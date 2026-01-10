L’oroscopo di domenica 11 gennaio 2026: grande passione per Scorpione e Pesci

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Qualsiasi cosa fai, caro Arietone, finisce male. Con la quadratura di Venere ti senti come quel maglione di lana bianco latte finito per sbaglio nel lavaggio dei colorati. Ne esci di un rosino improponibile, tutto infeltrito, coi pelucchi e con l’unico desiderio di finire direttamente nel sacco dell’indifferenziato… e dire che avevi bisogno solo del lavaggio “capi delicati”.

Toro

Al termine di una settimana in cui potevi serenamente finire nella classifica dei sex symbol più ambiti d’Italia, oggi pomeriggio, con la Luna che si mette in opposizione, ti viene il dubbio di non essere poi così belloccio. E adesso? Basterà qualche messaggino affettuoso dei tuoi followers per farti tornare il sorriso e riassestarti l’autostima?

Gemelli

Vi assaporate questi ultimi influssi della Luna in Bilancia, che per voi è sempre un balsamo prezioso. Hanno la stessa funzione di guanti e berretta prima di uscire in una giornata dalle temperature ghiacciate: non cambiano ciò che dovete affrontare, ma cambiano subito il modo in cui lo affrontate.

Cancro

Fossi in te, Cancretto, non mi farei troppe illusioni, anche se dopo pranzo la Luna si leva dalla quadratura, l’umore resta antipatico e incazzosissimo, come quello di un bimbo a cui hanno appena rubato le caramelle. Però, se fai attenzione, un lato positivo lo trovi: con Mercurio e Venere in opposizione hai capito benissimo cosa non ti va e sei pronto a mettere confini chiari.

Leone

Meglio allentare un po’ la presa, come farebbe una vera popstar dopo un impegnativo tour mondiale… Certo, nel tuo caso la necessità nasce più dalla Luna storta che da una reale fatica, ma in ogni caso, per tornare in auge e farti acclamare — proprio come piace a te — allontanarti un attimo dai riflettori resta sempre la mossa vincente. D’altronde, si sa, la lontananza accende il desiderio.

Vergine

Verginona, questa Luna a favore — ciliegina sulla torta di un cielo già tutto dalla tua — accende ulteriormente il tuo desiderio erotico. E tu, che sei secchiona anche sotto le lenzuola, non ti limiti all’azione… tra un sospiro e l’altro sussurri versi di Pablo Neruda, e a questo punto non serve che io aggiunga altro ;-)

Bilancia

Bilancina, con la Luna che si sposta, ti senti come quando, per scherzo, ti rubano l’accappatoio nello spogliatoio: in totale confusione, con le mani a coprire le parti intime e lo sguardo nel panico. Ma lo sai che la nudità riduce i livelli di cortisolo e migliora l’autostima? Insomma, con tutti questi pianeti in quadratura, oggi mostrarti un po’… ti fa pure benone.

Scorpione

Hai lo stesso ardore di Giulio Cesare quando puntava a conquistare la cara vecchia Gallia, vantandosi poi che fosse stata una passeggiata. Con tutti questi pianeti in Capricorno a farti da spalla, la tua ambizione è ai massimi storici. Ti senti invincibile, coraggioso e determinato, pronto a tornare con gloria e oro. Attenzione, però, a non farti troppi nemici lungo la strada… il potere affascina, ma spesso divide.

Sagittario

Durante la mattinata, con la Luna ancora a favore, ti offri disponibile come se fossi al desk partenze con la targhetta “ask me”. Controlli i tabelloni, leggi al volo i display dei gate, suggerisci la fila giusta per i controlli e pure dove sedersi per avere vicino la presa per ricaricare. Non è che poi ti viene voglia di fare la valigia e partire di nuovo?

Capricorno

Capricornone, ti senti così in piena forma che non vedi l’ora di condividere tutta questa energia con la tua dolce metà. Se è una relazione collaudata, rispolveri la complicità… direttamente sotto il piumone. Se invece è più fresca, sei ben felice di fare un po’ di spazio vicino al tuo spazzolino da denti e sei già pronto, con i suoi scatoloni del trasloco in mano.

Acquario

Con le paturnie, a causa della Luna storta, meglio starti alla larga come si farebbe con le scarpe di un adolescente appena uscito dall’allenamento. Evita qualsiasi chat che sappia di polemica (condominio, gruppo scuola, colleghi che già scrivono nonostante sia domenica)… basta davvero un nonnulla per farti saltare i nervi. Tu hai solo bisogno di pace e di cose che filano via liscissime.

Pesci

Voi che da sempre credete ciecamente nella forza dei sentimenti, oggi, in amore, vi sembra davvero che tutto possa succedere e che non ci sia nessun limite. A guidarvi ci pensano l’amore e l’eros, con Venere e Marte a favore e una bella Luna maliziosa che accende l’atmosfera e vi fa venire voglia di osare un po’ di più… siete pronti a far volare la scarpetta di cristallo, ma per toglierla, non per infilarla.