnativo.

Fortuna: vorresti recuperare un pò di energia.

Il consiglio del giorno: sfogati con una bella sessione di spinning.

Voto: 6

Pesci

Amore: andate a braccetto con il romanticismo.

Fortuna: avete charme e pensieri ben dosati.

Il consiglio del giorno: fate un salto in una galleria d’arte poco battuta, per stimolare idee e conversazioni fuori dal solito giro.

Voto: 8